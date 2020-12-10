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Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
71' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
76'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
60
Ридер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
55
Винисиус
Пауло
45
Камора
Мауру
8
Джокович
Дамьян
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
7
Паун-Александру
Константин
11
Перейра
Мишель
99
Рондон
Марио
Янг Бойз
4-4-2
ЧФР Клуж
4-2-3-1

Ход матча

58'
Мартинс Кристофер
Ридер Фабиан
 
59'
Гаудино Джанлука
Сулеймани Миралем
 
71'
 
Паун-Александру Константин
74'
 
Дебелюх Габриэл
Паун-Александру Константин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 3 (1) 0.5
2. Мамбимби Феликс 2 0.33
3. Фасснахт Кристиан 1 0.17
4. Сулеймани Миралем 1 0.17
5. Лефор Жордан 0 0
6. Хефти Сильван 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 0.33
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.17
3. Хобан Овидиу 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 1 1
2. Эбишер Мишель 2 0
3. Гаудино Джанлука 1 0
4. Зесигер Седрик 1 0
5. Нсаме Жан-Пьер 1 0
6. Элиа Мешак 1 0
7. Мамбимби Феликс 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Кипчу Александру 2 1
2. Джокович Дамьян 2 0
3. Хобан Овидиу 1 0
4. Камора Мауру 1 0
5. Сушич Матео 1 0
6. Паун-Александру Константин 1 0
7. Бурка Андрей 1 0
8. Кырнац Николае 1 0
9. Иту Кэтэлин 1 0
10. Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5
КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад
Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Лига Европы Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 8 6
4. ЦСКА София 3:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. ЦСКА София 3:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. ЦСКА София 3:1 Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    78'
    Против Дяка были нарушены правила, Чиприан решил быстро разыграть, но слишком сильно отдал направо на ход Перейре! А ведь могло получиться опасно, а так упустил Мишель мяч за лицевую.
  • 77'
    Время идёт, а "Клуж" забить не может. В последнее время и с атаками проблемы у гостевой команды.
  • 76'
    Нгамале слева ворвался в штрафную площадь, выдал навес на Элиа, который с линии вратарской нырком пробил по воротам, но в створ не попал! Показывал он, что мяч там по руке Бурки прокатился, но пенальти тут не будет. Там рука была прижата.
  • Замена
    74'
    Первая замена в составе "Клужа". Константин Паун-Александру покинул пределы поля, вместо него вышел форвард Габриэл Дебелюх.
  • 73'
    Гарсия слева выполнял передачу в штрафную площадь соперника на Элиа, но Бэлгрэдян оказался первым на мяче и поймал его в руки.
  • 72'
    Надо сказать, большими силами обороняются сейчас игроки "Клужа", потому что "Янг Бойз" обосновались на половине поля соперника.
  • Желтая карточка
    71'
    Первая карточка в нашем матче. Элиа по правому флангу стремился в атаку, отстававший от него Паун-Александру руками всячески останавливал прорыв оппонента.
  • 69'
    Мягкий навес выполнил Дяк в центр штрафной площади, хозяева мяч выбили. Впрочем, атака гостей продолжилась, и не дали пробить по воротам Винисиусу.
  • 68'
    Середина второго тайма у нас идёт, штрафной заработали игроки "Клужа". Далековато до ворот, и Дяк высматривает партнёров в штрафной площади.
  • 67'
    Элиа здорово сейчас на правом фланге сыграл пяткой, но партнёр его до мяча не добрался. В аут выбил защитник "Клужа" его.
  • Угловой
    66'
    Угловой у ворот "Клужа", Гаудино навесил от правого флажка, но получилось высоковато, так никто и не добрался до мяча.
  • 64'
    Румыны стараются действовать активнее, и в последние минуты почти вся игра проходит на половине поля швейцарцев.
  • Опасный момент
    63'
    Камора здорово набежал под передачу на ход, пробил с подступов к штрафной, с трудом отбил Фон Балльмоос! Затем случился опасный прострел, и голкипера "Янг Бойз" не смутил отскок от своего игрока! Надёжно!
  • 62'
    Около получаса до конца второго тайма. Вновь у нас идёт игра без ворот, давненько никаких моментов мы не видели.
  • 60'
    Освежает Сеоане атакующую линию своей команды. А я напомню, что при таком раскладе "Янг Бойз" выходит в плей-офф Лиги Европы, так что "Клужу" обязательно надо забивать.
  • Замена
    58'
    Тройная замена в составе "Янг Бойз". Фабиан Ридер, Миралем Сулеймани и Феликс Мамбимби покинули пределы поля, вместо них вышли Кристофер Мартинс, Джанлука Гаудино и Мешак Элиа.
  • Угловой
    57'
    Неплохой угловой получился! Эбишер слева навесил в центр штрафной площади, и Нсаме смог головой с линии вратарской пробить. Неточно получилось, в дальний угол намеревался попасть форвард.
  • 56'
    В атаке "Янг Боайз", подключился на левом фланге Гарсия, попытался прострелить, но накрыл его защитник. Угловой!
  • 55'
    Выполнил Сулеймани подачу со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но получилось точно на игрока "Клужа".
  • Фол, нарушение
    54'
    Многовато борьбы в последние минуты, на этот раз Нгамале досталось, это Хобан ему в голову влетел локтем. Можно было и карточку показывать уже.
  • Фол, нарушение
    52'
    Рондон жестковато сыграл в атаке, влетел в бедро Лефору форвард гостей.
  • Офсайд
    51'
    Штрафной заработали гости. Дяк выполнял подачу в штрафную площадь, Джокович смог выскочить и пробить, но при этом находился в офсайде.
  • 50'
    Старается атаковать "Клуж", но "Янг Бойз" по-прежнему действует довольно внимательно в обороне, не даёт сопернику разгуляться.
  • Фол, нарушение
    49'
    Против Бурки нарушены правила, это Мамбимби влетел в ногу защитнику "Клужа" в атаке. Извинился сразу Феликс, игра продолжается.
  • 47'
    Конец первого тайма обнадёжил нас на то, что после перерыва команды заиграют активнее, потому как пока зрелищности маловато.
  • Второй тайм начался
    46'
    Поехали! Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока довольно грустные 0:0, но оживились к концовке команды, поэтому есть надежды на зрелищность! А пока отдыхаем!
  • Угловой
    45'
    Какая игра весёлая пошла! Показалось гостям, что после подачи углового мяч попал кому-то из соперников в руку в штрафной площади, но арбитр никак не отреагировал! ВАР, напомню, нет.
  • Опасный момент
    44'
    Фон Балльмоос спасает! Паун-Александру отыграл налево на ход Рондону, который опасно пробил в ближний угол, голкипер "Янг Бойз" выбил мяч на угловой!
  • Офсайд
    44'
    И всё-таки небольшой офсайд был у форварда "Янг Бойз". Показалось сначала, что не отреагировали судьи на положение "вне игры".
  • Опасный момент
    43'
    Голевой момент создаёт "Янг Бойз" наконец! Нсаме вывели один на один, который уже проталкивал мяч мимо вышедшего из рамки Бэлгрэдяна, но в створ не попал!
  • 40'
    Контратака "Клужа", Рондон убежал один в один с защитником, не стал пытаться его обыграть, а просто нанёс удар с линии штрафной площади! Фон Балльмоос смог мяч поймать! Хороший момент!
  • Офсайд
    39'
    Попытались вторым темпом накатить атаку игроки "Янг Бойз", но Нсаме залез в положение "вне игры".
  • Угловой
    38'
    Пошла подача от левого флажка, мяч неприятно для хозяев отскочил от ноги Бюрги во вратарскую площадку, но удалось его партнёру мяч вынести.
  • 37'
    Джокович попытался нанести удар с разворота с левого угла штрафной площади, Хефти успел сместиться и накрыл попытку соперника.
  • 35'
    Сулеймани опасно навесил с левого фланга, Мамбимби пытался в падении сложиться, чтобы нанести удар, но в итоге по мячу как следует попасть не удалось.
  • 34'
    Ещё один опасный прострел к воротам хозяев, но вновь никто из "Клужа" не смог выскочить на мяч и как следует пробить.
  • Угловой
    32'
    Угловой у ворот "Янг Бойз". Паун-Александру навесил от левого флажка на ближнюю штангу, выносит игрок хозяев мяч.
  • 30'
    Почти полчаса сыграно в первом тайме. "Янг Бойз" контролирует ход поединка, не даёт румынам разгуляться на своей половине поля.
  • 29'
    Джокович наносил дальний удар по воротам "Янг Бойз", но получилось неточно.
  • 27'
    Подключился в очередной раз по левому флангу Гарсия, пытался в касание навесить но мяч с ноги свалился и улетел за пределы поля.
  • 26'
    Нгамале что придумал! После прострела с левого фланга он пяткой метров с 11-ти отважился пробить. Не очень сильно получилось, поэтому Бэлгрэдян мяч без проблем забрал. Но замысел какой!
  • Угловой
    25'
    И вновь угловой заработали хозяева! На этот раз Сулеймани решил навесить от левого флажка, Бюрги вновь выиграл верховую борьбу перед вратарской площадкой, а вот удар получился опять неточным.
  • 24'
    Мамбимби прострелил с правого фланга в штрафную площадь гостей, Бэлгрэдян уверенно ловит мяч в руки на перехвате.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. На встречных курсах проходит игра в основном, по очереди команды стараются атаковать.
  • Угловой
    21'
    Угловой заработали игроки "Янг Бойз", Эбишер слева навесил к линии вратарской, где смог выиграть борьбу Бюрги, но удар точным у него не получился.
  • 20'
    И вновь правым флангом развивалась атака "Клужа", Перейра открылся под диагональную передачу, навешивал в штрафную площадь, где Фон Балльмоос уверенно мяч в руки поймал.
  • 19'
    Маня пошёл вперёд по правому флангу, но накрыли защитника "Клужа". Аут заработали гости.
  • Угловой
    18'
    Эбишер слева от флажка навесил к линии штрафной площади, но получилось точно на игрока "Клужа". Мяч выбит.
  • 17'
    И вновь перешли в атаку игроки "Янг Бойз", Хефти навесил с правого фланга в штрафную площадь, но мяч улетел на противоположный фланг, где Гарсия смог заработать угловой.
  • 15'
    Перешли в атаку игроки "Янг Бойз", Улиссес Гарсия подключился по левому флангу, навесил в штрафную площадь, а вот партнёры его не пошли на обострение. Бэлгрэдян мяч в руки поймал.
  • 14'
    Старается активнее команда хозяев встречать соперника, чтобы не дать разгуляться на своей половине поля.
  • Угловой
    12'
    Разыграли слева угловой гости, пошла подача в центр штрафной площади, Рондон прыгнул, попытался выполнить скидку, но мяч вылетел из штрафной. Хобан оказался на подборе, его попытку удара с дальней дистанции накрыли.
  • 11'
    Да, неужели "Янг Бойз" изначально вышел удерживать ничью? Румыны активнее соперника, удалось заработать угловой на левом фланге.
  • 9'
    Хороший момент! Марио Рондон справа забрался в штрафную площадь, отдал в центр на Дяка, у которого удар не совсем получился. Фон Балльмоос мяч смог поймать.
  • 8'
    Паун-Александру наносил удар с дальней дистанции, но защитник мяч зацепил. Активна румынская команда с первых минут, оно и понятно. Гостям надо выигрывать.
  • 7'
    Очень активен Йорданэску около бровки поля, но утеплился наставник "Клужа". По сравнению с началом игры появилась на нём шапочка.
  • 6'
    Перейра получил мяч на правом фланге, простреливал в штрафную площадь, но защитник хозяев сыграл на перехвате.
  • 4'
    На хороших скоростях началась наша игра! "Клуж" сегодня будет играть в белой форме, а "Янг Бойз" в традиционной жёлто-чёрной.
  • 2'
    Интрига в матче сегодня есть! Победитель гарантированно выйдет в плей-офф Лиги Европы! А вот в случае ничейного результата "Янг Бойз" останется выше, поскольку на данный момент команды разделяют 2 очка. "Рома" же недосягаема.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Минута молчания объявлена в память об ушедшем из жизни вчера итальянском футболисте Паоло Росси.
  • Судья
    Судейская бригада сегодня из Франции.
    Главный судья - Бенуа Бастьен;
    Помощники рефери: Хишам Закрани, Фредерик Хакетт.
    Четвёртый судья - Карим Абед.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Лиги Европы между командами "Янг Бойз" и "ЧФР Клуж". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
    • Прогнозы 157
    Янг Бойз 90.4% (142)
    X 6.4% (10)
    ЧФР Клуж 3.2% (5)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    ЧФР Клуж
    2.85
    3.88
    6.47
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 2.75 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.03 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.88 6.15
  2.85 1.85 6.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.45 1.55 7.50 1.07 1.30 3.50 2.55 1.55 2.06 1.81 1.05 9.50 1.73 2.18 1.41 2.90 1.07 8.40 1.12 6.30 1.03 12.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
10.25 1.05 8.70 1.07 3.26 1.35 2.57 1.52 1.86 2.05 1.44 2.83 1.31 3.52 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 14.00
2.16 1.73 1.79 2.07 2.72 1.48 2.04 1.83 1.92 1.95 1.98 1.88 1.66 2.27 1.49 2.68 1.39 3.08 1.48 2.70 1.46 2.83 1.46 2.74 1.11 7.00 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.23 4.05 1.80 2.01 1.10 6.80 1.11 6.70 1.08 7.77
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
1.60 2.40 1.35 3.26 1.11 6.76 1.38 3.13 1.27 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.60 1.15
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
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Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 ЧФР Клуж

Исход игры
Янг Бойз
90.4% (142)
Ничья
6.4% (10)
ЧФР Клуж
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (84)
Меньше
44.74% (68)
Обе команды забьют
Да
55.92% (85)
Нет
44.08% (67)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
40.1% (63)
2:0 Янг Бойз
21.7% (34)
1:0 Янг Бойз
14.6% (23)
3:1 Янг Бойз
7.6% (12)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Янг Бойз
3.8% (6)
0:1 ЧФР Клуж
1.3% (2)
1:2 ЧФР Клуж
1.3% (2)
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