  1. Футбол
  2. Матчи
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 4 0.8
2. Мартинес Лаутаро 1 0.2
3. Дармиан Маттео 1 0.2
4. Перишич Иван 1 0.2
5. Брозович Марсело 0 0
6. Гальярдини Роберто 0 0
7. Барелла Николо 0 0
8. Хакими Ашраф 0 0
9. Бастони Алессандро 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манор Соломон 2 0.4
2. Тете 1 0.2
3. Дентиньо 1 0.2
4. Корниенко Виктор 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 1
2. Де Врей Стефан 2 0
3. Гальярдини Роберто 2 0
4. Барелла Николо 2 0
5. Бастони Алессандро 2 0
6. Янг Эшли 1 0
7. Ханданович Самир 1 0
8. Лукаку Ромелу 1 0
9. Д'Амброзио Данило 1 0
10. Брозович Марсело 1 0
11. Сенси Стефано 1 0
12. Мартинес Лаутаро 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Хочолава Давид 1 0
3. Манор Соломон 1 0
4. Бондарь Валерий 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Шахтёр Донецк 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Лига чемпионов Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 16 - 7 8
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 1 2 5 - 12 7
3. Реал Мадрид Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Интер Милан Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Интер Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Интер Милан 72.7% (40)
    X 23.6% (13)
    Шахтёр Донецк 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.33
    6.05
    9.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.80 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 6.05 9.30
      1.31 5.95 9.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.50 0.00 5.80 1.10 5.00 1.14 2.90 1.42 2.35 1.65 2.01 1.85 1.82 2.08 1.47 2.70 1.33 3.35 1.16 5.00 1.12 5.70 1.04 9.40 1.03 9.90
    6.20 1.13 5.15 1.17 2.83 1.44 2.27 1.65 1.80 2.12 1.44 2.82 1.33 3.38 1.16 5.50 1.13 6.15 1.05 11.00
    7.00 1.12 3.00 1.41 2.70 1.50 2.37 1.62 2.02 1.85 1.80 2.07 1.62 2.36 1.31 3.53 1.13 6.65
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.45 1.71 2.14 1.32 3.55
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.14 1.31 2.67 1.44 2.03 1.81 1.70 2.17 1.45 2.64
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.30 1.58 1.71 2.06 1.42 2.75
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Интер Милан - Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Интер Милан - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Интер Милан
    72.7% (40)
    Ничья
    23.6% (13)
    Шахтёр Донецк
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (31)
    Меньше
    41.51% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (36)
    Нет
    32.08% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    32.7% (18)
    2:0 Интер Милан
    21.8% (12)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    3:1 Интер Милан
    9.1% (5)
    1:2 Шахтёр Донецк
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    3:0 Интер Милан
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный