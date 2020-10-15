Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|2
|0.4
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.2
|3.
|Каземиро Карлос
|1
|0.2
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.2
|6.
|Родриго
|1
|0.2
|7.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.2
|8.
|Кроос Тони
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|5
|1
|2.
|Тюрам Маркус
|2
|0.4
|3.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.4
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.4
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.2
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.2
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|11.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|4.
|Асенсио Марко
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
|6.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|3.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Плеа Алассан
|1
|0
|6.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|7.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|8.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Боруссия М
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 7
|8
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Боруссия М
Исход игры
Реал Мадрид
83.3% (45)
Ничья
11.1% (6)
Боруссия М
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
82.69% (43)
Меньше
17.31% (9)
Обе команды забьют
Да
86.54% (45)
Нет
13.46% (7)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
53.7% (29)
3:2 Реал Мадрид
11.1% (6)
2:0 Реал Мадрид
9.3% (5)
2:2 Ничья
7.4% (4)
3:1 Реал Мадрид
3.7% (2)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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