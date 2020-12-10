Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Стад де Суиз
ЧФР Клуж
71' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
60
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сейду ЛеоЗащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|3 (1)
|0.5
|2.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.33
|3.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.17
|5.
|Лефор Жордан
|0
|0
|6.
|Хефти Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|0.33
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.17
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Али Мохамед
|1
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|3.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|4.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|6.
|Элиа Мешак
|1
|0
|7.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|2
|1
|2.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|4.
|Камора Мауру
|1
|0
|5.
|Сушич Матео
|1
|0
|6.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|7.
|Бурка Андрей
|1
|0
|8.
|Кырнац Николае
|1
|0
|9.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|10.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад
Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|1:3 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 8
|6
|4.
|ЦСКА София
|3:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|ЦСКА София
|3:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Янг Бойз
90.4% (142)
Ничья
6.4% (10)
ЧФР Клуж
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (84)
Меньше
44.74% (68)
Обе команды забьют
Да
55.92% (85)
Нет
44.08% (67)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
40.1% (63)
2:0 Янг Бойз
21.7% (34)
1:0 Янг Бойз
14.6% (23)
3:1 Янг Бойз
7.6% (12)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Янг Бойз
3.8% (6)
0:1 ЧФР Клуж
1.3% (2)
1:2 ЧФР Клуж
1.3% (2)
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