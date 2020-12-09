Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Витао. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Вынужденная замена в составе "горняков" Вместо травмированного Витао на поле появился Давид Хочолава.

В центре поля заехал Барелла в подкате в ногу Тайсону. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.

В грубейшем подкате Тайсона перед своей штрафной сбил Хакими. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

Выиграл подбор на линии штрафной Матвиенко и сбросил на Додо, который с лету пробил в дальний угол, но Ханданович выручил.

36' Грамотно подставился в центре поля Тете и вынудил нарушить правила Янга. Штрафной удар будут исполнять гости.

35' Забросил Брозович в штрафную, куда врывался Барелла, но опередил его Витао и головой вынес мяч на угловой.

34' Продавил защитника по флангу Янг и тут же прострелил вдоль ворот, но на перехвате сыграл надежно Трубин.

33' Выиграл верх на чужой половине поля Тайсон и головой сбросил на ход Тете, но тот нарушил правила в борьбе против Бастони.

32' Оказался с мячом на линии штрафной Шкриньяр и с лету пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

31' Слишком эмоционально отреагировал на эпизод Гальярдини, прося красную карточку, но сам напоролся на "горчичник".

30' В грубейшем подкате Витао заехал сзади по ногам Лукаку. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

29' С углового навесил Брозович на ближнюю штангу, куда ворвался Де Врей и пробил головой, но крайне неточно.

28' Выиграл верх на чужой половине поля Тете и сбросил под удар Тайсону, но тому пробить в подкате не позволил Барелла.

27' Мягко забросил Брозович в штрафную, куда врывался Хакими, но вышел из ворот Трубин и оказался первым на мяче.

26' Дальний заброс исполнял Бондарь по флангу на Тете, но мяч полетел слишком сильно и оказался за боковой линией.

25' Выиграл подбор на линии штрафной Янг и с лету пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

24' После подачи с углового от Бареллы мяч заметался по штрафной и прилетел к Де Врею, но удар накрыл в подкате Бондарь.

23' Убежал по флангу Тайсон на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

22' Дальний заброс исполнял Шкриньяр в штрафную на Мартинеса, но тот проиграл борьбу за мяч Витао и не смог пробить.

21' К штрафной соперника прорвался по центру Коваленко и пробил метров с двадцати трех, но мяч в створ ворот не попал.

20' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки слишком высока.

19' По флангу прорывался в атаку Хакими, но, не дождавшись поддержки партнеров, вынужден был разворачиваться назад.

18' Зацепился за мяч Лаутаро на линии штрафной и с разворота пробил по воротам, но не попал он в створ.

17' Мягко забросил в штрафную Лукаку на ход Мартинесу, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.

16' В верховой борьбе против Брозовича подтолкнул соперника в спину Тайсон. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

15' Барелла отдавал тонкий пас по флангу на Хакими, но тот не выдержал линию защитников и оказался в офсайде.

14' С правого фланга навесил Марлос на дальнюю штангу, куда врывался Матвиенко, но пробить ему не позволил Хакими.

13' Продавил защитника по флангу Мартинес и прострелил в центр на Лукаку, но тот нарушил правила в борьбе против Бондаря.

12' Теперь уже Бондарь исполнял диагональ на правый фланг, куда врывался Тете, но первым на мяче оказался Янг и вынес его в аут.

11' По флангу отдавал Тайсон на ход Матвиенко, но тому не позволил добраться до мяча в силовой борьбе Хакими.

10' Катают мяч в центре поля "змеи", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

9' Мягко забросил в штрафную Янг с фланга на Бареллу, но того опередил Витао и вынес мяч на угловой.

8' Матвиенко в грубом подкате сбил на фланге Хакими. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

7' Прорвался по флангу Барелла и прострелил в центр штрафной на Мартинеса, который стрельнул с лету, но мяч угодил точно в перекладину. Повезло сейчас гостям.

6' Мог убегать на ворота соперника Тайсон после заброса от Матвиенко, но оказался он в очередном офсайде.

5' Получил по ногам в центре поля Коваленко от Лукаку. Судья все видел и назначил штрафной удар.

4' Забросил Брозович в штрафную, куда врывался Лукаку, но нарушил он правила в борьбе против Витао.

3' Забросил с центра поля Бондарь на ход Матвиенко, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.