Гарсия слева выполнял передачу в штрафную площадь соперника на Элиа, но Бэлгрэдян оказался первым на мяче и поймал его в руки.

Нгамале слева ворвался в штрафную площадь, выдал навес на Элиа, который с линии вратарской нырком пробил по воротам, но в створ не попал! Показывал он, что мяч там по руке Бурки прокатился, но пенальти тут не будет. Там рука была прижата.

Время идёт, а "Клуж" забить не может. В последнее время и с атаками проблемы у гостевой команды.

Против Дяка были нарушены правила, Чиприан решил быстро разыграть, но слишком сильно отдал направо на ход Перейре! А ведь могло получиться опасно, а так упустил Мишель мяч за лицевую.

Поехали! Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Конец первого тайма обнадёжил нас на то, что после перерыва команды заиграют активнее, потому как пока зрелищности маловато.

Против Бурки нарушены правила, это Мамбимби влетел в ногу защитнику "Клужа" в атаке. Извинился сразу Феликс, игра продолжается.

Старается атаковать "Клуж", но "Янг Бойз" по-прежнему действует довольно внимательно в обороне, не даёт сопернику разгуляться.

Штрафной заработали гости. Дяк выполнял подачу в штрафную площадь, Джокович смог выскочить и пробить, но при этом находился в офсайде.

Многовато борьбы в последние минуты, на этот раз Нгамале досталось, это Хобан ему в голову влетел локтем. Можно было и карточку показывать уже.

Выполнил Сулеймани подачу со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но получилось точно на игрока "Клужа".

В атаке "Янг Боайз", подключился на левом фланге Гарсия, попытался прострелить, но накрыл его защитник. Угловой!

Неплохой угловой получился! Эбишер слева навесил в центр штрафной площади, и Нсаме смог головой с линии вратарской пробить. Неточно получилось, в дальний угол намеревался попасть форвард.

Тройная замена в составе "Янг Бойз". Фабиан Ридер, Миралем Сулеймани и Феликс Мамбимби покинули пределы поля, вместо них вышли Кристофер Мартинс, Джанлука Гаудино и Мешак Элиа.

Освежает Сеоане атакующую линию своей команды. А я напомню, что при таком раскладе "Янг Бойз" выходит в плей-офф Лиги Европы, так что "Клужу" обязательно надо забивать.

Около получаса до конца второго тайма. Вновь у нас идёт игра без ворот, давненько никаких моментов мы не видели.

Камора здорово набежал под передачу на ход, пробил с подступов к штрафной, с трудом отбил Фон Балльмоос! Затем случился опасный прострел, и голкипера "Янг Бойз" не смутил отскок от своего игрока! Надёжно!

Румыны стараются действовать активнее, и в последние минуты почти вся игра проходит на половине поля швейцарцев.

Угловой у ворот "Клужа", Гаудино навесил от правого флажка, но получилось высоковато, так никто и не добрался до мяча.

Элиа здорово сейчас на правом фланге сыграл пяткой, но партнёр его до мяча не добрался. В аут выбил защитник "Клужа" его.

Середина второго тайма у нас идёт, штрафной заработали игроки "Клужа". Далековато до ворот, и Дяк высматривает партнёров в штрафной площади.

Мягкий навес выполнил Дяк в центр штрафной площади, хозяева мяч выбили. Впрочем, атака гостей продолжилась, и не дали пробить по воротам Винисиусу.

Первая карточка в нашем матче. Элиа по правому флангу стремился в атаку, отстававший от него Паун-Александру руками всячески останавливал прорыв оппонента.

Надо сказать, большими силами обороняются сейчас игроки "Клужа", потому что "Янг Бойз" обосновались на половине поля соперника.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока довольно грустные 0:0, но оживились к концовке команды, поэтому есть надежды на зрелищность! А пока отдыхаем!

45' Какая игра весёлая пошла! Показалось гостям, что после подачи углового мяч попал кому-то из соперников в руку в штрафной площади, но арбитр никак не отреагировал! ВАР, напомню, нет.

44' Фон Балльмоос спасает! Паун-Александру отыграл налево на ход Рондону, который опасно пробил в ближний угол, голкипер "Янг Бойз" выбил мяч на угловой!

44' И всё-таки небольшой офсайд был у форварда "Янг Бойз". Показалось сначала, что не отреагировали судьи на положение "вне игры".

43' Голевой момент создаёт "Янг Бойз" наконец! Нсаме вывели один на один, который уже проталкивал мяч мимо вышедшего из рамки Бэлгрэдяна, но в створ не попал!

40' Контратака "Клужа", Рондон убежал один в один с защитником, не стал пытаться его обыграть, а просто нанёс удар с линии штрафной площади! Фон Балльмоос смог мяч поймать! Хороший момент!

39' Попытались вторым темпом накатить атаку игроки "Янг Бойз", но Нсаме залез в положение "вне игры".

38' Пошла подача от левого флажка, мяч неприятно для хозяев отскочил от ноги Бюрги во вратарскую площадку, но удалось его партнёру мяч вынести.

37' Джокович попытался нанести удар с разворота с левого угла штрафной площади, Хефти успел сместиться и накрыл попытку соперника.

35' Сулеймани опасно навесил с левого фланга, Мамбимби пытался в падении сложиться, чтобы нанести удар, но в итоге по мячу как следует попасть не удалось.

34' Ещё один опасный прострел к воротам хозяев, но вновь никто из "Клужа" не смог выскочить на мяч и как следует пробить.

32' Угловой у ворот "Янг Бойз". Паун-Александру навесил от левого флажка на ближнюю штангу, выносит игрок хозяев мяч.

30' Почти полчаса сыграно в первом тайме. "Янг Бойз" контролирует ход поединка, не даёт румынам разгуляться на своей половине поля.

29' Джокович наносил дальний удар по воротам "Янг Бойз", но получилось неточно.

27' Подключился в очередной раз по левому флангу Гарсия, пытался в касание навесить но мяч с ноги свалился и улетел за пределы поля.

26' Нгамале что придумал! После прострела с левого фланга он пяткой метров с 11-ти отважился пробить. Не очень сильно получилось, поэтому Бэлгрэдян мяч без проблем забрал. Но замысел какой!

25' И вновь угловой заработали хозяева! На этот раз Сулеймани решил навесить от левого флажка, Бюрги вновь выиграл верховую борьбу перед вратарской площадкой, а вот удар получился опять неточным.

24' Мамбимби прострелил с правого фланга в штрафную площадь гостей, Бэлгрэдян уверенно ловит мяч в руки на перехвате.

23' Середина первого тайма у нас идёт. На встречных курсах проходит игра в основном, по очереди команды стараются атаковать.

21' Угловой заработали игроки "Янг Бойз", Эбишер слева навесил к линии вратарской, где смог выиграть борьбу Бюрги, но удар точным у него не получился.

20' И вновь правым флангом развивалась атака "Клужа", Перейра открылся под диагональную передачу, навешивал в штрафную площадь, где Фон Балльмоос уверенно мяч в руки поймал.

19' Маня пошёл вперёд по правому флангу, но накрыли защитника "Клужа". Аут заработали гости.

18' Эбишер слева от флажка навесил к линии штрафной площади, но получилось точно на игрока "Клужа". Мяч выбит.

17' И вновь перешли в атаку игроки "Янг Бойз", Хефти навесил с правого фланга в штрафную площадь, но мяч улетел на противоположный фланг, где Гарсия смог заработать угловой.

15' Перешли в атаку игроки "Янг Бойз", Улиссес Гарсия подключился по левому флангу, навесил в штрафную площадь, а вот партнёры его не пошли на обострение. Бэлгрэдян мяч в руки поймал.

14' Старается активнее команда хозяев встречать соперника, чтобы не дать разгуляться на своей половине поля.

12' Разыграли слева угловой гости, пошла подача в центр штрафной площади, Рондон прыгнул, попытался выполнить скидку, но мяч вылетел из штрафной. Хобан оказался на подборе, его попытку удара с дальней дистанции накрыли.

11' Да, неужели "Янг Бойз" изначально вышел удерживать ничью? Румыны активнее соперника, удалось заработать угловой на левом фланге.

9' Хороший момент! Марио Рондон справа забрался в штрафную площадь, отдал в центр на Дяка, у которого удар не совсем получился. Фон Балльмоос мяч смог поймать.

8' Паун-Александру наносил удар с дальней дистанции, но защитник мяч зацепил. Активна румынская команда с первых минут, оно и понятно. Гостям надо выигрывать.

7' Очень активен Йорданэску около бровки поля, но утеплился наставник "Клужа". По сравнению с началом игры появилась на нём шапочка.

6' Перейра получил мяч на правом фланге, простреливал в штрафную площадь, но защитник хозяев сыграл на перехвате.

4' На хороших скоростях началась наша игра! "Клуж" сегодня будет играть в белой форме, а "Янг Бойз" в традиционной жёлто-чёрной.

2' Интрига в матче сегодня есть! Победитель гарантированно выйдет в плей-офф Лиги Европы! А вот в случае ничейного результата "Янг Бойз" останется выше, поскольку на данный момент команды разделяют 2 очка. "Рома" же недосягаема.