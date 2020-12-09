Маркус Тюрам наносил удар по воротам "Реала", но в створ попасть ему не удалось.

Нойхаус наносил дальний удар по воротам "Реала", но точности ему не хватило. Мяч попал в рекламный щит.

Голевой момент! Лукас Васкес вновь забежал по правому флангу, прострелил в центр, и Модрич в касание пробил! В стойку угодил хорват!

Васкес вновь навешивал с правого фланга в направлении Бензема, но на этот раз Карим до мяча не добрался!

Показали повтор с ударом Модрича, надо отметить и Зоммера, который смог дотянуться до мяча, после чего он в штангу и угодил.

36' Победа сегодня гарантирует "Реалу" выход в плей-офф Лиги чемпионов, а вот "Боруссии" надо смотреть, что будет в параллельном матче "Интер" - "Шахтёр".

35' 62% на 38% по владению мячом к этой минуте. Отражает эта статистика положение дел на поле.

33' Родриго перехватил мяч на своей половине поля, но быструю атаку ему разогнать не дали. Пришлось отыграть назад.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Карим Бензема! 2:0!

Гол-близнец практически! Родриго получил мяч на правом фланге, как следует раскачал защитника и выдал идеальный по точности навес к линии вратарской площадки, и Бензема в упор головой расстрелял Зоммера!

31' В сторону Варана выполнял подачу Кроос, но гости отбились. Модрич мяч подхватил, вернул его налево на Крооса, который не успел выйти из офсайда.

30' Угловой заработал "Реал", Кроос отправился на левый фланг исполнять подачу.

27' По всей видимости, "Боруссии" только и остаётся сегодня, что действовать на контратаках. "Реал" контролирует игру, много времени проводя с мячом.

25' Нойхаус жёстко сыграл в центре поля, выставил ногу и довольно чувствительно задел Родриго. Кейперс пока ограничился устным предупреждением и небольшой лекцией.

25' Опасный момент! В быструю атаку вырвались игроки "Боруссии", Нойхаус выдал изумительный пас на ход Плеа, который слева ворвался в штрафную, пробил мимо Куртуа в дальний угол, но получилось рядом со штангой!

24' Лукас Васкес по центру забрался в штрафную площадь соперника, намеревался пробить, но его успел накрыть защитник.

22' Пошла подача от левого флажка в направлении Рамоса, Серхио там тянулся к мячу, но потревожить Зоммера ему не удалось. Отбились гости.

21' Менди по левому флангу подключился, успел отыграть на Бензема, который с угла штрафной попытался нанести удар. Накрыл его защитник, будет угловой.

20' Приближается первый тайм к своей середине. Футболисты "Реала" игру контролируют, а вот гости никак не могут освоиться на поле стадиона в Мадриде.

19' Модрич справа ворвался в штрафную площадь, простреливал в центр, там защитник в подкате передачу прервал. Показалось, что мяч попал в руку, но пенальти не будет, непосредственно игры рукой не было.

18' Лайнер смог сохранить мяч в игре, но передача получилась на игрока "Реала". Начинают со своей половины поля атаку хозяева.

17' Чуть успокоилась игра после стартовой активности. "Реал" по-прежнему играет высоко, но темп при этом спал.

15' Угловой у ворот "Реала". Пошла подача слева на линию вратарской, Куртуа уверенно забирает мяч в руки.

14' В порядке Родриго, да и штрафного не будет, потому как Кейперс изначально свисток не давал, так как мяч оставался у "Боруссии".

13' Ох, неприятный момент получился. Родриго намеревался накрыть Нойхауса, но получилось с нарушением правил, да ещё и сам получил повреждение игрок "Реала".

12' Ну что же, стартовый отрезок остаётся за "Реалом". Продолжают хозяева поля мяч контролировать. Настрой серьёзный у мадридцев.

11' Пошли в атаку гости, Тюрам нанёс удар слева из-под защитника, Куртуа отбил перед собой, а защитники подчистили и мяч выбили.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Карим Бензема! 1:0!

Лукас Васкес забежал по правому флангу в ходе развития быстрой атаки, выполнил мягкий навес в центр штрафной площади, где Бензема "завис" в воздухе и головой метров с 10-ти отправил мяч в самую девятку! Зоммер даже не шелохнулся!

8' Разыграли штрафной игроки "Боруссии", Тюрам в штрафной площади не дотянулся до мяча, и на выходе сыграл Куртуа.

8' Каземиро мяч потерял, в итоге гости попытались разогнать контратаку, и Винисиусу пришлось нарушать правила на Крамере. Без карточки обошлось, хотя странно. Чистый срыв быстрой атаки.

7' Варан в центре поля перестарался в прессинге, завалил на газон Эмболо.

6' Да, пока проблемы у "Боруссии" с выходом в атаку. "Реал" не даёт сопернику вздохнуть.

5' "Реал" начинает мяч в очень высоком прессинге. Футболисты хозяев встречают соперника уже перед самой его штрафной площадью.

3' "Реал" неплохо начинает! Кроос отыграл направо на угол штрафной на Модрича, Лука выполнил навес на дальнюю штангу, где Зоммер без проблем мяч в руки забрал.

2' Много раскладов может быть в этой группе, поэтому просто будем смотреть футбол, а потом уже смотреть, кто куда выходит.