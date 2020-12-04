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Янг Бойз
 
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Стадион:
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 3 (1) 0.6
2. Мамбимби Феликс 2 0.4
3. Фасснахт Кристиан 1 0.2
4. Сулеймани Миралем 1 0.2
5. Лефор Жордан 0 0
6. Хефти Сильван 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 0.4
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.2
3. Хобан Овидиу 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 1 1
2. Эбишер Мишель 2 0
3. Гаудино Джанлука 1 0
4. Зесигер Седрик 1 0
5. Нсаме Жан-Пьер 1 0
6. Элиа Мешак 1 0
7. Мамбимби Феликс 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Кипчу Александру 2 1
2. Джокович Дамьян 2 0
3. Хобан Овидиу 1 0
4. Камора Мауру 1 0
5. Сушич Матео 1 0
6. Паун-Александру Константин 1 0
7. Бурка Андрей 1 0
8. Кырнац Николае 1 0
9. Иту Кэтэлин 1 0
10. Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5
КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад
Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Лига Европы Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Янг Бойз Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. ЧФР Клуж Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
4. ЦСКА София Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3. ЧФР Клуж Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - ЧФР Клуж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Янг Бойз 87.9% (51)
    X 6.9% (4)
    ЧФР Клуж 5.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    ЧФР Клуж
    1.59
    4.27
    6.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.80 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.20 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.25 6.40
      1.55 4.27 5.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.60 1.04 4.10 1.25 3.15 1.36 2.10 1.79 1.87 1.99 1.64 2.33 1.41 2.90 1.21 4.60 1.14 5.10 1.04 9.60 1.05 9.30 0.00 16.00
    14.00 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.15 1.78 1.66 2.25 1.46 2.76 1.21 4.55 1.16 5.35 1.06 9.90
    3.94 1.25 2.45 1.56 2.09 1.76 1.86 1.98 1.61 2.34 1.48 2.67 1.39 2.99 1.14 5.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.74 1.48 2.65 1.18 5.20
    3.45 1.31 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.60 1.12 6.10
    3.26 1.35 2.69 1.48 2.11 1.76 1.66 2.24 1.47 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.35
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    Прогнозы на матч Янг Бойз - ЧФР Клуж

    Исход игры
    Янг Бойз
    87.9% (51)
    Ничья
    6.9% (4)
    ЧФР Клуж
    5.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Янг Бойз
    41.4% (24)
    2:0 Янг Бойз
    22.4% (13)
    1:0 Янг Бойз
    15.5% (9)
    3:1 Янг Бойз
    8.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
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