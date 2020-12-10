Наполи
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Реал Сосьедад
25' Желтая карточкаМертенс Дрис
1:0
35' ГолЗелиньски Пётр
38' Желтая карточкаСубименди Мартин
41' Желтая карточкаЛосано Ирвинг
59' Желтая карточкаФабиан Руис
68' Желтая карточкаЛе Норман Робен
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
25'
35'
1:0
38'
41'
59'
68'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|2
|0.33
|2.
|Мертенс Дрис
|1
|0.17
|3.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|4.
|Демме Диего
|1
|0.17
|5.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|2
|0.33
|2.
|Монреаль Начо
|1
|0.17
|3.
|Порту Кристиан
|1
|0.17
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
|5.
|Горосабел Андони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|4.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|5.
|Демме Диего
|1
|0
|6.
|Политано Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|2
|0
|2.
|Сильва Давид
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|4.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|5.
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека
Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|4.
|Риека
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Риека
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Наполи
86.1% (136)
Ничья
9.5% (15)
Реал Сосьедад
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Наполи
51.9% (82)
1:0 Наполи
15.8% (25)
2:0 Наполи
13.3% (21)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
3:1 Наполи
1.3% (2)
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