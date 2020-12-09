Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Караискакис
Порту
0:1
10' ПенальтиОтавио Эдмилсон
27' Желтая карточкаНану Гомеш
1
Са
Жозе
25
Холебас
Хосе
99
Кошта
Диогу
31
Нану
Гомеш
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
21
Ромариу
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0.17
|2.
|Камара Мохамед III
|1
|0.17
|3.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|4.
|Врусай Мариос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (2)
|0.5
|2.
|Диас Луис
|2
|0.33
|3.
|Марега Мусса
|1
|0.17
|4.
|Виейра Фабиу
|1
|0.17
|5.
|Занузи Зайду
|1
|0.17
|6.
|Отавио Эдмилсон
|1 (1)
|0.17
|7.
|Корона Хесус
|0
|0
|8.
|Урибе Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|2.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|3.
|Хассан Ахмед
|1
|0
|4.
|Холебас Хосе
|1
|0
|5.
|Фортунис Костас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|1
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Корона Хесус
|1
|0
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0
|7.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|8.
|Марега Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Порту
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту
Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Порту
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|4.
|Олимпиакос
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 9
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Порту
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Олимпиакос
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 Порту
Исход игры
Олимпиакос
26.5% (44)
Ничья
41% (68)
Порту
32.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
31.06% (50)
Меньше
68.94% (111)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (59)
1:2 Порту
16.3% (27)
1:0 Олимпиакос
16.3% (27)
0:1 Порту
9% (15)
2:1 Олимпиакос
8.4% (14)
2:2 Ничья
3% (5)
0:2 Порту
2.4% (4)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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