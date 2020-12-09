Бухалакис в центре поля перехватил мяч, но его попытка в касание сделать пас вперёд на Фортуниса не получилась.

Фортунис в центре поля руками схватил за футболку Отавио, за что и получил жёлтую карточку.

38' Занузи слева сделал заброс вперёд на Мартинеса, которому в штрафной площади Са не позволил добраться до мяча.

36' Холебас из-за боковой линии поля бросил мяч к воротам. Кошта на выходе едва сумел добраться кулаками до футбольного снаряда.

34' Замена в составе "Олимпиакоса": вместо Мохамеда Камара на поле вышел Костас Фортунис.

32' Эль-Араби у угла чужой штрафной площади подтолкнул в спину Мариу.

31' Врусай в штрафной площади наступил на мяч и оказался на газоне. Повода для пенальти нет.

30' Подачу Холебаса слева к воротам португальцы вынесли.

29' Отавио медики оказывают помощь.

28' Бухалакис у центрального круга локтем попал по лицу Отавио.

27' Нану на правом фланге атаки отмахнулся от М'Вила и получил первую жёлтую карточку в матче.

26' Эль-Араби оказался в офсайде.

24' Мартинес на центральной линии поля неудачно столкнулся с Сиссе. Требуется помощь медиков нападающему "Порту".

23' Ромариу на чужой половине поля придержал руками Эль-Араби.

22' Прострел Нану справа в штрафную площадь перехватил Бухалакис.

20' Мартинес с двадцати шести метров пробил левее ворот.

19' "Порту" контролирует мяч в центре поля.

17' Нану справа обыграл трёх соперников, но его навес к ближней штанге перехвачен защитниками "Олимпиакоса".

16' Бухалакис великолепной передачей вывел один на один с голкипером Масураса, который с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот.

15' Масурас от углового флага навесил к ближней штанге. Португальцы выбили мяч от ворот.

14' Холебас на левом фланге неудачно сыграл при приёме мяча, но Нану не стал быстро организовывать контратаку гостей.

13' "Олимпиакос" забрал мяч, но комбинационная игра у хозяев впереди не получается.

12' Бухалакис справа подачу исполнил слишком сильно.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ОТАВИО!!! Отавио с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол, а Са прыгнул в другую сторону.

9' Пенальти! В моменте с угловым ударом Холебас сыграл рукой перед Отавио.

8' Брых отправился смотреть повтор. Есть подозрение на пеналти.

7' Исполнили гости угловой удар. Отавио на ближней штанге сделал скидку на Андерсона, который головой пробил в перекладину. Мяч отскочил в газон и отлетел в поле. Арбитры где-то усмотрели при этом офсайд.

6' Нану прошёл вперёд по правому флангу, а Мариу заработал первый угловой удар в матче.

5' Хозяева попробовали левым флангом организовать атаку. Последовал заброс на Эль-Араби, который зацепиться за мяч не смог.

4' Нану бросил аут на чужую половину поля, но партнёры тут же вернули мяч назад, доведя его до голкипера.

3' Команды осторожно начали встречу. Все активные действия ограничиваются центральной линией поля.

2' "Олимпиакос" играет в красно-белой форме, "Порту" - в синей.