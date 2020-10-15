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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.4
2. Рамос Серхио 1 0.2
3. Каземиро Карлос 1 0.2
4. Винисиус Жуниор 1 0.2
5. Модрич Лука 1 0.2
6. Родриго 1 0.2
7. Азар Эден 1 (1) 0.2
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 5 1
2. Тюрам Маркус 2 0.4
3. Штиндль Ларс 2 (1) 0.4
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.4
5. Вендт Оскар 1 0.2
6. Хофманн Йонас 1 0.2
7. Эльведи Нико 1 0.2
8. Эмболо Брель 1 0.2
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Лазаро Валентино 0 0
11. Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Варан Рафаэль 1 0
4. Асенсио Марко 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
6. Вальверде Федерико 1 0
7. Милитао Эдер 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Лайнер Штефан 2 0
3. Ланг Михаэль 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Плеа Алассан 1 0
6. Лазаро Валентино 1 0
7. Бенсебаини Рами 1 0
8. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Боруссия М 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 16 - 7 8
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 1 2 5 - 12 7
3. Реал Мадрид Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Интер Милан Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Интер Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Реал Мадрид 83.3% (45)
    X 11.1% (6)
    Боруссия М 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Боруссия М
    1.76
    3.94
    5.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.70 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.65 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.94 5.00
      1.76 3.69 5.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.02 4.50 1.18 3.65 1.25 2.45 1.55 2.12 1.72 1.97 1.90 1.75 2.15 1.61 2.40 1.27 3.35 1.20 4.30 1.07 6.50 1.06 7.20 1.01 12.50
    10.25 1.01 4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.92 1.88 1.66 2.50 1.31 3.45 1.22 4.33 1.08 6.60 1.06 6.90
    5.53 1.16 2.50 1.56 2.24 1.69 1.98 1.89 1.75 2.14 1.61 2.40 1.22 4.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.59 1.60 2.30 1.20 3.95
    3.32 1.33 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.17 1.38 2.52 1.56 1.88 1.98 1.61 2.39 1.42 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.73 1.50 2.46 1.28 3.35
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.45
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Боруссия М

    Исход игры
    Реал Мадрид
    83.3% (45)
    Ничья
    11.1% (6)
    Боруссия М
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.69% (43)
    Меньше
    17.31% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    53.7% (29)
    3:2 Реал Мадрид
    11.1% (6)
    2:0 Реал Мадрид
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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