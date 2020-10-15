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Бавария
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 3 0.6
2. Левандовски Роберт 3 (1) 0.6
3. Горетцка Леон 2 0.4
4. Сане Лерой 2 0.4
5. Киммих Йозуа 1 0.2
6. Мюллер Томас 1 (1) 0.2
7. Боатенг Жером 1 0.2
8. Толиссо Корентен 1 0.2
9. Эрнандес Люка 1 0.2
10. Мартинес Хави 0 0
11. Павар Бенджамин 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.6
2. Эдер Лопеш 1 0.2
3. Лисакович Виталий 1 0.2
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Нойер Мануэль 1 0
3. Мюллер Томас 1 0
4. Алаба Давид 1 0
5. Сарр Буна 1 0
6. Гнабри Серж 1 0
7. Эрнандес Люка 1 0
8. Павар Бенджамин 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Мурило Серкейра 3 0
2. Жемалетдинов Рифат 2 0
3. Игнатьев Владислав 1 0
4. Райкович Слободан 1 0
5. Крыховяк Гжегож 1 0
6. Живоглядов Дмитрий 1 0
7. Куликов Даниил 1 0
8. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 40% (6)
 Локомотив Москва 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва 1:2 Бавария Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Атлетико М Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 1 3 10 - 15 4
4. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Бавария 94.4% (51)
    X 1.9% (1)
    Локомотив Москва 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.35
    6.10
    9.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 6.00 8.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.10 8.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 6.00 8.50
      1.31 5.78 9.15

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.60 1.09 5.70 1.12 3.20 1.35 2.55 1.51 1.95 1.91 1.77 2.12 1.58 2.48 1.40 2.95 1.21 4.50 1.16 4.90 1.06 8.10 1.05 8.60 1.01 14.00
    7.20 1.10 6.10 1.13 3.20 1.36 2.57 1.52 1.96 1.94 1.57 2.44 1.41 2.95 1.21 4.55 1.17 5.25 1.07 9.00
    3.32 1.34 2.66 1.50 2.20 1.69 1.95 1.90 1.74 2.13 1.55 2.52 1.37 3.12 1.15 5.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10
    4.65 1.19 3.20 1.35 1.86 1.94 1.40 2.95 1.25 3.95
    3.28 1.35 2.24 1.68 1.85 2.01 1.60 2.39 1.36 3.23
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.40 1.53 1.79 1.96 1.45 2.60
    5.00 1.17 2.38 1.58 1.77 2.05 1.45 2.75 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.31
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.45
    Где смотреть матч Бавария - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Локомотив Москва

    Исход игры
    Бавария
    94.4% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Локомотив Москва
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (18)
    Нет
    65.38% (34)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    33.3% (18)
    2:0 Бавария
    22.2% (12)
    3:1 Бавария
    20.4% (11)
    5:0 Бавария
    3.7% (2)
    4:1 Бавария
    3.7% (2)
    1:0 Бавария
    3.7% (2)
    1:2 Локомотив Москва
    3.7% (2)
    2:1 Бавария
    3.7% (2)
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