Сарр на правом фланге в очередной раз без проблем обыграл Рыбуса и выполнил подачу, выбивает мяч из штрафной площади Игнатьев.

Сначала "Локомотив" провёл отличную атаку, но удар Камано был заблокирован, а в ответном выпаде Мюллер из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны, позиция была убойная.

Живоглядов классно обыграл на правом фланге Дэвиса, вошёл в штрафную и выполнил мягкий заброс в направлении Эдера, которого опережает Боатенг.

Рыбчинский получил мяч на свободном пространстве на левом фланге, оказался он один в один против Боатенга, но обыграть немца не смог.

37' Дэвис с левого фланга навесил во вратарскую "Локомотива", но пошёл там на выход с громким криком Гилерме и спокойно забрал мяч.

36' Неплохая атака "железнодорожников". Рыбус с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и мощно пробил в ближний угол, Нойер на месте.

35' Камано в центре поля красиво прокинул мяч между ног Горецки, только ради этого стоило приезжать в Мюнхен!

34' Игнатьев долго ждал забегания Эдера, но португалец рванул уже в тот момент, когда Владислав решил сыграть на Камано.

33' Первый прострел Мюллера успел заблокировать Рыбус, а после второй попытки мяч прилетел точно в руки Гилерме.

32' Позиционная атака "Локомотива" закончилась прострелом в исполнении Игнатьева с правого фланга, выбивает мяч из штрафной Зюле.

31' Совсем блекло выглядят "железнодорожники" в атаке, а вот хозяева по ощущениям пока и не включались на полную, могут еще прибавить.

30' Дуглас Коста на правом краю штрафной легко ушёл из-под опеки Камано и сразу же пробил по воротам, мяч прилетел точно в руки Гилерме.

29' Сане отобрал мяч у Рыбуса, вошел с правого фланга в штрафную площадь соперника, но Чорлуку обойти Лерою не удалось.

28' Сарр пробросил мяч мимо Рыбуса, а затем с правого фланга прострелил в штрафную площадь "Локомотива", но там надёжно играет Магкеев.

27' Очередной удар из-за пределов штрафной в исполнении хозяев, на этот раз Горецка приложился, мяч пролетел выше ворот.

26' В два паса пытаются раз за разом вывести Эдера на свободное пространство, но португалец не тот форвард, кто может убежать от Боатенга на скорости, нужно что-то другое придумывать.

25' Сарр из-за пределов штрафной мощно пробил по воротам "Локомотива", но попал точно в Райковича.

24' Вновь Камано боролся на чужой половине поля с Горецкой, во второй раз к ряду нарушает правила полузащитник "Локомотива".

23' Эдер в одиночку прессинговал сначала Зюле, а затем Нойера, есть ли вообще в таком прессинге какой-то смысл?

22' Сарр оказался первым на подборе у штрафной площади "железнодорожников" и пробил в касание, мяч пролетел сильно выше створа.

21' Райкович отлично сыграл на перехвате у своей штрафной площади, а затем едва не потерял равновесие, повезло, что никто из хозяев этим не воспользовался.

20' А Сане выполнил такой же трюк, только с противоположного фланга. Из-за пределов штрафной выстрелил Лерой, но в створ не попал.

19' Дэвис с левого фланга сместился в центр, вошёл в штрафную и сразу же выстрелил по воротам, но попал в спину Рыбчинскому.

18' Камано вступил в борьбу в центре поля и завалил на газон Горецку, всё правильно сделал футболист "Локомотив", не позволив сопернику развить быструю атаку.

17' Рыбчинский со своей половины поля выполнял заброс в свободную зону, но не стал даже бежать туда Эдер.

16' Мюллер с правого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, оставили там одного Дугласа Косту, но бразилец не справился с обработкой мяча.

15' Попытался в одиночку убежать в контратаку Рыбчинский, но сразу два футболиста "Баварии" поставили свои спины и не пустили Дмитрия к мячу.

14' Дэвис на левом фланге очень легко продавил Рыбчинского, а затем выполнил заброс на линию штрафной площади гостей, но там был лишь Миранчук.

13' Подача со стандарта ничем опасным не закончилась, а вот в продолжении атаки в положении "вне игры" оказался Рыбчинский.

12' Рыбчинский пытался обыграть на левом фланге атаку Рока, но не повёлся ни на одно из обманных движений испанец, угловой будет.

11' Угловой заработала "Бавария". Разыграли стандарт хозяева, после чего выполнил Сарр заброс в штрафную "Локомотива", но никто из игроков атаки до мяча не добрался.

10' И вновь Эдер забирается в офсайд после передачи Живоглядова, не удается пока португальскому форварду держать линию.

9' И ещё одно положение "вне игры", на этот раз в исполнении мюнхенцев. Это Мюллер оказался в офсайде после передачи Сане.

8' Могли сейчас убежать в контратаку хозяева, но не позволил им сделать этого Райкович, опередивший на левом фланге Мюллера.

7' Эдер оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки, даже не спорит с решением главного арбитра португальский футболист.

6' Угловой заработали хозяева. Дуглас Коста с левого фланга закручивал мяч в ближний угол, но попал лишь в сетку с внешней стороны.

5' Напомню, что "Локомотиву" нужно одерживать сегодня победу, чтобы были шансы на выход в Лигу Европы, но пока "железнодорожники" не покидают свою половину поля.

4' Вроде бы и не основной состав сегодня у "Баварии", но если посмотреть на имена, то и такой состав способен выиграть Лигу чемпионов.

3' Зюле потащил мяч вперёд, не смогли ему помешать три футболиста "Локомотива", много пространства для своей команды создал защитник хозяев.

2' И сразу же активно включается в игру восстановившийся от травмы Дэвис, с левого фланга выполнял подачу канадец, но адресата она не нашла.