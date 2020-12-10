  1. Футбол
  2. Матчи
Наполи
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
25' Желтая карточка
Мертенс Дрис
1:0
35' Гол
Зелиньски Пётр
38' Желтая карточка
Субименди Мартин
41' Желтая карточка
Лосано Ирвинг
59' Желтая карточка
Фабиан Руис
68' Желтая карточка
Ле Норман Робен
75'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
20
Зелиньски
Пётр
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
36
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
9
Виллиан
Жозе
Наполи
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

25'
Мертенс Дрис
 
35'
Зелиньски Пётр
1:0
38'
 
Субименди Мартин
41'
Лосано Ирвинг
 
46'
 
Горосабел Андони
Сальдуа Хосеба
56'
 
Барренечеа Андер
Порту Кристиан
59'
Фабиан Руис
 
68'
 
Ле Норман Робен
69'
Петанья Андреа
Мертенс Дрис
 
69'
Демме Диего
Бакайоко Тьемуэ
 
70'
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
 
74'
Элмас Эльиф
Зелиньски Пётр
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 2 0.33
2. Мертенс Дрис 1 0.17
3. Зелиньски Пётр 1 0.17
4. Демме Диего 1 0.17
5. Лосано Ирвинг 1 0.17
6. Инсинье Лоренцо 0 0
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.33
2. Монреаль Начо 1 0.17
3. Порту Кристиан 1 0.17
4. Мерино Микель 0 0
5. Горосабел Андони 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Лосано Ирвинг 2 0
4. Мертенс Дрис 1 0
5. Демме Диего 1 0
6. Политано Маттео 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 2 0
2. Сильва Давид 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0
4. Оярсабаль Микель 1 0
5. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека
Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
2. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
3. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
4. Риека 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Риека 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Риека 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в плей-офф
  • Второй тайм
  • Замена
    75'
    Четвёртая замена в составе "Наполи": вместо Петра Зелиньски на поле вышел Эльиф Элмас.
  • Фол, нарушение
    74'
    Ещё один фол со стороны басков. По нарушениям правил счёт в матче сравнялся - 10:10.
  • Фол, нарушение
    73'
    Мерино в центре поля нарушил правила, в подкате не дотянувшись до мяча.
  • 72'
    Иманоль Альгуасиль пока что не торопится идти ва-банк, но времени на спасение у него команды остаётся всё меньше и меньше.
  • Замена
    71'
    Тройная замена в составе "Наполи": вместо Тьемуа Бакайоко, Ирвинга Лосано и Дриса Мертенса на поле вышли Диего Демме, Маттео Политано и Андреа Петанья.
  • Фол, нарушение
    70'
    Мертенс пробивал со штрафного удара, но угодил в "стенку", после чего был зафиксирован фол со стороны "адзурри".
  • Желтая карточка
    69'
    Лосано едва не убежал на рандеву с Ремиро, но был сбит ле Норманом. Судья пожалел защитника, наказав его только жёлтой карточкой.
  • Угловой
    68'
    Угловой с правого фланга подали гости, но пробить по воротам Оспины никому не удалось, после чего вратарь забрал мяч.
  • Судья
    67'
    Снова пенальти просили баски, на этот раз после падения Мерино, который падал между двух соперников, но фол снова не фиксируется главным арбитром.
  • 66'
    Левым флангом свою атаку провели сан-себастьянцы, но попытка прострельной передачи в центр была заблокирована.
  • Опасный момент
    65'
    Левым флангом быструю контратаку провели неаполитанцы, откуда следовала прострельная передача на дальнюю штангу в направлении Лосано, но тот под опекой ле Нормана не сумел пробить точно по воротам.
  • Судья
    64'
    Барренечеа падал в борьбе с соперником на линии чужой штрафной площади, но не фолил против него Максимович, так что свисток судьи молчит.
  • 63'
    С левого фланга следовала подача в центр штрафной площади хозяев, но там чётко на своей позиции отработал Кулибали.
  • 62'
    Инсинье пытался протащить мяч по левому флангу в атаку, но был накрыт сразу несколькими соперниками.
  • 61'
    В контратаку Лосано ринулся самостоятельно, но, пробежав метров 60, сил на нормальный завершающий удар у парня не хватило.
  • 60'
    АЗ в параллельном матче сравнивает счёт в Риеке, так что сан-себастьянская команда снова оказывается вне зоны плей-офф.
  • Желтая карточка
    59'
    Фабиан в центра поля не успел в подкате к мячу, сыграв точно в ногу соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    58'
    После прострела с левого фланга от Монреаля мог забивал Виллиан, но не попал толком по мячу нападающий гостей.
  • Замена
    57'
    Вторая замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Кристиана Порту на поле вышел Андер Барренечеа.
  • Угловой
    56'
    Угловой на правом фланге в ответной атаке заработал "Наполи". Подача стандарта следовала на ближнюю штангу, но там баскские защитники были на высоте.
  • Опасный момент
    55'
    ОПАСНО! Мерино по центру ворвался в чужую штрафную площадку, убрал на замахе двух соперников, после чего с левой ноги пробивал в левую "девятку", но мяч просвистел рядом с целью.
  • 54'
    А в параллельном матче "Риека" забила в ворота АЗ. Эта новость должна прибавить боевого духа "Реал Сосьедаду", который в лайв-таблице возвращается на второе место.
  • 53'
    Первую контратаку попытались провести итальянцы, но до логического завершения она не дошла.
  • Угловой
    52'
    Ещё один угловой на правом фланге заработали гости. Подача от флажка следовала на дальнюю штангу, но борьбу в воздухе опять выиграли неаполитанцы.
  • Угловой
    51'
    Ещё одна подача углового снова не получилась у басков. Но подопечные Иманоля Альгуасиля не отчаиваются, продолжая идти вперёд большими силами.
  • Опасный момент
    50'
    С левого фланга следовала острая прострельная передача вдоль ворот, которую был готов замыкать Янузай, но в подкате Руй добрался до мяча, отбив его на угловой.
  • Угловой
    49'
    Угловой с правого фланга подали сан-себастьянцы, но получилось без какой-либор опасности для ворот соперника.
  • Опасный момент
    48'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости в своей первой атаки. После подачи стандарта Мерино пробивал головой, но Оспина совершил сэйв.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в составе "Реал Сосьедада" в перерыве матча: Андони Горосабел вошёл в игру вместо Хосебы Сальдуа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Наполи" с минимальным счётом пока что переигрывает "Реал Сосьедад".
  • 45'
    Правым флангом провели атаку гости, и Виллиан пытался пробить головой после навеса в центр, но прицельный удар у него не получился.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Неаполитанцы принялись пасоваться на своей половине поля, ожидая совсем скоро предстоящего свистка на перерыв.
  • 43'
    Виллиан со штрафного пытался пробить на силу, но попал в массированную "стенку" из футболистов "Наполи".
  • Желтая карточка
    42'
    Мерино снова заработал штрафной удар, на этот раз неподалёку от чужой штрафной площади. Лосано за подкат сзади получил в этом эпизоде жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    41'
    Ди Лоренцо на чужой половине поля опасно атаковал сзади Мерино, но здесь судья пожалел нарушителя, не став наказывать его "горчичником".
  • Опасный момент
    40'
    Через центральную ось быструю контратаку развивали футболисты "Наполи", но передача на ход Бакайоко получилась слишком сильной, и в ногах ивуарийца мяч забрал Ремиро.
  • Желтая карточка
    39'
    Субименди грубовато сыграл в центре поля против Зелиньски, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    38'
    Повреждение в центре поля получил Мертенс. Ему на помощь пришлось приглашать медицинскую бригаду.
  • Судья
    37'
    Завёлся в своей технической зоне Иманоль Альгуасиль. Арбитр пока что без карточки попросил главного тренера "Реал Сосьедада" успокоиться.
  • 36'
    Дела стали совсем плохо для басков, которым нужно ещё больше стараний прилагать, чтобы добиться успеха в этой встрече.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Пётр Зелиньски!!!
    Сперва удар поляка со средней дистанции заблокировали соперники. Но после подачи углового Зелиньски сыграл на подборе на линии штрафной площади, откуда мощно пробил с полулёта в левый верхний угол.
  • 34'
    Теоретически, "Реал Сосьедад" может пройти в плей-офф и с ничейным результатом, но для этого им надо надеяться на осечку АЗ в параллельном матче с немотивированной "Риекой".
  • 33'
    С дальней дистанции по воротам пробивал Мерино с левой ноги, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • Дождь
    32'
    Ливень продолжает усиливаться в Неаполе, усложняя задачу команд. Особенно это нехорошо для гостей, которым нужна только победа.
  • 30'
    Дженнаро Гаттузо активно жестикулирует у кромки поля, что-то подсказывая своим подопечным. Иманоль Альгуасиль также на ногах, но молча он наблюдает за игрой.
  • 29'
    Снова сан-себастьянцы принялись пасоваться поперёк поля на своей половине, встречая достаточно робкий прессинг со стороны неаполитанцев.
  • 28'
    Подключившийся в атаку гостей левым флангом Монреаль попытался ворваться на скорости в штрафную площадку, но защитник чётко в подкате выбил мяч в аут.
  • Опасный момент
    27'
    ОПАСНО! После подачи углового с левого фланга, на дальнем краю вратарской площади борьбу выиграл Бакайоко, который сильно пробивал в ближний угол, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.
  • Желтая карточка
    26'
    Жёлтую карточку получил Мертенс. Видимо, наказан нападающий хозяев за неспортивное поведение.
  • Опасный момент
    25'
    Лосано едва не вырвался 1 на 1 с Ремиро, но в последний момент его в подкате успел достать Субельдия. Судья считает, что фола не было, назначая лишь угловой в пользу "Наполи".
  • Фол, нарушение
    24'
    Бакайоко негодует сейчас, так как судья зафиксировал с его стороны нарушение правил в центральной зоне.
  • 23'
    В атаке вторым темпом Инсинье пробивал с ходу метров с 18-ти, но мяч улетел намного выше ворот.
  • 22'
    Снова правым флангом в контратаку выбегали игроки "Наполи", и в направлении Инсинье следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но она была перехвачена защитниками "Реал Сосьедада".
  • Офсайд
    21'
    Мерино вертикальным пасом вывел Порту на рандеву с Оспиной, но прозвучал свисток, зафиксировавший положение "вне игры".
  • Дождь
    20'
    Достаточно сильный дождь пошёл в Неаполе. Будем ждать от команд больше дальних ударов.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО!!! В контратаку выбежали правым краем гости, и Порту был обязан забивать с семи метров в полупустые ворота после прострела Виллиана, но Кристиан промахнулся.
  • 18'
    Правым флангом в атаку перешли "голубые", но смогли заработать только аут.
  • 17'
    Порту с левого фланга протащил мяч вдоль линии штрафной площади в центр и отпасовал на Янузая, который пытался после большого замаха пробить по воротам, но бельгийца спокойно накрыли соперники.
  • Угловой
    16'
    Отбились неаполитанцы в аут после подачи углового слева. Дженнаро Гаттузо явно недоволен, что его команда снова закрыта на одной трети поля.
  • Опасный момент
    15'
    После подачи с левого фланга едва автоголом не отличился Руй, но мяч после его удара головой прошёл рядом со штангой.
  • Опасный момент
    14'
    После прострела с правого фланга Виллиан аккуратно сбрасывал мяч под удар Мерино, который палил с линии штрафной площади, но Оспина кулаками парировал мяч в сторону.
  • 13'
    Янузай протащил мяч по правом флангу в атаку, откуда подавал в штрафную площадку, но там уверенно Максимович сыграл на "втором этаже".
  • 12'
    Баски не хотят расставаться с контролем мяча, поэтому начали просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • Фол, нарушение
    11'
    Снова гости нарушили правила на чужой половине поля. Инициатива начала постепенно переходить к "Наполи".
  • 10'
    Первую свою атаку правым флангом провели хозяева поля, но на прострельную передачу вдоль ворот никто не успел на замыкание.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ле Норман теперь нарушил правила против Мертенса в центральной зоне.
  • 8'
    Перед матчем букмекеры видели достаточно большим фаворитом "Наполи", но по стартовым минутам матча фаворитом выглядит "Реал Сосьедад".
  • Фол, нарушение
    7'
    Попытались на чужой половине поля вступить в отбор хозяева поля, но сумели только нарушить правила.
  • 6'
    "Адзурри" пока что совсем не против того, что "Реал Сосьедад" доминирует на поле. Всем составом неаполитанцы защищаются на своей трети поля.
  • 5'
    Гевара пробивал по воротам хозяев из-за пределов штрафной площади, но мяч улетел чуть выше и правее цели.
  • Фол, нарушение
    4'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали сан-себастьянцы. После подачи стандарта команда Дженнаро Гаттузо отбилась и попыталась провести контратаку, но не вышло.
  • Опасный момент
    3'
    Первую атаку в матче провели гости, которую завершал Янузай ударом с правого края штрафной площади, но Оспина достаточно уверенно поймал мяч в падении.
  • 2'
    Отметим, что перед матчем была объявлена минута молчания в память о Паоло Росси, который скончался накануне на 65-м году жизни.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали неаполитанцы.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Лосано Ирвинг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Субименди Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Зелиньски Пётр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Мертенс Дрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.30 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.92 4.35
  1.47 4.10 7.97

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 5.80 1.13 3.00 1.38 1.95 1.85 2.11 1.78 1.44 2.75 1.73 2.18 1.13 5.80 1.09 7.20 1.08 7.77 1.07 8.40 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.00 1.02 7.90 1.05 3.20 1.33 2.53 1.52 1.92 2.07 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 10.25
7.32 1.10 2.63 1.51 2.16 1.73 3.30 1.35 2.26 1.67 1.86 2.00 1.77 2.10 1.49 2.67 1.48 2.77 1.30 3.61 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.30 3.50 1.28 3.60 1.11 6.50
2.91 1.41 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.60
1.83 2.04 1.51 2.62 1.20 4.65 1.15 5.77 1.31 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.48 1.70 2.15 1.25 3.70
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
Где смотреть матч Наполи 1:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Наполи
86.1% (136)
Ничья
9.5% (15)
Реал Сосьедад
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Наполи
51.9% (82)
1:0 Наполи
15.8% (25)
2:0 Наполи
13.3% (21)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
3:1 Наполи
1.3% (2)
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