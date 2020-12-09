  1. Футбол
  2. Матчи
Бавария
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Локомотив Москва
0' 42'
1
Нойер
Мануэль
20
Сарр
Буна
17
Боатенг
Жером
4
Зюле
Никлас
19
Альфонсо
Дэвис
22
Рока
Марк
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коста
Дуглас
13
Чупо-Мотинг
Эрик
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
41
Райкович
Слободан
31
Рыбус
Мацей
37
Магкеев
Станислав
94
Рыбчинский
Дмитрий
20
Игнатьев
Владислав
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
19
Эдер
Лопеш
Бавария
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 3 0.5
2. Левандовски Роберт 3 (1) 0.5
3. Горетцка Леон 2 0.33
4. Сане Лерой 2 0.33
5. Киммих Йозуа 1 0.17
6. Мюллер Томас 1 (1) 0.17
7. Боатенг Жером 1 0.17
8. Толиссо Корентен 1 0.17
9. Эрнандес Люка 1 0.17
10. Мартинес Хави 0 0
11. Павар Бенджамин 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.5
2. Эдер Лопеш 1 0.17
3. Лисакович Виталий 1 0.17
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Нойер Мануэль 1 0
3. Мюллер Томас 1 0
4. Алаба Давид 1 0
5. Сарр Буна 1 0
6. Гнабри Серж 1 0
7. Эрнандес Люка 1 0
8. Павар Бенджамин 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Мурило Серкейра 3 0
2. Жемалетдинов Рифат 2 0
3. Игнатьев Владислав 1 0
4. Райкович Слободан 1 0
5. Крыховяк Гжегож 1 0
6. Живоглядов Дмитрий 1 0
7. Куликов Даниил 1 0
8. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 40% (6)
 Локомотив Москва 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва 1:2 Бавария Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Атлетико М 0:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 8 7
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 42'
    Стандарт на левом фланге заработали "железнодорожники". Ничем опасным подача не закончилась, продолжается атака "Локомотива".
  • 41'
    Рыбчинский получил мяч на свободном пространстве на левом фланге, оказался он один в один против Боатенга, но обыграть немца не смог.
  • 40'
    Живоглядов классно обыграл на правом фланге Дэвиса, вошёл в штрафную и выполнил мягкий заброс в направлении Эдера, которого опережает Боатенг. 
  • Опасный момент
    39'
    Сначала "Локомотив" провёл отличную атаку, но удар Камано был заблокирован, а в ответном выпаде Мюллер из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны, позиция была убойная. 
  • 38'
    Сарр на правом фланге в очередной раз без проблем обыграл Рыбуса и выполнил подачу, выбивает мяч из штрафной площади Игнатьев. 
  • 37'
    Дэвис с левого фланга навесил во вратарскую "Локомотива", но пошёл там на выход с громким криком Гилерме и спокойно забрал мяч.
  • 36'
    Неплохая атака "железнодорожников". Рыбус с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и мощно пробил в ближний угол, Нойер на месте.
  • 35'
    Камано в центре поля красиво прокинул мяч между ног Горецки, только ради этого стоило приезжать в Мюнхен! 
  • 34'
    Игнатьев долго ждал забегания Эдера, но португалец рванул уже в тот момент, когда Владислав решил сыграть на Камано.
  • 33'
    Первый прострел Мюллера успел заблокировать Рыбус, а после второй попытки мяч прилетел точно в руки Гилерме. 
  • 32'
    Позиционная атака "Локомотива" закончилась прострелом в исполнении Игнатьева с правого фланга, выбивает мяч из штрафной Зюле.
  • 31'
    Совсем блекло выглядят "железнодорожники" в атаке, а вот хозяева по ощущениям пока и не включались на полную, могут еще прибавить.
  • 30'
    Дуглас Коста на правом краю штрафной легко ушёл из-под опеки Камано и сразу же пробил по воротам, мяч прилетел точно в руки Гилерме.
  • 29'
    Сане отобрал мяч у Рыбуса, вошел с правого фланга в штрафную площадь соперника, но Чорлуку обойти Лерою не удалось.
  • 28'
    Сарр пробросил мяч мимо Рыбуса, а затем с правого фланга прострелил в штрафную площадь "Локомотива", но там надёжно играет Магкеев.
  • 27'
    Очередной удар из-за пределов штрафной в исполнении хозяев, на этот раз Горецка приложился, мяч пролетел выше ворот.
  • 26'
    В два паса пытаются раз за разом вывести Эдера на свободное пространство, но португалец не тот форвард, кто может убежать от Боатенга на скорости, нужно что-то другое придумывать.
  • 25'
    Сарр из-за пределов штрафной мощно пробил по воротам "Локомотива", но попал точно в Райковича.
  • 24'
    Вновь Камано боролся на чужой половине поля с Горецкой, во второй раз к ряду нарушает правила полузащитник "Локомотива".
  • 23'
    Эдер в одиночку прессинговал сначала Зюле, а затем Нойера, есть ли вообще в таком прессинге какой-то смысл? 
  • 22'
    Сарр оказался первым на подборе у штрафной площади "железнодорожников" и пробил в касание, мяч пролетел сильно выше створа.
  • 21'
    Райкович отлично сыграл на перехвате у своей штрафной площади, а затем едва не потерял равновесие, повезло, что никто из хозяев этим не воспользовался. 
  • 20'
    А Сане выполнил такой же трюк, только с противоположного фланга. Из-за пределов штрафной выстрелил Лерой, но в створ не попал.
  • 19'
    Дэвис с левого фланга сместился в центр, вошёл в штрафную и сразу же выстрелил по воротам, но попал в спину Рыбчинскому.
  • 18'
    Камано вступил в борьбу в центре поля и завалил на газон Горецку, всё правильно сделал футболист "Локомотив", не позволив сопернику развить быструю атаку.
  • 17'
    Рыбчинский со своей половины поля выполнял заброс в свободную зону, но не стал даже бежать туда Эдер.
  • 16'
    Мюллер с правого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, оставили там одного Дугласа Косту, но бразилец не справился с обработкой мяча.
  • 15'
    Попытался в одиночку убежать в контратаку Рыбчинский, но сразу два футболиста "Баварии" поставили свои спины и не пустили Дмитрия к мячу.
  • 14'
    Дэвис на левом фланге очень легко продавил Рыбчинского, а затем выполнил заброс на линию штрафной площади гостей, но там был лишь Миранчук.
  • Угловой
    13'
    Подача со стандарта ничем опасным не закончилась, а вот в продолжении атаки в положении "вне игры" оказался Рыбчинский.
  • 12'
    Рыбчинский пытался обыграть на левом фланге атаку Рока, но не повёлся ни на одно из обманных движений испанец, угловой будет.
  • Угловой
    11'
    Угловой заработала "Бавария". Разыграли стандарт хозяева, после чего выполнил Сарр заброс в штрафную "Локомотива", но никто из игроков атаки до мяча не добрался. 
  • Офсайд
    10'
    И вновь Эдер забирается в офсайд после передачи Живоглядова, не удается пока португальскому форварду держать линию.
  • Офсайд
    9'
    И ещё одно положение "вне игры", на этот раз в исполнении мюнхенцев. Это Мюллер оказался в офсайде после передачи Сане.
  • 8'
    Могли сейчас убежать в контратаку хозяева, но не позволил им сделать этого Райкович, опередивший на левом фланге Мюллера.
  • 7'
    Эдер оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки, даже не спорит с решением главного арбитра португальский футболист.
  • Угловой
    6'
    Угловой заработали хозяева. Дуглас Коста с левого фланга закручивал мяч в ближний угол, но попал лишь в сетку с внешней стороны.
  • 5'
    Напомню, что "Локомотиву" нужно одерживать сегодня победу, чтобы были шансы на выход в Лигу Европы, но пока "железнодорожники" не покидают свою половину поля.
  • 4'
    Вроде бы и не основной состав сегодня у "Баварии", но если посмотреть на имена, то и такой состав способен выиграть Лигу чемпионов.
  • 3'
    Зюле потащил мяч вперёд, не смогли ему помешать три футболиста "Локомотива", много пространства для своей команды создал защитник хозяев.
  • 2'
    И сразу же активно включается в игру восстановившийся от травмы Дэвис, с левого фланга выполнял подачу канадец, но адресата она не нашла.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 7.60 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.50 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 10.25 18.25
  1.25 5.45 15.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
3.90 1.25 3.00 1.38 2.00 1.80 1.57 2.40 1.38 3.00 2.04 1.83 1.17 4.90 1.14 5.55 1.30 3.50 1.23 4.05 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 10.50
8.50 1.07 7.60 1.09 3.84 1.27 3.15 1.37 2.20 1.69 1.80 2.03 1.57 2.56 1.31 3.52 1.26 3.94 1.11 6.65 1.10 7.30
7.85 1.10 2.12 1.75 1.84 2.02 1.64 2.32 2.01 1.85 1.76 2.11 2.24 1.68 2.02 1.84 1.79 2.08 1.68 2.20 1.57 2.44 1.24 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 1.51 2.63 1.31 3.45
5.25 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.50 2.59 1.32 3.38
1.35 3.13 1.19 4.59 1.63 2.27 2.43 1.56 1.97 1.85 1.70 2.16 1.49 2.65 1.38 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.52 1.47 1.97 1.82 1.57 2.40
6.05 1.13 2.72 1.46 2.00 1.81 1.57 2.40 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Бавария 0:0 Локомотив Москва онлайн

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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Бавария
92.2% (154)
Ничья
4.8% (8)
Локомотив Москва
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (112)
Меньше
31.71% (52)
Обе команды забьют
Да
34.76% (57)
Нет
65.24% (107)
Популярный счёт
3:0 Бавария
28.1% (47)
2:0 Бавария
26.3% (44)
3:1 Бавария
17.4% (29)
4:0 Бавария
6% (10)
2:1 Бавария
4.8% (8)
4:1 Бавария
4.2% (7)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Локомотив Москва
2.4% (4)
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