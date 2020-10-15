Митьюлланд
Позже
Стадион: МСХ Арена
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шольц Александр
|1
|0.2
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.2
|3.
|Мабиль Авер
|1 (1)
|0.2
|4.
|Каюсте Йенс
|0
|0
|5.
|Каба Сори
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|4
|0.8
|2.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.4
|3.
|Мане Садио
|1
|0.2
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0.2
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|6.
|Гомес Джо
|0
|0
|7.
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо VI
|2
|0
|2.
|Святченко Эрик
|0
|1
|3.
|Вибе Лассе
|1
|0
|4.
|Шольц Александр
|1
|0
|5.
|Систо Пионе
|1
|0
|6.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|7.
|Каба Сори
|1
|0
|8.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|9.
|Мадсен Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Мане Садио
|1
|0
|5.
|Цимикас Костас
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Ливерпуль
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|62.5% (5)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд
Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта
Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Аякс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Митьюлланд - Ливерпуль
Исход игры
Митьюлланд
3.5% (2)
Ничья
8.8% (5)
Ливерпуль
87.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (38)
Меньше
30.91% (17)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
40.4% (23)
0:2 Ливерпуль
21.1% (12)
1:3 Ливерпуль
14% (8)
0:3 Ливерпуль
7% (4)
1:1 Ничья
5.3% (3)
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