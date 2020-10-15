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Аякс
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.4
2. Траоре Лассина 1 0.2
3. Антони 1 0.2
4. Мазрауи Нуссер 1 0.2
5. Нерес Давид 1 0.2
6. Гравенберх Райан 1 0.2
7. Промес Куинси 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.6
2. Гомес Алехандро 1 0.2
3. Иличич Йосип 1 0.2
4. Ромеро Кристиан 1 0.2
5. Муриэль Луис 1 0.2
6. Миранчук Алексей 1 0.2
7. Госенс Робин 1 0.2
8. Хатебур Ханс 0 0
9. Пашалич Марио 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Шуурс Перр 2 0
2. Блинд Дэйли 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Промес Куинси 1 0
5. Мазрауи Нуссер 1 0
6. Нерес Давид 1 0
7. Траоре Лассина 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 2 0
2. Ромеро Кристиан 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Де Рон Мартен 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Аталанта 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд
Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Аякс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аталанта 2:2 Аякс Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
2. Аталанта Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3. Аякс Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Митьюлланд Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Аякс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Аякс 63.3% (38)
    X 20% (12)
    Аталанта 16.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Аталанта
    2.37
    4.10
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 4.00 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.37 4.10 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 4.10 2.84
      2.35 3.95 2.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.50 1.01 5.50 1.13 5.00 1.19 2.80 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.77 2.18 1.40 2.95 1.29 3.55 1.13 5.50 1.10 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00
    5.45 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.17 1.69 1.76 2.18 1.41 2.91 1.28 3.50 1.12 5.50 1.09 6.00 1.01 10.25
    6.29 1.14 2.79 1.46 2.51 1.56 2.21 1.70 1.92 1.95 1.72 2.18 1.56 2.51 1.28 3.81 1.11 7.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.47 1.69 2.17 1.29 3.65
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    3.49 1.33 2.80 1.47 2.03 1.85 1.70 2.22 1.49 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00
    5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.44 2.90
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.57
    Где смотреть матч Аякс - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Аталанта

    Исход игры
    Аякс
    63.3% (38)
    Ничья
    20% (12)
    Аталанта
    16.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (41)
    Меньше
    28.07% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (49)
    Нет
    14.04% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    46.7% (28)
    1:1 Ничья
    13.3% (8)
    1:2 Аталанта
    11.7% (7)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    1:0 Аякс
    6.7% (4)
    2:0 Аякс
    3.3% (2)
    0:1 Аталанта
    3.3% (2)
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