Ред Булл Зальцбург
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Ред Булл Арена
Атлетико М
0:1
39' ГолЭрмосо Марио
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
34 Мойя АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|5
|0.83
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.33
|3.
|Юнузович Златко
|1
|0.17
|4.
|Окугава Масая
|1
|0.17
|5.
|Адейеми Карим
|1
|0.17
|6.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|7.
|Рамальо Андре
|0
|0
|8.
|Койта Секу
|0
|0
|9.
|Дака Пэтсон
|0
|0
|10.
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|3
|0.5
|2.
|Льоренте Маркос
|1
|0.17
|3.
|Хименес Хосе
|1
|0.17
|4.
|Эррера Эктор
|0
|0
|5.
|Лемар Тома
|0
|0
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|2.
|Рамальо Андре
|2
|0
|3.
|Станкович Цицан
|1
|0
|4.
|Койта Секу
|1
|0
|5.
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|6.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|7.
|Мвепу Энок
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лоди Ренан
|2
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Савич Стефан
|1
|0
|5.
|Эррера Эктор
|1
|0
|6.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|8.
|Торрейра Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Атлетико М
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =2 -5Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 8
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Атлетико М
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
6.8% (11)
Ничья
22.2% (36)
Атлетико М
71% (115)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (103)
Меньше
34.81% (55)
Обе команды забьют
Да
81.01% (128)
Нет
18.99% (30)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
42% (68)
1:1 Ничья
16.7% (27)
0:1 Атлетико М
10.5% (17)
0:2 Атлетико М
5.6% (9)
1:3 Атлетико М
4.9% (8)
2:2 Ничья
4.9% (8)
2:1 Ред Булл Зальцбург
4.3% (7)
2:3 Атлетико М
3.7% (6)
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