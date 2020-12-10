Рапид Вена
1:2
Второй тайм: 75'
Стадион: Альянц
Мольде
0:1
12' ГолЭйкрем Магнус
26' Желтая карточкаБарац Матео
1:1
43' ГолРицмайер Марсель
1:2
46' ГолЭйкрем Магнус
60' Желтая карточкаРиса Бирк
64' Желтая карточкаСинюан Шерифф
74' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
12'
0:1
26'
43'
1:1
46'
1:2
60'
64'
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|2
|0.33
|2.
|Аразе Кельвин
|1
|0.17
|3.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.17
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.17
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.17
|7.
|Китагава Коя
|1
|0.17
|8.
|Любичич Деян
|1
|0.17
|9.
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|10.
|Шик Торстен
|0
|0
|11.
|Стойкович Филип
|0
|0
|12.
|Граховац Срджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.5
|2.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.5
|3.
|Эллингсен Мартин
|2
|0.33
|4.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.17
|5.
|Риса Бирк
|0
|0
|6.
|Джеймс Леке
|0
|0
|7.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|8.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|9.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|2.
|Граховац Срджан
|2
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|8.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|9.
|Барац Матео
|1
|0
|10.
|Любичич Деян
|1
|0
|11.
|Граймль Лео
|1
|0
|12.
|Кара Эркан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|2.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|3.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|4.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|5.
|Уинго Генри
|1
|0
|6.
|Риса Бирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|Мольде
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена
Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал
Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мольде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|3.
|Рапид Вена
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|4.
|Дандолк
|1:3 Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Рапид Вена
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Дандолк
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рапид Вена 1:2 Мольде
Исход игры
Рапид Вена
69% (107)
Ничья
22.6% (35)
Мольде
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.33% (76)
Меньше
49.67% (75)
Обе команды забьют
Да
70.2% (106)
Нет
29.8% (45)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
38.1% (59)
1:1 Ничья
20% (31)
1:0 Рапид Вена
18.7% (29)
2:0 Рапид Вена
5.2% (8)
1:2 Мольде
4.5% (7)
0:1 Мольде
3.9% (6)
3:1 Рапид Вена
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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