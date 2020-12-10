Тройная замена в составе "Наполи": вместо Тьемуа Бакайоко, Ирвинга Лосано и Дриса Мертенса на поле вышли Диего Демме, Маттео Политано и Андреа Петанья.

Иманоль Альгуасиль пока что не торопится идти ва-банк, но времени на спасение у него команды остаётся всё меньше и меньше.

Мерино в центре поля нарушил правила, в подкате не дотянувшись до мяча.

Ещё один фол со стороны басков. По нарушениям правил счёт в матче сравнялся - 10:10.

Четвёртая замена в составе "Наполи": вместо Петра Зелиньски на поле вышел Эльиф Элмас.

Одна замена произошла в составе "Реал Сосьедада" в перерыве матча: Андони Горосабел вошёл в игру вместо Хосебы Сальдуа.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости в своей первой атаки. После подачи стандарта Мерино пробивал головой, но Оспина совершил сэйв.

Угловой с правого фланга подали сан-себастьянцы, но получилось без какой-либор опасности для ворот соперника.

С левого фланга следовала острая прострельная передача вдоль ворот, которую был готов замыкать Янузай, но в подкате Руй добрался до мяча, отбив его на угловой.

Ещё одна подача углового снова не получилась у басков. Но подопечные Иманоля Альгуасиля не отчаиваются, продолжая идти вперёд большими силами.

Ещё один угловой на правом фланге заработали гости. Подача от флажка следовала на дальнюю штангу, но борьбу в воздухе опять выиграли неаполитанцы.

Первую контратаку попытались провести итальянцы, но до логического завершения она не дошла.

А в параллельном матче "Риека" забила в ворота АЗ. Эта новость должна прибавить боевого духа "Реал Сосьедаду", который в лайв-таблице возвращается на второе место.

ОПАСНО! Мерино по центру ворвался в чужую штрафную площадку, убрал на замахе двух соперников, после чего с левой ноги пробивал в левую "девятку", но мяч просвистел рядом с целью.

Угловой на правом фланге в ответной атаке заработал "Наполи". Подача стандарта следовала на ближнюю штангу, но там баскские защитники были на высоте.

Вторая замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Кристиана Порту на поле вышел Андер Барренечеа.

После прострела с левого фланга от Монреаля мог забивал Виллиан, но не попал толком по мячу нападающий гостей.

Фабиан в центра поля не успел в подкате к мячу, сыграв точно в ногу соперника, за что получил жёлтую карточку.

АЗ в параллельном матче сравнивает счёт в Риеке, так что сан-себастьянская команда снова оказывается вне зоны плей-офф.

В контратаку Лосано ринулся самостоятельно, но, пробежав метров 60, сил на нормальный завершающий удар у парня не хватило.

Инсинье пытался протащить мяч по левому флангу в атаку, но был накрыт сразу несколькими соперниками.

С левого фланга следовала подача в центр штрафной площади хозяев, но там чётко на своей позиции отработал Кулибали.

Барренечеа падал в борьбе с соперником на линии чужой штрафной площади, но не фолил против него Максимович, так что свисток судьи молчит.

Левым флангом быструю контратаку провели неаполитанцы, откуда следовала прострельная передача на дальнюю штангу в направлении Лосано, но тот под опекой ле Нормана не сумел пробить точно по воротам.

Левым флангом свою атаку провели сан-себастьянцы, но попытка прострельной передачи в центр была заблокирована.

Снова пенальти просили баски, на этот раз после падения Мерино, который падал между двух соперников, но фол снова не фиксируется главным арбитром.

Угловой с правого фланга подали гости, но пробить по воротам Оспины никому не удалось, после чего вратарь забрал мяч.

Лосано едва не убежал на рандеву с Ремиро, но был сбит ле Норманом. Судья пожалел защитника, наказав его только жёлтой карточкой.

Мертенс пробивал со штрафного удара, но угодил в "стенку", после чего был зафиксирован фол со стороны "адзурри".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Наполи" с минимальным счётом пока что переигрывает "Реал Сосьедад".

45' Правым флангом провели атаку гости, и Виллиан пытался пробить головой после навеса в центр, но прицельный удар у него не получился.

45' 1 минута компенсирована.

44' Неаполитанцы принялись пасоваться на своей половине поля, ожидая совсем скоро предстоящего свистка на перерыв.

43' Виллиан со штрафного пытался пробить на силу, но попал в массированную "стенку" из футболистов "Наполи".

42' Мерино снова заработал штрафной удар, на этот раз неподалёку от чужой штрафной площади. Лосано за подкат сзади получил в этом эпизоде жёлтую карточку.

41' Ди Лоренцо на чужой половине поля опасно атаковал сзади Мерино, но здесь судья пожалел нарушителя, не став наказывать его "горчичником".

40' Через центральную ось быструю контратаку развивали футболисты "Наполи", но передача на ход Бакайоко получилась слишком сильной, и в ногах ивуарийца мяч забрал Ремиро.

39' Субименди грубовато сыграл в центре поля против Зелиньски, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.

38' Повреждение в центре поля получил Мертенс. Ему на помощь пришлось приглашать медицинскую бригаду.

37' Завёлся в своей технической зоне Иманоль Альгуасиль. Арбитр пока что без карточки попросил главного тренера "Реал Сосьедада" успокоиться.

36' Дела стали совсем плохо для басков, которым нужно ещё больше стараний прилагать, чтобы добиться успеха в этой встрече.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Пётр Зелиньски!!!

Сперва удар поляка со средней дистанции заблокировали соперники. Но после подачи углового Зелиньски сыграл на подборе на линии штрафной площади, откуда мощно пробил с полулёта в левый верхний угол.

34' Теоретически, "Реал Сосьедад" может пройти в плей-офф и с ничейным результатом, но для этого им надо надеяться на осечку АЗ в параллельном матче с немотивированной "Риекой".

33' С дальней дистанции по воротам пробивал Мерино с левой ноги, но мяч улетел высоко на трибуны.

32' Ливень продолжает усиливаться в Неаполе, усложняя задачу команд. Особенно это нехорошо для гостей, которым нужна только победа.

30' Дженнаро Гаттузо активно жестикулирует у кромки поля, что-то подсказывая своим подопечным. Иманоль Альгуасиль также на ногах, но молча он наблюдает за игрой.

29' Снова сан-себастьянцы принялись пасоваться поперёк поля на своей половине, встречая достаточно робкий прессинг со стороны неаполитанцев.

28' Подключившийся в атаку гостей левым флангом Монреаль попытался ворваться на скорости в штрафную площадку, но защитник чётко в подкате выбил мяч в аут.

27' ОПАСНО! После подачи углового с левого фланга, на дальнем краю вратарской площади борьбу выиграл Бакайоко, который сильно пробивал в ближний угол, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.

26' Жёлтую карточку получил Мертенс. Видимо, наказан нападающий хозяев за неспортивное поведение.

25' Лосано едва не вырвался 1 на 1 с Ремиро, но в последний момент его в подкате успел достать Субельдия. Судья считает, что фола не было, назначая лишь угловой в пользу "Наполи".

24' Бакайоко негодует сейчас, так как судья зафиксировал с его стороны нарушение правил в центральной зоне.

23' В атаке вторым темпом Инсинье пробивал с ходу метров с 18-ти, но мяч улетел намного выше ворот.

22' Снова правым флангом в контратаку выбегали игроки "Наполи", и в направлении Инсинье следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но она была перехвачена защитниками "Реал Сосьедада".

21' Мерино вертикальным пасом вывел Порту на рандеву с Оспиной, но прозвучал свисток, зафиксировавший положение "вне игры".

20' Достаточно сильный дождь пошёл в Неаполе. Будем ждать от команд больше дальних ударов.

19' ОПАСНО!!! В контратаку выбежали правым краем гости, и Порту был обязан забивать с семи метров в полупустые ворота после прострела Виллиана, но Кристиан промахнулся.

18' Правым флангом в атаку перешли "голубые", но смогли заработать только аут.

17' Порту с левого фланга протащил мяч вдоль линии штрафной площади в центр и отпасовал на Янузая, который пытался после большого замаха пробить по воротам, но бельгийца спокойно накрыли соперники.

16' Отбились неаполитанцы в аут после подачи углового слева. Дженнаро Гаттузо явно недоволен, что его команда снова закрыта на одной трети поля.

15' После подачи с левого фланга едва автоголом не отличился Руй, но мяч после его удара головой прошёл рядом со штангой.

14' После прострела с правого фланга Виллиан аккуратно сбрасывал мяч под удар Мерино, который палил с линии штрафной площади, но Оспина кулаками парировал мяч в сторону.

13' Янузай протащил мяч по правом флангу в атаку, откуда подавал в штрафную площадку, но там уверенно Максимович сыграл на "втором этаже".

12' Баски не хотят расставаться с контролем мяча, поэтому начали просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

11' Снова гости нарушили правила на чужой половине поля. Инициатива начала постепенно переходить к "Наполи".

10' Первую свою атаку правым флангом провели хозяева поля, но на прострельную передачу вдоль ворот никто не успел на замыкание.

9' Ле Норман теперь нарушил правила против Мертенса в центральной зоне.

8' Перед матчем букмекеры видели достаточно большим фаворитом "Наполи", но по стартовым минутам матча фаворитом выглядит "Реал Сосьедад".

7' Попытались на чужой половине поля вступить в отбор хозяева поля, но сумели только нарушить правила.

6' "Адзурри" пока что совсем не против того, что "Реал Сосьедад" доминирует на поле. Всем составом неаполитанцы защищаются на своей трети поля.

5' Гевара пробивал по воротам хозяев из-за пределов штрафной площади, но мяч улетел чуть выше и правее цели.

4' Штрафной удар на правом фланге атаки заработали сан-себастьянцы. После подачи стандарта команда Дженнаро Гаттузо отбилась и попыталась провести контратаку, но не вышло.

3' Первую атаку в матче провели гости, которую завершал Янузай ударом с правого края штрафной площади, но Оспина достаточно уверенно поймал мяч в падении.

2' Отметим, что перед матчем была объявлена минута молчания в память о Паоло Росси, который скончался накануне на 65-м году жизни.