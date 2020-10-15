Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|4
|0.8
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|3.
|Дармиан Маттео
|1
|0.2
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.2
|5.
|Брозович Марсело
|0
|0
|6.
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|7.
|Барелла Николо
|0
|0
|8.
|Хакими Ашраф
|0
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манор Соломон
|2
|0.4
|2.
|Тете
|1
|0.2
|3.
|Дентиньо
|1
|0.2
|4.
|Корниенко Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|1
|2.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|3.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|4.
|Барелла Николо
|2
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|2
|0
|6.
|Янг Эшли
|1
|0
|7.
|Ханданович Самир
|1
|0
|8.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|0
|12.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Хочолава Давид
|1
|0
|3.
|Манор Соломон
|1
|0
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Шахтёр Донецк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 7
|8
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Шахтёр Донецк
Исход игры
Интер Милан
72.7% (40)
Ничья
23.6% (13)
Шахтёр Донецк
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (31)
Меньше
41.51% (22)
Обе команды забьют
Да
67.92% (36)
Нет
32.08% (17)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
32.7% (18)
2:0 Интер Милан
21.8% (12)
1:1 Ничья
14.5% (8)
3:1 Интер Милан
9.1% (5)
1:2 Шахтёр Донецк
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
3:0 Интер Милан
3.6% (2)
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