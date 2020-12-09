Реал Мадрид
2:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Боруссия М
1:0
9' ГолБензема Карим
2:0
32' ГолБензема Карим
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
25
Родриго
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Грюн МаксВратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
32'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.67
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.17
|3.
|Каземиро Карлос
|1
|0.17
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.17
|5.
|Родриго
|1
|0.17
|6.
|Модрич Лука
|1
|0.17
|7.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.17
|8.
|Кроос Тони
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Васкес Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|5
|0.83
|2.
|Тюрам Маркус
|2
|0.33
|3.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.33
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.33
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.17
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.17
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.17
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|11.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|4.
|Асенсио Марко
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
|6.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|3.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Плеа Алассан
|1
|0
|6.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|7.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|8.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Боруссия М
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|2.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|16 - 9
|8
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 12
|8
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|2.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Исход игры
Реал Мадрид
83.5% (137)
Ничья
9.8% (16)
Боруссия М
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
79.25% (126)
Меньше
20.75% (33)
Обе команды забьют
Да
83.65% (133)
Нет
16.35% (26)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
57.9% (95)
2:0 Реал Мадрид
8.5% (14)
1:1 Ничья
6.1% (10)
3:2 Реал Мадрид
4.9% (8)
1:0 Реал Мадрид
4.3% (7)
3:1 Реал Мадрид
4.3% (7)
1:2 Боруссия М
3.7% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
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