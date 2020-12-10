Торстен Шик подавал угловой, защитники отбились, на подборе оказался Ибрахимоглу, который пробил точно в игрока гостей.

Все давит и давит "Рапид". Уже кажется, что владение все 90 процентов у команды Кюхбауэра, но голов нет, а время утекает.

Фунтас получил мяч метров за 5 до чужой штрафной, быстро покрыл эту пятиметровку, попытался пробить в дальний угол, но попал в защитника.

Тут же подавал угловой Торстен Шик, но второй этаж вновь за обороной гостей.

Кара догнал мяч на самом углу поля, и сумел заработать угловой. "Рапид" подал в самый центр штрафной, даже кто-то пробил из самой толкучки, но мимо цели.

ГОЛ!!! 1:2!!! Аурснес получил мяч на правом фланге, отдал передачу в центр на Эйкрема, который точным ударом из штрафной площади практически похоронил все надежды "Рапида" на плей-офф Лиги Европы!

И еще один гол могли забивать гости. После прострела с правого фланга Стиан Грегерсен метров с 6-ти пробил выше ворот!

Брюнхильдсен отдал пас пяткой на Рису, Бирк стал простреливать, но Гартлер ногой дотянулся до мяча и выбил его из опасной зоны.

"Рапид" тоже ответил своим ударом. Таксиарчис пробил с самой линии штрафной, но мимо цели.

Демир вроде как получил по ногам перед штрафной соперника, но арбитр фола не углядел, в итоге "Мольде" чуть не убежал в контратаку, но "Рапид" сумел быстро вернуть себе мяч.

Ух, какой удар от Фунтаса. Торстен Шик выкатил мяч на ударную позицию и грек хлестко пробил прямо по позиции Линде. Голкипер справился.

Не теряют хозяева надежды, бегут вперед как могут, хотя, конечно, забивать нужно еще не один и даже не два... Похоже нас ожидают очень активные последние полчаса этой игры, если, конечно, "Мольде" не забьет еще.

Мог Брюнхильдсен "хоронить" все надежды "Рапида", но не сумел с лету попасть в створ, а впрочем там и офсайд был.

Буквально одного метра до пенальти в ворота "Мольде" не хватило. Мяч попал в руку защитника гостей на самой-самой линии штрафной площади.

Рицмайер с левой ноги пробил низом с этого штрафного, но попал в стенку. В итоге лишь угловой.

Опять Кара смог извернуться и пробить головой по воротам из не самой удобной позиции, но мимо створа.

Желтая Синюану за фол на своей половине поля.

Фунтас после подачи в штрафную нарушил правила на Линде. Неудачно упал вратарь, но вроде как все в порядке. Быстро поднялся и ввел мяч в игру.

"Мольде" неудачно выбил мяч в центр, хозяева перехватиили и через быстрый пас чуть не пробились в штрафную соперника, но Грегерсену удалось мяч перехватить.

Первый тайм

— Все, перерыв.

45' Еще один мяч хотят забить хозяева до перерыва, но очередной заброс в штрафную гостей попал точно в руки Линде.

45' 2 минуты добавлено.

44' Все-таки замена. Хейстад получивший повреждение ушел с поля. Вышел Кнутсон Эрлинг.

43' ГОЛ!!! 1:1!!! Додавил "Рапид"! Рицмайер уже раза три бил издали в этой игре и наконец настроил свой прицел. Почти с самой линии штрафной, почти в самую девятку. Шансов у Линде было мало, хотя он и коснулся мяча самыми кончиками пальцев.

42' Очередная подача "Рапида" в штрафную, защитники выбили, но Рицмайер на подборе первый. Марсель Рицмайер сразу же пробил по воротам, но Хейстад заблокировал этот удар.

41' Эрик Хейстад упал на газон после столкновения. Медики увели его за бровку, но вроде бы все в порядке с Эриком, даже почти не хромает игрок.

40' Хозяева в атаке. Бьет по воротам Эркан Кара, не очень удачно.

39' "Рапид" мяч перехватил и вновь стал начинать свою позиционную атаку.

38' А после подачи с "корнера" игрок хозяев нарушил правила на Бирке Риса. Линде со штрафного выбил мяч в центр поля.

37' Хороший удар от Рицмана! Метров с 23 зарядил под самую штангу игрок "Рапида". Линде вытянулся в струнку и справился с ударом, переправив мяч на угловой.

36' Кельвин Аразе прорвался по левому флангу, обыграл одного, отдал передачу в центр, но закончилось все лишь очередной потерей.

35' И еще раз бил головой Эркан Кара, очень неудобно было форварду, тем не менее он извернулся и пробил, пусть и мимо створа. А попади в створ неизвестно чем закончилось бы.

34' Подача с углового пошла точно на Эркана Кару, который дотянуться до мяча смог, но пробить в створ не удалось. "Мольде" будет бить от ворот.

33' Удар из-за пределов штрафной произвел Граховац, мяч попал в защитника и отрикошетил на "корнер".

32' Корнер получился прямо скажем не очень. "Рапид" спокойно отбился.

31' Джеймс Леке получил передачу верхом прямо на границе штрафной, сделал шаг и пробил, но угодил в защитника. В итоге лишь угловой.

30' Линде быстро выбил мяч на чужую половину и "Мольде" смог зацепить за мяч. Однако хозяева выдавили соперника на свою часть.

29' "Рапид" вновь навесной передачей вошел в штрафную соперника, но Торстен Шик - адресат передачи, оказался во вне игры.

28' Подача со штрафного получилась неплохая, но "Рапид" выбил мяч, однако игрок "Мольде", оказавшийся на подборе, сразу же пробил, но сильно мимо.

27' Желтую, кстати говоря получил Барач за этот фол.

26' Барач срубил соперника на правом фланге. "Мольде" будет исполнять штрафной.

25' "Рапид" поджал соперника после пропущенного мяча, но пока лишь навесы, которые работают не совсем удачно.

24' Рицмайер выкатил на Ульманна, который сразу же отдал навесную передачу, Кельвин Аразе скинул мяч дальше на Эркана Кару, который пробил мимо ворот.

23' Хоффман попытался своей подачей найти адресата в чужой штрафной, но оборона "Мольде" периграла своих оппонентов на "втором этаже".

22' Однако подача у "Рапида" не получилась. Мяч не дошел ни до одного из игроков в зеленой форме.

21' Риса сфолил на левом фланге обороны и "Мольде" получает право на опасный стандарт.

19' Чуть затихли команды, довольно много возни в центре поля и не меньше брака в передачах.

18' А вот эта подача уже была поинтереснее, но Кнасмюлльнер сфолил на защитнике.

17' Торстен Шик подавал с правого фланга в штрафную, но попал точно в игрока гостей.

15' Да, почти всегда "Мольде" встречает соперника, в частности конечно, Синюан и Грегерсен - два центральных защитника довольно уверенно пока действуют.

13' "Рапид" мяч перехватил после пропущенного мяча, но пока полноценного момента создать не удается.

12' Теперь для "Рапида" ситуация осложняется. Нужна не просто победа, а победа с разницей в два мяча, что, конечно, довольно не просто.

11' ГОЛ!!! 0:1!!! Как ловко капитан "Мольде" - Эйкрем одним замахом разобрался с защитниками и следующим же движением попал точно в сетку ворот!

9' "Рапид" неплохо разогнался, но вновь офсайд остановил команду Кюхбауэра.

7' Во вне игры на правом фланге угодил "Рапид", упустив перспективную атаку.

6' "Мольде" не смог довести мяч до чужой штрафной и чуть не получил контратаку, но сумел вовремя перехватить мяч.



4' Эйкрем пробил в створ ворот соперника, но Пауль Гартлер справился с ударом.

2' Бьет по воротам Кристоф Кнасмюллнер. Не самый удачный удар из неплохой позиции.