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  2. Матчи
Рапид Вена
1:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
12' Гол
Эйкрем Магнус
26' Желтая карточка
Барац Матео
1:1
43' Гол
Рицмайер Марсель
1:2
46' Гол
Эйкрем Магнус
60' Желтая карточка
Риса Бирк
64' Желтая карточка
Синюан Шерифф
74' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
75'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
8
Рицмайер
Марсель
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
29
Кара
Эркан
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Синюан
Шерифф
6
Грегерсен
Стиан
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Рапид Вена
4-2-3-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Эйкрем Магнус
(Джеймс Леке)
26'
Барац Матео
 
43'
Рицмайер Марсель
(Шик Торстен)
1:1
45'
 
Кнутсон Эрлинг
Хестад Эйрик
46'
1:2
Эйкрем Магнус
(Эурснес Фредрик)
46'
Демир Юсуф
Аразе Кельвин
 
46'
Фунтас Таксиархис
Кнасмюлльнер Кристоф
 
56'
 
Омойджуфано Охи
Брюнхильдсен Ола
57'
 
Хуссейн Эцаз
Эйкрем Магнус
60'
Ибрахимоглу Мелих
Рицмайер Марсель
 
60'
 
Риса Бирк
64'
 
Синюан Шерифф
74'
 
Эурснес Фредрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.33
2. Аразе Кельвин 1 0.17
3. Рицмайер Марсель 1 0.17
4. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.17
5. Фунтас Таксиархис 1 0.17
6. Хофманн Максимилиан 1 0.17
7. Китагава Коя 1 0.17
8. Любичич Деян 1 0.17
9. Демир Юсуф 1 0.17
10. Шик Торстен 0 0
11. Стойкович Филип 0 0
12. Граховац Срджан 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 3 0.5
2. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.5
3. Эллингсен Мартин 2 0.33
4. Хуссейн Эцаз 1 0.17
5. Риса Бирк 0 0
6. Джеймс Леке 0 0
7. Эурснес Фредрик 0 0
8. Хёуген Кристоффер 0 0
9. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Зоннляйтнер Марио 2 0
2. Граховац Срджан 2 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Ульманн Максимилиан 1 0
8. Аразе Кельвин 1 0
9. Барац Матео 1 0
10. Любичич Деян 1 0
11. Граймль Лео 1 0
12. Кара Эркан 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 2 0
2. Кнутсон Эрлинг 1 0
3. Эурснес Фредрик 1 0
4. Эллингсен Мартин 1 0
5. Уинго Генри 1 0
6. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 33.33% (3)
 Мольде 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена
Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал
Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мольде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мольде 1:0 Рапид Вена Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 6 6 0 0 19 - 4 18
2. Мольде 2:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
4. Дандолк 1:3 Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Мольде 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Мольде 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • Второй тайм
  • Угловой
    72'
    Кара догнал мяч на самом углу поля, и сумел заработать угловой. "Рапид" подал в самый центр штрафной, даже кто-то пробил из самой толкучки, но мимо цели. 
  • Угловой
    71'
    Тут же подавал угловой Торстен Шик, но второй этаж вновь за обороной гостей. 
  • 70'
    Фунтас получил мяч метров за 5 до чужой штрафной, быстро покрыл эту пятиметровку, попытался пробить в дальний угол, но попал в защитника. 
  • 68'
    Все давит и давит "Рапид". Уже кажется, что владение все 90 процентов у команды Кюхбауэра, но голов нет, а время утекает. 
  • Угловой
    67'
    Торстен Шик подавал угловой, защитники отбились, на подборе оказался Ибрахимоглу, который пробил точно в игрока гостей. 
  • 66'
    "Мольде" неудачно выбил мяч в центр, хозяева перехватиили и через быстрый пас чуть не пробились в штрафную соперника, но Грегерсену удалось мяч перехватить. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Фунтас после подачи в штрафную нарушил правила на Линде. Неудачно упал вратарь, но вроде как все в порядке. Быстро поднялся и ввел мяч в игру. 
  • Желтая карточка
    64'
    Желтая Синюану за фол на своей половине поля. 
  • 63'
    Опять Кара смог извернуться и пробить головой по воротам из не самой удобной позиции, но мимо створа. 
  • Замена
    62'
    Замена у хозяев. Вместо Рицмайера вышел  Ибрахимоглу.
  • 61'
    Рицмайер с левой ноги пробил низом с этого штрафного, но попал в стенку. В итоге лишь угловой. 
  • Желтая карточка
    60'
    Берк Риса получил желтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Буквально одного метра до пенальти в ворота "Мольде" не хватило. Мяч попал в руку защитника гостей на самой-самой линии штрафной площади. 
  • Замена
    58'
    И вместо капитана, оформившего дубль - Эйкрема вышел Хуссейн. 
  • Замена
    57'
    Двойная замена у гостей. Вместо Брюнхильдсена вышел  Омойджуфано.
  • Офсайд
    56'
    Мог Брюнхильдсен "хоронить" все надежды "Рапида", но не сумел с лету попасть в створ, а впрочем там и офсайд был. 
  • 54'
    Не теряют хозяева надежды, бегут вперед как могут, хотя, конечно, забивать нужно еще не один и даже не два... Похоже нас ожидают очень активные последние полчаса этой игры, если, конечно, "Мольде" не забьет еще. 
  • 53'
    Ух, какой удар от Фунтаса. Торстен Шик выкатил мяч на ударную позицию и грек хлестко пробил прямо по позиции Линде. Голкипер справился. 
  • 52'
    Демир вроде как получил по ногам перед штрафной соперника, но арбитр фола не углядел, в итоге "Мольде" чуть не убежал в контратаку, но "Рапид" сумел быстро вернуть себе мяч. 
  • 51'
    "Рапид" тоже ответил своим ударом. Таксиарчис пробил с самой линии штрафной, но мимо цели. 
  • 50'
    Брюнхильдсен отдал пас пяткой на Рису, Бирк стал простреливать, но Гартлер ногой дотянулся до мяча и выбил его из опасной зоны. 
  • Опасный момент
    49'
    И еще один гол могли забивать гости. После прострела с правого фланга Стиан Грегерсен метров с 6-ти пробил выше ворот!
  • Описание гола
    47'
    ГОЛ!!! 1:2!!! Аурснес получил мяч на правом фланге, отдал передачу в центр на Эйкрема, который точным ударом из штрафной площади практически похоронил все надежды "Рапида" на плей-офф Лиги Европы!
  • Замена
    46'
    Двойная замена у "Рапида". Таксиарчис вышел вместо Кнасмюлльнера и Демир вместо Аразе. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, перерыв. 
  • 45'
    Еще один мяч хотят забить хозяева до перерыва, но очередной заброс в штрафную гостей попал точно в руки Линде. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено. 
  • Замена
    44'
    Все-таки замена. Хейстад получивший повреждение ушел с поля. Вышел Кнутсон Эрлинг. 
  • Описание гола
    43'
    ГОЛ!!! 1:1!!! Додавил "Рапид"! Рицмайер уже раза три бил издали в этой игре и наконец настроил свой прицел. Почти с самой линии штрафной, почти в самую девятку. Шансов у Линде было мало, хотя он и коснулся мяча самыми кончиками пальцев. 
  • 42'
    Очередная подача "Рапида" в штрафную, защитники выбили, но Рицмайер на подборе первый. Марсель Рицмайер сразу же пробил по воротам, но Хейстад заблокировал этот удар. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Эрик Хейстад упал на газон после столкновения. Медики увели его за бровку, но вроде бы все в порядке с Эриком, даже почти не хромает игрок. 
  • 40'
    Хозяева в атаке. Бьет по воротам Эркан Кара, не очень удачно. 
  • 39'
    "Рапид" мяч перехватил и вновь стал начинать свою позиционную атаку. 
  • Угловой
    38'
    А после подачи с "корнера" игрок хозяев нарушил правила на Бирке Риса. Линде со штрафного выбил мяч в центр поля. 
  • Опасный момент
    37'
    Хороший удар от Рицмана! Метров с 23 зарядил под самую штангу игрок "Рапида". Линде вытянулся в струнку и справился с ударом, переправив мяч на угловой. 
  • 36'
    Кельвин Аразе прорвался по левому флангу, обыграл одного, отдал передачу в центр, но закончилось все лишь очередной потерей. 
  • Опасный момент
    35'
    И еще раз бил головой Эркан Кара, очень неудобно было форварду, тем не менее он извернулся и пробил, пусть и мимо створа. А попади в створ неизвестно чем закончилось бы. 
  • Угловой
    34'
    Подача с углового пошла точно на Эркана Кару, который дотянуться до мяча смог, но пробить в створ не удалось. "Мольде" будет бить от ворот. 
  • 33'
    Удар из-за пределов штрафной произвел Граховац, мяч попал в защитника и отрикошетил на "корнер". 
  • Угловой
    32'
    Корнер получился прямо скажем не очень. "Рапид" спокойно отбился. 
  • Опасный момент
    31'
    Джеймс Леке получил передачу верхом прямо на границе штрафной, сделал шаг и пробил, но угодил в защитника. В итоге лишь угловой.
  • 30'
    Линде быстро выбил мяч на чужую половину и "Мольде" смог зацепить за мяч. Однако хозяева выдавили соперника на свою часть. 
  • Офсайд
    29'
    "Рапид" вновь навесной передачей вошел в штрафную соперника, но Торстен Шик - адресат передачи, оказался во вне игры. 
  • 28'
    Подача со штрафного получилась неплохая, но "Рапид" выбил мяч, однако игрок "Мольде", оказавшийся на подборе, сразу же пробил, но сильно мимо. 
  • Желтая карточка
    27'
    Желтую, кстати говоря получил Барач за этот фол. 
  • 26'
    Барач срубил соперника на правом фланге. "Мольде" будет исполнять штрафной. 
  • 25'
    "Рапид" поджал соперника после пропущенного мяча, но пока лишь навесы, которые работают не совсем удачно. 
  • 24'
    Рицмайер выкатил на Ульманна, который сразу же отдал навесную передачу, Кельвин Аразе скинул мяч дальше на Эркана Кару, который пробил мимо ворот. 
  • 23'
    Хоффман попытался своей подачей найти адресата в чужой штрафной, но оборона "Мольде" периграла своих оппонентов на "втором этаже". 
  • 22'
    Однако подача у "Рапида" не получилась. Мяч не дошел ни до одного из игроков в зеленой форме. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Риса сфолил на левом фланге обороны и "Мольде" получает право на опасный стандарт. 
  • 19'
    Чуть затихли команды, довольно много возни в центре поля и не меньше брака в передачах. 
  • Фол, нарушение
    18'
    А вот эта подача уже была поинтереснее, но Кнасмюлльнер сфолил на защитнике. 
  • 17'
    Торстен Шик подавал с правого фланга в штрафную, но попал точно в игрока гостей. 
  • 15'
    Да, почти всегда "Мольде" встречает соперника, в частности конечно, Синюан и Грегерсен - два центральных защитника довольно уверенно пока действуют. 
  • 13'
    "Рапид" мяч перехватил после пропущенного мяча, но пока полноценного момента создать не удается. 
  • 12'
    Теперь для "Рапида" ситуация осложняется. Нужна не просто победа, а победа с разницей в два мяча, что, конечно, довольно не просто. 
  • Описание гола
    11'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Как ловко капитан "Мольде" - Эйкрем одним замахом разобрался с защитниками и следующим же движением попал точно в сетку ворот!
  • Офсайд
    9'
    "Рапид" неплохо разогнался, но вновь офсайд остановил команду Кюхбауэра.
  • Офсайд
    7'
    Во вне игры на правом фланге угодил "Рапид", упустив перспективную атаку. 
  • 6'
    "Мольде" не смог довести мяч до чужой штрафной и чуть не получил контратаку, но сумел вовремя перехватить мяч. 
     
  • 4'
    Эйкрем пробил в створ ворот соперника, но Пауль Гартлер справился с ударом. 
  • 2'
    Бьет по воротам Кристоф Кнасмюллнер. Не самый удачный удар из неплохой позиции. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.15 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 3.50 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 4.15 3.48
  4.39 3.95 1.77

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 8.50 1.06 5.20 1.16 6.50 1.11 2.12 1.72 2.37 1.64 2.01 1.84 4.20 1.22 1.47 2.75 1.72 2.10 1.15 5.00 1.19 4.60 1.04 9.30 1.05 15.00
18.50 1.01 17.25 1.01 5.75 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.81 2.11 1.45 2.75 1.34 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
6.24 1.13 2.77 1.46 2.42 1.59 2.06 1.80 1.76 2.12 1.58 2.43 1.91 1.96 2.17 1.72 1.50 2.64 1.19 4.89 2.07 1.79 1.15 5.76 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.90 1.25 2.70 1.47 1.35 3.15 1.29 3.65 1.02 13.00 1.03 12.00
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.84 1.27 3.20 1.36 2.55 1.53 1.91 1.96 2.14 1.74 1.76 2.12 1.36 3.19 1.25 4.05 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.60
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.35 1.60
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Прогнозы на матч Рапид Вена 1:2 Мольде

Исход игры
Рапид Вена
69% (107)
Ничья
22.6% (35)
Мольде
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.33% (76)
Меньше
49.67% (75)
Обе команды забьют
Да
70.2% (106)
Нет
29.8% (45)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
38.1% (59)
1:1 Ничья
20% (31)
1:0 Рапид Вена
18.7% (29)
2:0 Рапид Вена
5.2% (8)
1:2 Мольде
4.5% (7)
0:1 Мольде
3.9% (6)
3:1 Рапид Вена
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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