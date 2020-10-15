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Митьюлланд
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шольц Александр 1 0.2
2. Дрейер Андерс 1 0.2
3. Мабиль Авер 1 (1) 0.2
4. Каюсте Йенс 0 0
5. Каба Сори 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 0.8
2. Салах Мохамед 2 (1) 0.4
3. Мане Садио 1 0.2
4. Джонс Кёртис 1 0.2
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Гомес Джо 0 0
7. Уильямс Неко 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Паулиньо VI 2 0
2. Святченко Эрик 0 1
3. Вибе Лассе 1 0
4. Шольц Александр 1 0
5. Систо Пионе 1 0
6. Каюсте Йенс 1 0
7. Каба Сори 1 0
8. Ониика Фрэнк 1 0
9. Мадсен Николас 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Мане Садио 1 0
5. Цимикас Костас 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
7. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Ливерпуль 0 12.5% (1) 12.5% (1) 62.5% (5) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд
Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта
Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
2. Аталанта Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3. Аякс Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Митьюлланд Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Аякс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Митьюлланд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Митьюлланд 3.5% (2)
    X 8.8% (5)
    Ливерпуль 87.7% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Ливерпуль
    3.46
    4.00
    2.09
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.80 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 4.00 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.46 3.85 2.09
      3.41 3.96 2.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 10.50 1.03 4.10 1.21 3.60 1.30 2.30 1.67 2.04 1.83 1.79 2.11 1.50 2.65 1.21 3.95 1.16 4.50 1.05 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.76 2.09 1.49 2.66 1.22 4.40 1.20 4.75 1.08 8.40
    4.79 1.20 2.79 1.47 2.31 1.65 2.05 1.83 1.77 2.10 1.60 2.42 1.48 2.71 1.18 5.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.49 2.55 1.17 4.80
    3.32 1.33 2.34 1.60 1.57 2.43 1.19 4.75 1.14 5.55
    2.88 1.45 2.26 1.68 1.76 2.15 1.53 2.59 1.36 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.85
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.42 2.88 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.44
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    Прогнозы на матч Митьюлланд - Ливерпуль

    Исход игры
    Митьюлланд
    3.5% (2)
    Ничья
    8.8% (5)
    Ливерпуль
    87.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.09% (38)
    Меньше
    30.91% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    40.4% (23)
    0:2 Ливерпуль
    21.1% (12)
    1:3 Ливерпуль
    14% (8)
    0:3 Ливерпуль
    7% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
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