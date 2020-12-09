ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марио Эрмосо!!! Карраско со стандарта выполнил идеальную подачу, и Эрмосо затылком переправил мяч в дальний угол ворот.

Серьёзную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов создал "Атлетико". Напомню, что "Зальцбургу" нужна только победа, чтобы опередить мадридцев в турнирной таблице.

Дака падал в борьбе с защитником на правом краю штрафной площади соперника после контакта с Эрмосо. Свисток судьи молчит.

Видеоассистенты также не нашли повода для назначения пенальти. Интересно, что жёлтую карточку получил Диего Симеоне, у которого были какие-то свои претензии к судьям.

Пытаются взвинтить темп в концовке первого тайма хозяева поля, которым очень не хочется уходить на перерыв в качестве проигрывающей стороны.

38' Фелиш после вбрасывания аута получил болезненный удар по ногам на левом фланге. Штрафной удар предстоит выполнить "матрасникам".

37' Заброс по левому края в атаку гостей следовал на Карраско, но Кристенсену удалось отбить мяч в аут.

36' 55 на 45 - таково преимущество "Зальцбурга" по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту.

35' После розыгрыша углового Фелиш по диагонали подавал мяч в штрафную площадку, но снаряд просто прилетел в руки Станковичу.

34' ОПАСНО! На правом фланге атаки отобрали мяч у соперников австрийцы, после чего Льоренте пытался прострелить вдоль ворот на Суареса, но Станкович выставил ногу, сумев отбить мяч на угловой.

33' Ещё один угловой на левом фланге заработали австрийцы. Собослаи подал на дальний край штрафной площади, откуда с лёта пробивал Юнузович, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.

32' Отбились после подачи углового у своих ворот гости, не пытаясь организовать быструю контратаку на ворота "Зальцбурга".

31' ОПАСНО! Втроём на одного защитника убегали в контратаку "быки", но ужасно распорядились мячом, заработав всего лишь угловой.

30' Штрафной удар в ответной атаке Триппьер заработал для своей команды на правом фланге. Но подача стандарта у мадридцев совершенно не получилась.

29' Койта заработал угловой удар для "Зальцбурга" на левом фланге. Со стандарта подача следовала во вратарскую площадь, но там высокорослые "матрасники" не оставили соперникам ни единого шанса на "втором этаже".

28' Постоянно подбадривает от кромки поля свою команду Диего Симеоне, призывая подопечных не терять концентрацию внимания ни на секунду.

27' На своей половине поля принялись катать мяч мадридцы. Хозяева поля идут в прессинг, но не слишком активный.

26' Это, кстати, был лишь первый удар в сторону ворот Цицана Станковича. Австрийцы в этот вечер били по воротам соперника уже 5 раз.

25' ОПАСНО! Льоренте с дальней дистанции пробил по воротам - мяч пролетел чуть мимо цели.

24' Угловой на правом фланге заработали "матрасники". Подача последовала на ближнюю штангу, но там уверенно в обороне сработал Бериша.

23' Матч в Мадриде между этими командами получился очень ярким - тогда "Атлетико" вырвал дома волевую победу со счётом 3:2. Сегодня такой голевой феерии ожидать вряд ли стоит.

22' Льоренте в центре поля потерял мяч, выпустив снаряд за боковую линию. Негодует испанец, пытаясь показать арбитру, что его били по ноге.

21' Разогревается один из запасных игроков "Зальцбурга", но Вебер вернулся в игру, и сразу же совершил рывок, без намёка на хромоту.

20' Вебер получил повреждение в центре поля, и ему оказывают помощь медики. Повредил колено Максимилиан в столкновении со своим же партнёром по команде.

19' После подачи углового с правого фланга головой пробивал по воротам Мвелу, но мяч полетел слишком высоко.

18' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Собослаи пробивал с 12-ти метров в ближний нижний угол ворот, но пойманный на противоходе Облак чудом изловчился перевести мяч на угловой.

17' Из глубины поля прошла передача на правый край штрафной площади на ход Койта, который пытался пробить с полного хода, но вместе с мячом зачерпнул клок газона, из-за чего выстрел получился слабым.

16' Начал увеличиваться процент брака в комбинационных действиях "Зальцбурга", что позволяет "матрасникам" постепенно выравнивать статистику по владению мячом.

15' Штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Атлетико". Подача следовала в район левого угла вратарской площади, но там до мяча не добрался Савич.

14' Угловой с левого фланга подали "быки", но тут же прозвучал свисток, зафиксировавший нарушение правил в атаке.

13' ОПАСНО! Из глубины поля прошёл заброс на Койта, но тот почему-то не стал бить по воротам сразу, а пытался улучшить свою позицию, но был накрыт на линии вратарской площади.

12' Койта сбрасывал мяч в полукружие штрафной площади на Беришу, но того готовы были накрыть сразу два защитника.

11' Стартовая активность "Зальцбурга" постепенно затухла, и хозяева сейчас спокойно принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне.

10' Первую позиционную атаку в этом матче провели гости, но она закончилась ничем, так как Триппьер на правом фланге плохо обработал мяч, выпустив снаряд за лицевую линию поля.

9' Фелиша в центре поля жёстко поймал на бедро Рамальо. Мадридцы негодуют, считая, что нарушителя надо наказать жёлтой карточкой.

8' Кристенсен забегал по правому флангу в атаку хозяев, но заброс в его адрес получился слишком сильным - мяч вышел за лицевую линию поля.

7' Суарес получил мяч на чужой половине поля, но уругвайского ветерана тут же "съели" соперники.

6' Фелиш отобрал мяч в центре поля и ринулся в контратаку, но его остановил свисток - португалец нарушил правила.

5' Самым спокойным на стадионе сейчас выглядит Джесси Марш. По его выражению лица складывается впечатление, что его сейчас совершенно ничего не заботит.

4' Диего Симеоне активно призывает своих подопечных успокоиться.

3' ОПАСНО!!! В сантиметрах "Зальцбург" от первого гола! На левом краю штрафной площади Бериша мастерски убрал на замахе защитника, но пробил он точно в дальнюю штангу.

2' "Матрасники" сразу всем составом расположились на своей половине поля, понимая, что давить австрийцы в этот вечер будут очень яростно.