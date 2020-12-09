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Интер Милан
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
29' Желтая карточка
Эдуардо Витор
29' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
40' Желтая карточка
Хакими Ашраф
40'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
20
Коваленко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
27
Майкон
Барберан
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
Интер Милан
3-5-2
Шахтёр Донецк
4-3-3

Ход матча

29'
 
Эдуардо Витор
29'
Гальярдини Роберто
 
37'
 
Хочолава Давид
Эдуардо Витор
40'
Хакими Ашраф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 4 0.67
2. Мартинес Лаутаро 1 0.17
3. Дармиан Маттео 1 0.17
4. Перишич Иван 1 0.17
5. Брозович Марсело 0 0
6. Гальярдини Роберто 0 0
7. Барелла Николо 0 0
8. Хакими Ашраф 0 0
9. Бастони Алессандро 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манор Соломон 2 0.33
2. Тете 1 0.17
3. Дентиньо 1 0.17
4. Корниенко Виктор 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 1
2. Гальярдини Роберто 3 0
3. Де Врей Стефан 2 0
4. Барелла Николо 2 0
5. Бастони Алессандро 2 0
6. Янг Эшли 1 0
7. Ханданович Самир 1 0
8. Лукаку Ромелу 1 0
9. Д'Амброзио Данило 1 0
10. Брозович Марсело 1 0
11. Сенси Стефано 1 0
12. Мартинес Лаутаро 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Хочолава Давид 1 0
3. Манор Соломон 1 0
4. Бондарь Валерий 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0
6. Эдуардо Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Шахтёр Донецк 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Лига чемпионов Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
2. Боруссия М 0:2 Заявка 6 2 2 2 16 - 9 8
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 12 8
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Боруссия М 0:2 Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
4. Интер Милан 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:2 Заявка 3 1 1 1 8 - 4 4
2. Интер Милан 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Реал Мадрид 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 41'
    Выиграл подбор на линии штрафной Матвиенко и сбросил на Додо, который с лету пробил в дальний угол, но Ханданович выручил.
  • Желтая карточка
    40'
    В грубейшем подкате Тайсона перед своей штрафной сбил Хакими. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 39'
    В центре поля заехал Барелла в подкате в ногу Тайсону. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.
  • Замена
    38'
    Вынужденная замена в составе "горняков" Вместо травмированного Витао на поле появился Давид Хочолава.
  • 37'
    Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Витао. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 36'
    Грамотно подставился в центре поля Тете и вынудил нарушить правила Янга. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • Угловой
    35'
    Забросил Брозович в штрафную, куда врывался Барелла, но опередил его Витао и головой вынес мяч на угловой.
  • 34'
    Продавил защитника по флангу Янг и тут же прострелил вдоль ворот, но на перехвате сыграл надежно Трубин.
  • 33'
    Выиграл верх на чужой половине поля Тайсон и головой сбросил на ход Тете, но тот нарушил правила в борьбе против Бастони.
  • 32'
    Оказался с мячом на линии штрафной Шкриньяр и с лету пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    31'
    Слишком эмоционально отреагировал на эпизод Гальярдини, прося красную карточку, но сам напоролся на "горчичник".
  • Желтая карточка
    30'
    В грубейшем подкате Витао заехал сзади по ногам Лукаку. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 29'
    С углового навесил Брозович на ближнюю штангу, куда ворвался Де Врей и пробил головой, но крайне неточно.
  • 28'
    Выиграл верх на чужой половине поля Тете и сбросил под удар Тайсону, но тому пробить в подкате не позволил Барелла.
  • 27'
    Мягко забросил Брозович в штрафную, куда врывался Хакими, но вышел из ворот Трубин и оказался первым на мяче.
  • 26'
    Дальний заброс исполнял Бондарь по флангу на Тете, но мяч полетел слишком сильно и оказался за боковой линией.
  • 25'
    Выиграл подбор на линии штрафной Янг и с лету пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 24'
    После подачи с углового от Бареллы мяч заметался по штрафной и прилетел к Де Врею, но удар накрыл в подкате Бондарь.
  • 23'
    Убежал по флангу Тайсон на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Шкриньяр в штрафную на Мартинеса, но тот проиграл борьбу за мяч Витао и не смог пробить.
  • 21'
    К штрафной соперника прорвался по центру Коваленко и пробил метров с двадцати трех, но мяч в створ ворот не попал.
  • 20'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки слишком высока.
  • 19'
    По флангу прорывался в атаку Хакими, но, не дождавшись поддержки партнеров, вынужден был разворачиваться назад.
  • 18'
    Зацепился за мяч Лаутаро на линии штрафной и с разворота пробил по воротам, но не попал он в створ.
  • 17'
    Мягко забросил в штрафную Лукаку на ход Мартинесу, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.
  • 16'
    В верховой борьбе против Брозовича подтолкнул соперника в спину Тайсон. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Офсайд
    15'
    Барелла отдавал тонкий пас по флангу на Хакими, но тот не выдержал линию защитников и оказался в офсайде.
  • 14'
    С правого фланга навесил Марлос на дальнюю штангу, куда врывался Матвиенко, но пробить ему не позволил Хакими.
  • 13'
    Продавил защитника по флангу Мартинес и прострелил в центр на Лукаку, но тот нарушил правила в борьбе против Бондаря.
  • 12'
    Теперь уже Бондарь исполнял диагональ на правый фланг, куда врывался Тете, но первым на мяче оказался Янг и вынес его в аут.
  • 11'
    По флангу отдавал Тайсон на ход Матвиенко, но тому не позволил добраться до мяча в силовой борьбе Хакими.
  • 10'
    Катают мяч в центре поля "змеи", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • Угловой
    9'
    Мягко забросил в штрафную Янг с фланга на Бареллу, но того опередил Витао и вынес мяч на угловой.
  • 8'
    Матвиенко в грубом подкате сбил на фланге Хакими. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Опасный момент
    7'
    Прорвался по флангу Барелла и прострелил в центр штрафной на Мартинеса, который стрельнул с лету, но мяч угодил точно в перекладину. Повезло сейчас гостям.
  • Офсайд
    6'
    Мог убегать на ворота соперника Тайсон после заброса от Матвиенко, но оказался он в очередном офсайде.
  • 5'
    Получил по ногам в центре поля Коваленко от Лукаку. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 4'
    Забросил Брозович в штрафную, куда врывался Лукаку, но нарушил он правила в борьбе против Витао.
  • Офсайд
    3'
    Забросил с центра поля Бондарь на ход Матвиенко, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.50 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.80 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.00 9.90
  1.35 4.36 12.70

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.20 1.09 3.00 1.38 2.27 1.62 1.70 2.15 1.35 3.15 2.17 1.74 1.24 4.00 1.78 2.11 1.27 3.70 1.07 8.40 1.21 4.40 1.16 4.80 1.06 7.90 1.05 8.50 1.01 14.00
7.10 1.10 6.05 1.13 3.20 1.36 2.60 1.51 1.97 1.93 1.58 2.41 1.42 2.91 1.22 4.40 1.17 5.10 1.07 8.70
2.86 1.44 2.48 1.56 2.10 1.77 1.77 2.10 1.59 2.42 1.43 2.91 1.65 2.31 1.50 2.64 1.19 4.86 1.74 2.15 1.54 2.53 1.14 5.81 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.39 3.00 1.27 3.70
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
1.35 3.24 1.19 4.79 1.51 2.63 1.33 3.37 1.24 4.10 1.58 2.43 1.34 3.31 1.27 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05
5.85 1.13 5.05 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.46 2.72 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Интер Милан
80.2% (130)
Ничья
16.7% (27)
Шахтёр Донецк
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.46% (105)
Меньше
33.54% (53)
Обе команды забьют
Да
70.25% (111)
Нет
29.75% (47)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
35.2% (57)
2:0 Интер Милан
19.1% (31)
3:1 Интер Милан
13% (21)
1:1 Ничья
8.6% (14)
2:2 Ничья
5.6% (9)
3:0 Интер Милан
3.7% (6)
1:0 Интер Милан
3.7% (6)
3:2 Интер Милан
2.5% (4)
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