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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Марсель

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.6
2. Гюндоган Илкай 2 0.4
3. Стерлинг Рахим 1 0.2
4. Фоден Фил 1 0.2
5. Канселу Жоау 1 0.2
6. Жезус Габриэль 1 0.2
7. Агуэро Серхио 1 (1) 0.2
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 2 (2) 0.4

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Родри Эрнандес 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Силва Бернарду 1 0
9. Диаш Рубен 1 0
10. Гарсия Эрик 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Товен Флорьян 2 0
3. Амави Жордан 2 0
4. Камара Бубакар 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Стротман Кевин 1 0
7. Сакаи Хироки 1 0
8. Альваро Гонсалес II 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 40% (4)
 Марсель 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту
Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Марсель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Порту Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Олимпиакос Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
4. Марсель Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Олимпиакос Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Манчестер Сити 98.1% (52)
    X 0% (0)
    Марсель 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Марсель
    1.42
    5.20
    9.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.20 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.10 8.10
      1.42 4.87 7.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.40 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.73 2.14 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.10
    4.45 1.22 2.64 1.51 2.21 1.70 1.96 1.91 1.70 2.22 1.54 2.56 1.44 2.87 1.17 5.49
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.84 1.46 2.22 1.70 1.74 2.18 1.51 2.64 1.34 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.28 3.68
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Марсель

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.1% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Марсель
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    37.7% (20)
    2:1 Манчестер Сити
    26.4% (14)
    3:0 Манчестер Сити
    17% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    7.5% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    5.7% (3)
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