  1. Футбол
  2. Матчи
Ред Булл Зальцбург
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Атлетико М
0'
0:1
39' Гол
Эрмосо Марио
41'
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
16
Юнузович
Златко
45
Мвепу
Энок
8
Бериша
Мергим
14
Собослаи
Доминик
20
Дака
Пэтсон
7
Койта
Секу
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Ред Булл Зальцбург
4-1-3-2
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

39'
0:1
Эрмосо Марио
(Карраско Янник)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 5 0.83
2. Собослаи Доминик 2 0.33
3. Юнузович Златко 1 0.17
4. Окугава Масая 1 0.17
5. Адейеми Карим 1 0.17
6. Ульмер Андреас 0 0
7. Рамальо Андре 0 0
8. Койта Секу 0 0
9. Дака Пэтсон 0 0
10. Кристенсен Расмус 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 3 0.5
2. Льоренте Маркос 1 0.17
3. Хименес Хосе 1 0.17
4. Эррера Эктор 0 0
5. Лемар Тома 0 0
6. Корреа Анхель 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 3 0
2. Рамальо Андре 2 0
3. Станкович Цицан 1 0
4. Койта Секу 1 0
5. Вебер Максимилиан 1 0
6. Собослаи Доминик 1 0
7. Мвепу Энок 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Лоди Ренан 2 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Савич Стефан 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Льоренте Маркос 1 0
8. Торрейра Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Атлетико М 0 60% (3) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Атлетико М 0:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 8 7
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 43'
    Пытаются взвинтить темп в концовке первого тайма хозяева поля, которым очень не хочется уходить на перерыв в качестве проигрывающей стороны.
  • Желтая карточка
    42'
    Видеоассистенты также не нашли повода для назначения пенальти. Интересно, что жёлтую карточку получил Диего Симеоне, у которого были какие-то свои претензии к судьям.
  • Судья
    41'
    Дака падал в борьбе с защитником на правом краю штрафной площади соперника после контакта с Эрмосо. Свисток судьи молчит.
  • 40'
    Серьёзную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов создал "Атлетико". Напомню, что "Зальцбургу" нужна только победа, чтобы опередить мадридцев в турнирной таблице.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марио Эрмосо!!!
    Карраско со стандарта выполнил идеальную подачу, и Эрмосо затылком переправил мяч в дальний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    38'
    Фелиш после вбрасывания аута получил болезненный удар по ногам на левом фланге. Штрафной удар предстоит выполнить "матрасникам".
  • 37'
    Заброс по левому края в атаку гостей следовал на Карраско, но Кристенсену удалось отбить мяч в аут.
  • 36'
    55 на 45 - таково преимущество "Зальцбурга" по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту.
  • Угловой
    35'
    После розыгрыша углового Фелиш по диагонали подавал мяч в штрафную площадку, но снаряд просто прилетел в руки Станковичу.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! На правом фланге атаки отобрали мяч у соперников австрийцы, после чего Льоренте пытался прострелить вдоль ворот на Суареса, но Станкович выставил ногу, сумев отбить мяч на угловой.
  • Угловой
    33'
    Ещё один угловой на левом фланге заработали австрийцы. Собослаи подал на дальний край штрафной площади, откуда с лёта пробивал Юнузович, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.
  • Угловой
    32'
    Отбились после подачи углового у своих ворот гости, не пытаясь организовать быструю контратаку на ворота "Зальцбурга".
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! Втроём на одного защитника убегали в контратаку "быки", но ужасно распорядились мячом, заработав всего лишь угловой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Штрафной удар в ответной атаке Триппьер заработал для своей команды на правом фланге. Но подача стандарта у мадридцев совершенно не получилась.
  • Угловой
    29'
    Койта заработал угловой удар для "Зальцбурга" на левом фланге. Со стандарта подача следовала во вратарскую площадь, но там высокорослые "матрасники" не оставили соперникам ни единого шанса на "втором этаже".
  • 28'
    Постоянно подбадривает от кромки поля свою команду Диего Симеоне, призывая подопечных не терять концентрацию внимания ни на секунду.
  • 27'
    На своей половине поля принялись катать мяч мадридцы. Хозяева поля идут в прессинг, но не слишком активный.
  • 26'
    Это, кстати, был лишь первый удар в сторону ворот Цицана Станковича. Австрийцы в этот вечер били по воротам соперника уже 5 раз.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! Льоренте с дальней дистанции пробил по воротам - мяч пролетел чуть мимо цели.
  • Угловой
    24'
    Угловой на правом фланге заработали "матрасники". Подача последовала на ближнюю штангу, но там уверенно в обороне сработал Бериша.
  • 23'
    Матч в Мадриде между этими командами получился очень ярким - тогда "Атлетико" вырвал дома волевую победу со счётом 3:2. Сегодня такой голевой феерии ожидать вряд ли стоит.
  • Судья
    22'
    Льоренте в центре поля потерял мяч, выпустив снаряд за боковую линию. Негодует испанец, пытаясь показать арбитру, что его били по ноге.
  • 21'
    Разогревается один из запасных игроков "Зальцбурга", но Вебер вернулся в игру, и сразу же совершил рывок, без намёка на хромоту.
  • Травма, повреждение
    20'
    Вебер получил повреждение в центре поля, и ему оказывают помощь медики. Повредил колено Максимилиан в столкновении со своим же партнёром по команде.
  • Угловой
    19'
    После подачи углового с правого фланга головой пробивал по воротам Мвелу, но мяч полетел слишком высоко.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! После прострела с правого фланга Собослаи пробивал с 12-ти метров в ближний нижний угол ворот, но пойманный на противоходе Облак чудом изловчился перевести мяч на угловой.
  • 17'
    Из глубины поля прошла передача на правый край штрафной площади на ход Койта, который пытался пробить с полного хода, но вместе с мячом зачерпнул клок газона, из-за чего выстрел получился слабым.
  • 16'
    Начал увеличиваться процент брака в комбинационных действиях "Зальцбурга", что позволяет "матрасникам" постепенно выравнивать статистику по владению мячом.
  • Фол, нарушение
    15'
    Штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Атлетико". Подача следовала в район левого угла вратарской площади, но там до мяча не добрался Савич.
  • Угловой
    14'
    Угловой с левого фланга подали "быки", но тут же прозвучал свисток, зафиксировавший нарушение правил в атаке.
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Из глубины поля прошёл заброс на Койта, но тот почему-то не стал бить по воротам сразу, а пытался улучшить свою позицию, но был накрыт на линии вратарской площади.
  • 12'
    Койта сбрасывал мяч в полукружие штрафной площади на Беришу, но того готовы были накрыть сразу два защитника.
  • 11'
    Стартовая активность "Зальцбурга" постепенно затухла, и хозяева сейчас спокойно принялись катать мяч поперёк поля  в центральной зоне.
  • 10'
    Первую позиционную атаку в этом матче провели гости, но она закончилась ничем, так как Триппьер на правом фланге плохо обработал мяч, выпустив снаряд за лицевую линию поля.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фелиша в центре поля жёстко поймал на бедро Рамальо. Мадридцы негодуют, считая, что нарушителя надо наказать жёлтой карточкой.
  • 8'
    Кристенсен забегал по правому флангу в атаку хозяев, но заброс в его адрес получился слишком сильным - мяч вышел за лицевую линию поля.
  • 7'
    Суарес получил мяч на чужой половине поля, но уругвайского ветерана тут же "съели" соперники.
  • Фол, нарушение
    6'
    Фелиш отобрал мяч в центре поля и ринулся в контратаку, но его остановил свисток - португалец нарушил правила.
  • 5'
    Самым спокойным на стадионе сейчас выглядит Джесси Марш. По его выражению лица складывается впечатление, что его сейчас совершенно ничего не заботит.
  • 4'
    Диего Симеоне активно призывает своих подопечных успокоиться.
  • Штанга
    3'
    ОПАСНО!!! В сантиметрах "Зальцбург" от первого гола! На левом краю штрафной площади Бериша мастерски убрал на замахе защитника, но пробил он точно в дальнюю штангу.
  • 2'
    "Матрасники" сразу всем составом расположились на своей половине поля, понимая, что давить австрийцы в этот вечер будут очень яростно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Маьч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 4.10 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.10 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.90 2.03
  3.11 2.98 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.87 1.92 1.50 2.55 2.10 1.79 1.22 4.20 1.72 2.20 1.16 5.10 1.12 6.10 1.10 6.80 1.10 6.40 1.10 6.60 1.02 11.50 1.02 11.00
14.75 1.02 13.50 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.51 1.59 1.94 1.88 1.63 2.31 1.35 3.26 1.25 4.05 1.11 6.70
6.58 1.13 2.47 1.58 2.14 1.76 1.80 2.08 1.58 2.47 1.45 2.85 1.59 2.45 1.84 2.06 1.66 2.34 1.14 6.12 1.20 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50 1.22 4.30
3.60 1.29 2.43 1.56 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
1.29 3.79 1.15 5.82 1.34 3.39 1.77 2.12 1.54 2.57 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.08 1.90 1.55 2.90 1.25 3.90
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.75 1.50
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Атлетико М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Атлетико М

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
6.8% (11)
Ничья
22.2% (36)
Атлетико М
71% (115)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (103)
Меньше
34.81% (55)
Обе команды забьют
Да
81.01% (128)
Нет
18.99% (30)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
42% (68)
1:1 Ничья
16.7% (27)
0:1 Атлетико М
10.5% (17)
0:2 Атлетико М
5.6% (9)
1:3 Атлетико М
4.9% (8)
2:2 Ничья
4.9% (8)
2:1 Ред Булл Зальцбург
4.3% (7)
2:3 Атлетико М
3.7% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный