Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.4
|2.
|Траоре Лассина
|1
|0.2
|3.
|Антони
|1
|0.2
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0.2
|5.
|Нерес Давид
|1
|0.2
|6.
|Гравенберх Райан
|1
|0.2
|7.
|Промес Куинси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.6
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.2
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0.2
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.2
|5.
|Муриэль Луис
|1
|0.2
|6.
|Миранчук Алексей
|1
|0.2
|7.
|Госенс Робин
|1
|0.2
|8.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|9.
|Пашалич Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шуурс Перр
|2
|0
|2.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Промес Куинси
|1
|0
|5.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|6.
|Нерес Давид
|1
|0
|7.
|Траоре Лассина
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джимсити Берат
|2
|0
|2.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|5.
|Малиновский Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Аталанта
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд
Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Аякс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Аякс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аякс - Аталанта
Исход игры
Аякс
63.3% (38)
Ничья
20% (12)
Аталанта
16.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (41)
Меньше
28.07% (16)
Обе команды забьют
Да
85.96% (49)
Нет
14.04% (8)
Популярный счёт
2:1 Аякс
46.7% (28)
1:1 Ничья
13.3% (8)
1:2 Аталанта
11.7% (7)
2:2 Ничья
6.7% (4)
1:0 Аякс
6.7% (4)
2:0 Аякс
3.3% (2)
0:1 Аталанта
3.3% (2)
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