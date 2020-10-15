Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Марсель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|0.6
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.4
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|4.
|Фоден Фил
|1
|0.2
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0.2
|7.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.2
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Нмеча Феликс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|2 (2)
|0.4
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Силва Бернарду
|1
|0
|9.
|Диаш Рубен
|1
|0
|10.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Товен Флорьян
|2
|0
|3.
|Амави Жордан
|2
|0
|4.
|Камара Бубакар
|2
|0
|5.
|Пайе Димитри
|1
|0
|6.
|Стротман Кевин
|1
|0
|7.
|Сакаи Хироки
|1
|0
|8.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|9.
|Сансон Морган
|1
|0
|10.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
|Марсель
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту
Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Марсель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Марсель
Исход игры
Манчестер Сити
98.1% (52)
Ничья
0% (0)
Марсель
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
35.29% (18)
Нет
64.71% (33)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.7% (20)
2:1 Манчестер Сити
26.4% (14)
3:0 Манчестер Сити
17% (9)
3:1 Манчестер Сити
7.5% (4)
1:0 Манчестер Сити
5.7% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!