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  2. Матчи
Реал Мадрид
2:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
9' Гол
Бензема Карим
2:0
32' Гол
Бензема Карим
41'
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
25
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
Реал Мадрид
4-3-3
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

9'
Бензема Карим
(Васкес Лукас)
1:0
32'
Бензема Карим
(Родриго)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.67
2. Рамос Серхио 1 0.17
3. Каземиро Карлос 1 0.17
4. Винисиус Жуниор 1 0.17
5. Родриго 1 0.17
6. Модрич Лука 1 0.17
7. Азар Эден 1 (1) 0.17
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0
10. Васкес Лукас 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 5 0.83
2. Тюрам Маркус 2 0.33
3. Штиндль Ларс 2 (1) 0.33
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.33
5. Вендт Оскар 1 0.17
6. Хофманн Йонас 1 0.17
7. Эльведи Нико 1 0.17
8. Эмболо Брель 1 0.17
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Лазаро Валентино 0 0
11. Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Варан Рафаэль 1 0
4. Асенсио Марко 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
6. Вальверде Федерико 1 0
7. Милитао Эдер 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Лайнер Штефан 2 0
3. Ланг Михаэль 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Плеа Алассан 1 0
6. Лазаро Валентино 1 0
7. Бенсебаини Рами 1 0
8. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Боруссия М 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
2. Боруссия М 0:2 Заявка 6 2 2 2 16 - 9 8
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 12 8
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Боруссия М 0:2 Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
4. Интер Милан 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:2 Заявка 3 1 1 1 8 - 4 4
2. Интер Милан 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Реал Мадрид 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 42'
    Показали повтор с ударом Модрича, надо отметить и Зоммера, который смог дотянуться до мяча, после чего он в штангу и угодил.
  • 41'
    Васкес вновь навешивал с правого фланга в направлении Бензема, но на этот раз Карим до мяча не добрался!
  • Штанга
    39'
    Голевой момент! Лукас Васкес вновь забежал по правому флангу, прострелил в центр, и Модрич в касание пробил! В стойку угодил хорват!
  • 38'
    Нойхаус наносил дальний удар по воротам "Реала", но точности ему не хватило. Мяч попал в рекламный щит.
  • 37'
    Маркус Тюрам наносил удар по воротам "Реала", но в створ попасть ему не удалось.
  • 36'
    Победа сегодня гарантирует "Реалу" выход в плей-офф Лиги чемпионов, а вот "Боруссии" надо смотреть, что будет в параллельном матче "Интер" - "Шахтёр".
  • 35'
    62% на 38% по владению мячом к этой минуте. Отражает эта статистика положение дел на поле.
  • 33'
    Родриго перехватил мяч на своей половине поля, но быструю атаку ему разогнать не дали. Пришлось отыграть назад.
  • 2 гола - дубль!
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Карим Бензема! 2:0!
    Гол-близнец практически! Родриго получил мяч на правом фланге, как следует раскачал защитника и выдал идеальный по точности навес к линии вратарской площадки, и Бензема в упор головой расстрелял Зоммера!
  • Угловой
    31'
    В сторону Варана выполнял подачу Кроос, но гости отбились. Модрич мяч подхватил, вернул его налево на Крооса, который не успел выйти из офсайда.
  • 30'
    Угловой заработал "Реал", Кроос отправился на левый фланг исполнять подачу.
  • 27'
    По всей видимости, "Боруссии" только и остаётся сегодня, что действовать на контратаках. "Реал" контролирует игру, много времени проводя с мячом.
  • Фол, нарушение
    25'
    Нойхаус жёстко сыграл в центре поля, выставил ногу и довольно чувствительно задел Родриго. Кейперс пока ограничился устным предупреждением и небольшой лекцией.
  • Опасный момент
    25'
    Опасный момент! В быструю атаку вырвались игроки "Боруссии", Нойхаус выдал изумительный пас на ход Плеа, который слева ворвался в штрафную, пробил мимо Куртуа в дальний угол, но получилось рядом со штангой!
  • 24'
    Лукас Васкес по центру забрался в штрафную площадь соперника, намеревался пробить, но его успел накрыть защитник.
  • Угловой
    22'
    Пошла подача от левого флажка в направлении Рамоса, Серхио там тянулся к мячу, но потревожить Зоммера ему не удалось. Отбились гости.
  • 21'
    Менди по левому флангу подключился, успел отыграть на Бензема, который с угла штрафной попытался нанести удар. Накрыл его защитник, будет угловой.
  • 20'
    Приближается первый тайм к своей середине. Футболисты "Реала" игру контролируют, а вот гости никак не могут освоиться на поле стадиона в Мадриде.
  • 19'
    Модрич справа ворвался в штрафную площадь, простреливал в центр, там защитник в подкате передачу прервал. Показалось, что мяч попал в руку, но пенальти не будет, непосредственно игры рукой не было.
  • 18'
    Лайнер смог сохранить мяч в игре, но передача получилась на игрока "Реала". Начинают со своей половины поля атаку хозяева.
  • 17'
    Чуть успокоилась игра после стартовой активности. "Реал" по-прежнему играет высоко, но темп при этом спал.
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот "Реала". Пошла подача слева на линию вратарской, Куртуа уверенно забирает мяч в руки.
  • 14'
    В порядке Родриго, да и штрафного не будет, потому как Кейперс изначально свисток не давал, так как мяч оставался у "Боруссии".
  • Фол, нарушение
    13'
    Ох, неприятный момент получился. Родриго намеревался накрыть Нойхауса, но получилось с нарушением правил, да ещё и сам получил повреждение игрок "Реала".
  • 12'
    Ну что же, стартовый отрезок остаётся за "Реалом". Продолжают хозяева поля мяч контролировать. Настрой серьёзный у мадридцев.
  • 11'
    Пошли в атаку гости, Тюрам нанёс удар слева из-под защитника, Куртуа отбил перед собой, а защитники подчистили и мяч выбили.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Карим Бензема! 1:0!
    Лукас Васкес забежал по правому флангу в ходе развития быстрой атаки, выполнил мягкий навес в центр штрафной площади, где Бензема "завис" в воздухе и головой метров с 10-ти отправил мяч в самую девятку! Зоммер даже не шелохнулся!
  • 8'
    Разыграли штрафной игроки "Боруссии", Тюрам в штрафной площади не дотянулся до мяча, и на выходе сыграл Куртуа.
  • Фол, нарушение
    8'
    Каземиро мяч потерял, в итоге гости попытались разогнать контратаку, и Винисиусу пришлось нарушать правила на Крамере. Без карточки обошлось, хотя странно. Чистый срыв быстрой атаки.
  • Фол, нарушение
    7'
    Варан в центре поля перестарался в прессинге, завалил на газон Эмболо.
  • 6'
    Да, пока проблемы у "Боруссии" с выходом в атаку. "Реал" не даёт сопернику вздохнуть.
  • 5'
    "Реал" начинает мяч в очень высоком прессинге. Футболисты хозяев встречают соперника уже перед самой его штрафной площадью.
  • 3'
    "Реал" неплохо начинает! Кроос отыграл направо на угол штрафной на Модрича, Лука выполнил навес на дальнюю штангу, где Зоммер без проблем мяч в руки забрал.
  • 2'
    Много раскладов может быть в этой группе, поэтому просто будем смотреть футбол, а потом уже смотреть, кто куда выходит.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Реал" сегодня в белой форме, а "Боруссия" сыграет в чёрном.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.50 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 14.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.40 6.20
  1.27 5.92 11.45

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.02 6.00 1.10 5.20 1.14 7.77 1.08 2.12 1.72 6.50 1.11 2.06 1.81 2.85 1.42 2.08 1.72 1.62 2.27 1.30 3.50 1.22 4.20 1.04 9.40 1.03 9.90
10.50 1.01 5.65 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.87 2.13 1.46 2.72 1.33 3.20 1.14 5.00 1.11 5.45 1.02 9.10
6.59 1.13 3.81 1.28 2.56 1.55 2.86 1.45 2.23 1.70 2.91 1.44 2.52 1.56 2.13 1.76 1.79 2.10 1.60 2.42 1.44 2.89 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
4.20 1.22 2.80 1.44 2.55 1.50 1.68 2.18 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
3.95 1.25 2.75 1.45 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
4.05 1.26 3.38 1.34 2.70 1.50 1.99 1.89 2.24 1.69 1.83 2.05 1.42 2.99 1.28 3.83 1.37 3.24 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.57 1.72 2.05 1.44 2.65
5.85 1.13 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Боруссия М

Исход игры
Реал Мадрид
83.5% (137)
Ничья
9.8% (16)
Боруссия М
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
79.25% (126)
Меньше
20.75% (33)
Обе команды забьют
Да
83.65% (133)
Нет
16.35% (26)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
57.9% (95)
2:0 Реал Мадрид
8.5% (14)
1:1 Ничья
6.1% (10)
3:2 Реал Мадрид
4.9% (8)
1:0 Реал Мадрид
4.3% (7)
3:1 Реал Мадрид
4.3% (7)
1:2 Боруссия М
3.7% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
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