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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 2 0.4
2. Мертенс Дрис 1 0.2
3. Демме Диего 1 0.2
4. Лосано Ирвинг 1 0.2
5. Инсинье Лоренцо 0 0
6. Ди Лоренцо Джованни 0 0
7. Зелиньски Пётр 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.4
2. Монреаль Начо 1 0.2
3. Порту Кристиан 1 0.2
4. Мерино Микель 0 0
5. Горосабел Андони 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Лосано Ирвинг 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 2 0
2. Сильва Давид 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0
4. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека
Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Риека Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Наполи Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Риека Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Наполи 84.7% (50)
    X 10.2% (6)
    Реал Сосьедад 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.18
    3.84
    3.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.60 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.70 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.84 3.55
      2.06 3.67 3.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.75 1.25 2.90 1.41 2.04 1.83 1.82 2.05 1.57 2.50 1.39 3.00 1.18 5.10 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
    12.00 1.04 10.75 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.09 1.91 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 11.00
    3.87 1.26 2.99 1.40 2.32 1.62 1.98 1.85 1.76 2.09 1.54 2.52 1.35 3.19 1.12 6.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.87 1.41 2.90 1.15 5.90
    3.20 1.35 2.08 1.75 1.50 2.59 1.16 5.30 1.11 6.55
    2.96 1.41 2.44 1.56 1.93 1.91 1.57 2.43 1.41 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.82 1.97 1.37 2.95
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.38
    Где смотреть матч Наполи - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Наполи
    84.7% (50)
    Ничья
    10.2% (6)
    Реал Сосьедад
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (37)
    Меньше
    35.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (41)
    Нет
    28.07% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    57.6% (34)
    2:0 Наполи
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    1:0 Наполи
    6.8% (4)
    1:2 Реал Сосьедад
    3.4% (2)
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