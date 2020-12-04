Наполи
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Стадион: Диего Армандо Марадона
Реал Сосьедад
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|2
|0.4
|2.
|Мертенс Дрис
|1
|0.2
|3.
|Демме Диего
|1
|0.2
|4.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|5.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|7.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|8.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|2
|0.4
|2.
|Монреаль Начо
|1
|0.2
|3.
|Порту Кристиан
|1
|0.2
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
|5.
|Горосабел Андони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Демме Диего
|1
|0
|4.
|Политано Маттео
|1
|0
|5.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|2
|0
|2.
|Сильва Давид
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|4.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека
Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|4.
|Риека
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Риека
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Риека
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи - Реал Сосьедад
Исход игры
Наполи
84.7% (50)
Ничья
10.2% (6)
Реал Сосьедад
5.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (37)
Меньше
35.09% (20)
Обе команды забьют
Да
71.93% (41)
Нет
28.07% (16)
Популярный счёт
2:1 Наполи
57.6% (34)
2:0 Наполи
18.6% (11)
1:1 Ничья
6.8% (4)
1:0 Наполи
6.8% (4)
1:2 Реал Сосьедад
3.4% (2)
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