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Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Марсель
0'
39' Желтая карточка
Гуйе Пап
43'
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
8
Гюндоган
Илкай
25
Фернандиньо
Фернандо
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
21
Торрес
Ферран
20
Силва
Бернарду
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
25
Нагатомо
Юто
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
Манчестер Сити
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

28'
Стоунс Джон
Гарсия Эрик
 
39'
 
Гуйе Пап

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.5
2. Гюндоган Илкай 2 0.33
3. Стерлинг Рахим 1 0.17
4. Фоден Фил 1 0.17
5. Канселу Жоау 1 0.17
6. Жезус Габриэль 1 0.17
7. Агуэро Серхио 1 (1) 0.17
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 2 (2) 0.33

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Родри Эрнандес 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Силва Бернарду 1 0
9. Диаш Рубен 1 0
10. Гарсия Эрик 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Товен Флорьян 2 0
3. Амави Жордан 2 0
4. Камара Бубакар 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Стротман Кевин 1 0
7. Сакаи Хироки 1 0
8. Альваро Гонсалес II 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 40% (4)
 Марсель 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту
Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Марсель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Порту 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Марсель 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
4. Олимпиакос 0:1 Заявка 6 1 0 5 2 - 9 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Порту 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Олимпиакос 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Марсель 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Марсель 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
4. Олимпиакос 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    Пайе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Аке головой выбил мяч за пределы штрафной, подбор был за Камара, Бубакар в свою очередь выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Жермен сбросил мяч в центр штрафной, где его перехватил Гюндоган. 
  • 43'
    Товен на правом фланге ушёл от Аке, вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской на Жермена, Стоунс удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 42'
    Марез на правом фланге обыграл Нагатомо, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от Гонсалеса полетел к правому углу вратарской, Манданда вовремя сыграл на выходе и выловил мяч под прессингом Гюндогана. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Марселя" Пап Гуйе получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гуйе сбил Гюндогана. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Марез в центре поля нарушил правила против Гуйе. Игроки "Марселя" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Торрес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Балерди Феррану не удалось. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Фернандиньо из центра поля забросил мяч к левому углу штрафной площади на ход Аке, Натан в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Товена. 
  • Опасный момент
    37'
    Гюндоган с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Торрес зацепился за мяч и затем выполнил пас чуть назад к радиусу штрафной на Мареза, Рияд сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 36'
    Марез попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Нагатомо Рияд упустил мяч в аут. 
  • 35'
    Пайе решил пробить по воротам от центрального круга на половине поля "Манчестер Сити", но Стеффен успел немного вернуться назад и без проблем поймать мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Сансон в центре поля нарушил правила против Фернандиньо. Игроки "Манчестер Сити" на этот раз довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    33'
    Сакаи перехватил мяч на половине поля "Манчестер Сити", затем Сансон выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Пайе, Димитри смог переиграть Стеффена, но всё хорошее для "Марселя" быстро закончилось, был офсайд у Пайе. 
  • 32'
    Жермен с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Сансона, мяч полетел слишком сильно, Морган не смог сохранить его в игре. 
  • Замена
    31'
    В составе "Манчестер Сити" произошла замена. Вместо Эрика Гарсии на поле вышел Джон Стоунс. 
  • 30'
    Камара из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Жермена, Лапорт за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 29'
    Пайе и Камара на правом фланге слишком долго держали мяч, ничего игроки "Марселя" так и не придумали, Аке и Фоден в итоге перехватили мяч. 
  • 28'
    Врачи "Манчестер Сити" подтвердили, что Гарсия не сможет продолжить игру, в составе английского клуба готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Эрик Гарсия на ровном месте дёрнул заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи "Манчестер Сити", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    26'
    Жермен попал под плотный прессинг на своей половине на правом фланге, Валер в итоге выполнил передачу в центр, Фоден перехватил мяч, а затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 25'
    Гюндоган из центра поля на этот раз выполнил передачу на Силву, Бернарду обработал мяч и отдал его на ход Фодену по левому флангу, затем Фил отыгравшись с Бернарду попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, но Гуйе вместе с Камара смогли перехватить мяч. 
  • 24'
    Гюндоган из центра поля выполнил перевод на ход Аке по левому флангу, Натан сыграл немного неудачно и в итоге упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Теперь уже Сансон в центре поля нарушил правила против Фодена. Игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Аке перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Марселя" на левом фланге, правила были нарушены против Товена. 
  • 21'
    Активный Уокер с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Силва в борьбе с Сансоном не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    20'
    Фоден с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гонсалес головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 19'
    Фернандиньо из центра поля выполнил заброс на ход Уокеру по правому флангу, Кайл остановил мяч у лицевой линии поля, а затем выполнил передачу к линии вратарской на Торреса, Балерди оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 18'
    Сансон пошёл прессинговать Стеффана в штрафную площадь "Манчестер Сити", но Закари сыграл без лишних нервов и просто отдал мяч на правый фланг. 
  • 17'
    Пайе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жермен смог немного оторваться от Гарсии, но при этом Валер не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 16'
    Товен с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Аке удачно накрыл Флорьяна и перехватил мяч. 
  • Дождь
    15'
    В Манчестере сегодня идёт довольно приличный дождь, возможно, что в скором времени команды будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Опасный момент
    14'
    Гюндоган со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Лапорт оторвался от Гонсалеса и в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Жермен на правом фланге нарушил правила против Силвы. "Манчестер Сити" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 12'
    Марез с правого фланга сместился в центр, а затем Рияд выполнил подачу в центр штрафной площади, Сакаи головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Сакаи в центре поля нарушил правила против Торреса. Игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    10'
    Фоден с углового выполнил подачу на правый угол ворот, за счёт общих усилий игроки "Марселя" смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    9'
    Камара у своей штрафной площади под прессингом потерял мяч, Силва быстро выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Марезу, на этот раз боковой арбитр просмотрел офсайд, Рияд в итоге зацепился за мяч и низом пробил в левый угол ворот, но Манданда успел сократить дистанцию и ногой отбить мяч на угловой. 
  • Офсайд
    8'
    Гюндоган из центра поля выполнил заброс на ход Уокеру по правому флангу, вновь Кайл забрался в офсайде. 
  • Офсайд
    7'
    Силва сместился на левый фланг, где отыгрался с Аке, затем Бернарду выполнил подачу к линии вратарской на Уокера, который забрался в небольшой офсайд. 
  • Опасный момент
    6'
    Манданда в своей штрафной площади попал под прессинг Торреса, но Стив на опыте развернул Феррана, а затем выбил мяч в центр поля. 
  • 5'
    Фернандиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, на этот раз Торрес пытался что-то придумать при комбинации с Фоденом, но защитники "Марселя" вновь смогли перехватить мяч. 
  • 4'
    Сансон выполнил передачу на ход Товену по правому флангу, Флорьян сместился к штрафной площади, раскачал Аке и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Стеффен намертво поймал мяч. 
  • 3'
    Гарсия из глубины поля выполнил передачу на ход Уокеру по правому флангу, Кайл после рывка выполнил передачу к линии штрафной площади, Торрес в касание перевёл мяч в центр штрафной на Силву, но Балерди прочитал момент и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Из центра поля последовала передача на ход Аке по левому флангу, Натан затем подключил Фодена, который выполнил подачу к линии вратарской, Силва при попытке пробить по воротам в борьбе с Нагатомо подыграл себе рукой, Халил Мелер всё видел и дал свисток в пользу "Марселя". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Марселю" нужно на "Этихаде" отобрать очки у "Манчестер Сити" и надеяться, что "Порту" переиграет греческий "Олимпиакос", только так команда Андре Виллаш-Боаша сможет выйти в плей-офф Лиги Европы из группы С. Напомним, что "Манчестер Сити" и "Порту" уже давно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а поэтому сегодня Хосеп Гвардиола выставил полуторный состав. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.60 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.85 11.75
  1.25 5.15 17.11

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
16.25 1.01 14.75 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.90 1.92 1.57 2.44 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.50
5.23 1.18 2.49 1.56 2.14 1.75 1.82 2.05 1.63 2.33 1.46 2.78 1.61 2.38 1.48 2.72 1.53 2.54 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.53 1.52 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
1.36 3.17 1.19 4.66 1.52 2.55 1.82 2.03 1.56 2.44 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Марсель

Исход игры
Манчестер Сити
98.1% (158)
Ничья
1.2% (2)
Марсель
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (79)
Меньше
49.68% (78)
Обе команды забьют
Да
29.94% (47)
Нет
70.06% (110)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
42.9% (69)
3:0 Манчестер Сити
19.3% (31)
2:1 Манчестер Сити
19.3% (31)
3:1 Манчестер Сити
8.7% (14)
1:0 Манчестер Сити
4.3% (7)
1:1 Ничья
1.2% (2)
4:0 Манчестер Сити
1.2% (2)
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