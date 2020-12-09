Интер Милан
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Сан-Сиро
Шахтёр Донецк
29' Желтая карточкаЭдуардо Витор
29' Желтая карточкаГальярдини Роберто
40' Желтая карточкаХакими Ашраф
15
Янг
Эшли
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|4
|0.67
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.17
|3.
|Дармиан Маттео
|1
|0.17
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.17
|5.
|Брозович Марсело
|0
|0
|6.
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|7.
|Барелла Николо
|0
|0
|8.
|Хакими Ашраф
|0
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манор Соломон
|2
|0.33
|2.
|Тете
|1
|0.17
|3.
|Дентиньо
|1
|0.17
|4.
|Корниенко Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|1
|2.
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|4.
|Барелла Николо
|2
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|2
|0
|6.
|Янг Эшли
|1
|0
|7.
|Ханданович Самир
|1
|0
|8.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|0
|12.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Хочолава Давид
|1
|0
|3.
|Манор Соломон
|1
|0
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|6.
|Эдуардо Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Шахтёр Донецк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|2.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|16 - 9
|8
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 12
|8
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|2.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Интер Милан
80.2% (130)
Ничья
16.7% (27)
Шахтёр Донецк
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.46% (105)
Меньше
33.54% (53)
Обе команды забьют
Да
70.25% (111)
Нет
29.75% (47)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
35.2% (57)
2:0 Интер Милан
19.1% (31)
3:1 Интер Милан
13% (21)
1:1 Ничья
8.6% (14)
2:2 Ничья
5.6% (9)
3:0 Интер Милан
3.7% (6)
1:0 Интер Милан
3.7% (6)
3:2 Интер Милан
2.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!