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Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Порту
0'
0:1
10' Пенальти
Отавио Эдмилсон
27' Желтая карточка
Нану Гомеш
43'
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
17
Врусай
Мариос
11
Эль-Араби
Юссеф
19
Масурас
Гиоргос
99
Кошта
Диогу
31
Нану
Гомеш
4
Лейте
Диогу
19
М'Бемба
Шансель
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
21
Ромариу
25
Отавио
Эдмилсон
23
Мариу
Жоау
III
29
Мартинес
Антонио
III
28
Андерсон
Фелипе
Олимпиакос
4-3-3
Порту
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Отавио Эдмилсон
27'
 
Нану Гомеш
35'
Фортунис Костас
Камара Мохамед III
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.17
2. Камара Мохамед III 1 0.17
3. Вальбуэна Матьё 0 0
4. Врусай Мариос 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.5
2. Диас Луис 2 0.33
3. Марега Мусса 1 0.17
4. Виейра Фабиу 1 0.17
5. Занузи Зайду 1 0.17
6. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.17
7. Корона Хесус 0 0
8. Урибе Матеус 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Камара Мохамед III 2 0
3. Хассан Ахмед 1 0
4. Холебас Хосе 1 0
5. Фортунис Костас 1 0
Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Нану Гомеш 1 0
7. Манафа Вилсон 1 0
8. Марега Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Порту 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту
Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порту 2:0 Олимпиакос Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Порту 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Марсель 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
4. Олимпиакос 0:1 Заявка 6 1 0 5 2 - 9 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Порту 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Олимпиакос 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Марсель 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Марсель 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
4. Олимпиакос 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Фортунис в центре поля руками схватил за футболку Отавио, за что и получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Груйич с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 42'
    Передачу Рафиньи справа на ход Врусаю перехватил М'Бемба.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мариу на чужой половине поля сбил Бухалакиса.
  • 40'
    Бухалакис в центре поля перехватил мяч, но его попытка в касание сделать пас вперёд на Фортуниса не получилась.
  • 38'
    Занузи слева сделал заброс вперёд на Мартинеса, которому в штрафной площади Са не позволил добраться до мяча.
  • 36'
    Холебас из-за боковой линии поля бросил мяч к воротам. Кошта на выходе едва сумел добраться кулаками до футбольного снаряда.
  • Замена
    34'
    Замена в составе "Олимпиакоса": вместо Мохамеда Камара на поле вышел Костас Фортунис.
  • 32'
    Эль-Араби у угла чужой штрафной площади подтолкнул в спину Мариу.
  • 31'
    Врусай в штрафной площади наступил на мяч и оказался на газоне. Повода для пенальти нет.
  • 30'
    Подачу Холебаса слева к воротам португальцы вынесли.
  • Травма, повреждение
    29'
    Отавио медики оказывают помощь.
  • Фол, нарушение
    28'
    Бухалакис у центрального круга локтем попал по лицу Отавио.
  • Желтая карточка
    27'
    Нану на правом фланге атаки отмахнулся от М'Вила и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Офсайд
    26'
    Эль-Араби оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    24'
    Мартинес на центральной линии поля неудачно столкнулся с Сиссе.  Требуется помощь медиков нападающему "Порту".
  • Фол, нарушение
    23'
    Ромариу на чужой половине поля придержал руками Эль-Араби.
  • 22'
    Прострел Нану справа в штрафную площадь перехватил Бухалакис.
  • 20'
    Мартинес с двадцати шести метров пробил левее ворот.
  • 19'
    "Порту" контролирует мяч в центре поля.
  • 17'
    Нану справа обыграл трёх соперников, но его навес к ближней штанге перехвачен защитниками "Олимпиакоса".
  • Опасный момент
    16'
    Бухалакис великолепной передачей вывел один на один с голкипером Масураса, который с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот.
  • Угловой
    15'
    Масурас от углового флага навесил к ближней штанге. Португальцы выбили мяч от ворот.
  • 14'
    Холебас на левом фланге неудачно сыграл при приёме мяча, но Нану не стал быстро организовывать контратаку гостей.
  • 13'
    "Олимпиакос" забрал мяч, но комбинационная игра у хозяев впереди не получается.
  • 12'
    Бухалакис справа подачу исполнил слишком сильно.
  • Пенальти
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ОТАВИО!!! Отавио с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол, а Са прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    9'
    Пенальти! В моменте с угловым ударом Холебас сыграл рукой перед Отавио.
  • Видеоповтор
    8'
    Брых отправился смотреть повтор. Есть подозрение на пеналти.
  • Угловой
    7'
    Исполнили гости угловой удар. Отавио на ближней штанге сделал скидку на Андерсона, который головой пробил в перекладину. Мяч отскочил в газон и отлетел в поле. Арбитры где-то усмотрели при этом офсайд.
  • 6'
    Нану прошёл вперёд по правому флангу, а Мариу заработал первый угловой удар в матче.
  • 5'
    Хозяева попробовали левым флангом организовать атаку. Последовал заброс на Эль-Араби, который зацепиться за мяч не смог.
  • 4'
    Нану бросил аут на чужую половину поля, но партнёры тут же вернули мяч назад, доведя его до голкипера.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу. Все активные действия ограничиваются центральной линией поля.
  • 2'
    "Олимпиакос" играет в красно-белой форме, "Порту" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Караискакисе"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.30 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.30 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.45 3.68
  5.77 3.51 1.72

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.05 6.90 1.08 4.60 1.19 3.25 1.33 1.96 1.90 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.22 7.77 1.16 8.80 1.01 14.50 1.01 22.00 0.00 22.00
8.70 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.90 1.08 8.80 1.01 17.75
4.96 1.19 2.75 1.49 3.43 1.33 2.32 1.65 1.91 1.97 1.65 2.31 1.41 3.04 1.60 2.43 1.26 4.05 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.47 1.69 2.17 1.37 3.05 1.04 10.00 1.17 4.90
2.79 1.44 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.68 1.50 2.20 1.72 1.70 2.23 1.45 2.86 1.27 3.93 1.14 6.08 1.22 4.45 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.59 2.45 1.23 3.95
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.20 4.55 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.70 1.24
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Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 Порту

Исход игры
Олимпиакос
26.5% (44)
Ничья
41% (68)
Порту
32.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
31.06% (50)
Меньше
68.94% (111)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (59)
1:2 Порту
16.3% (27)
1:0 Олимпиакос
16.3% (27)
0:1 Порту
9% (15)
2:1 Олимпиакос
8.4% (14)
2:2 Ничья
3% (5)
0:2 Порту
2.4% (4)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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