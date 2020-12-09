Бавария
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Аллианц Арена
Локомотив Москва
20
Сарр
Буна
22
Рока
Марк
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Николич Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|3
|0.5
|2.
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.5
|3.
|Горетцка Леон
|2
|0.33
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.33
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.17
|6.
|Мюллер Томас
|1 (1)
|0.17
|7.
|Боатенг Жером
|1
|0.17
|8.
|Толиссо Корентен
|1
|0.17
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0.17
|10.
|Мартинес Хави
|0
|0
|11.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|3 (2)
|0.5
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.17
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.17
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|3.
|Мюллер Томас
|1
|0
|4.
|Алаба Давид
|1
|0
|5.
|Сарр Буна
|1
|0
|6.
|Гнабри Серж
|1
|0
|7.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|8.
|Павар Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|3.
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|4.
|Райкович Слободан
|1
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|6.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|7.
|Куликов Даниил
|1
|0
|8.
|Мухин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|40% (6)
|Локомотив Москва
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 8
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Бавария
92.2% (154)
Ничья
4.8% (8)
Локомотив Москва
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (112)
Меньше
31.71% (52)
Обе команды забьют
Да
34.76% (57)
Нет
65.24% (107)
Популярный счёт
3:0 Бавария
28.1% (47)
2:0 Бавария
26.3% (44)
3:1 Бавария
17.4% (29)
4:0 Бавария
6% (10)
2:1 Бавария
4.8% (8)
4:1 Бавария
4.2% (7)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Локомотив Москва
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!