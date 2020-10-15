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Рапид Вена
 
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Стадион:
Мольде

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.4
2. Аразе Кельвин 1 0.2
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.2
4. Фунтас Таксиархис 1 0.2
5. Хофманн Максимилиан 1 0.2
6. Китагава Коя 1 0.2
7. Любичич Деян 1 0.2
8. Демир Юсуф 1 0.2
9. Шик Торстен 0 0
10. Стойкович Филип 0 0
11. Граховац Срджан 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.6
2. Эллингсен Мартин 2 0.4
3. Эйкрем Магнус 1 0.2
4. Хуссейн Эцаз 1 0.2
5. Риса Бирк 0 0
6. Хёуген Кристоффер 0 0
7. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Зоннляйтнер Марио 2 0
2. Граховац Срджан 2 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Ульманн Максимилиан 1 0
8. Аразе Кельвин 1 0
9. Любичич Деян 1 0
10. Граймль Лео 1 0
11. Кара Эркан 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 2 0
2. Кнутсон Эрлинг 1 0
3. Эурснес Фредрик 1 0
4. Эллингсен Мартин 1 0
5. Уинго Генри 1 0
6. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 33.33% (3)
 Мольде 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена
Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал
Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мольде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мольде 1:0 Рапид Вена Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Мольде Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
3. Рапид Вена Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
4. Дандолк Заявка 5 0 0 5 6 - 15 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Мольде Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Дандолк Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рапид Вена - Мольде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Рапид Вена 72.4% (42)
    X 24.1% (14)
    Мольде 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Вена
    Ничья
    Мольде
    2.20
    4.00
    3.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.90 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.75 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.11 4.00 3.22
      2.16 3.74 3.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.50 1.01 5.00 1.16 4.20 1.23 2.48 1.55 2.12 1.72 2.00 1.86 1.77 2.12 1.62 2.39 1.33 3.35 1.25 4.00 1.09 6.50 1.08 7.10 1.02 12.50 1.01 12.50
    15.75 1.02 14.50 1.02 5.20 1.17 4.05 1.25 2.51 1.59 1.95 1.87 1.59 2.39 1.33 3.38 1.24 4.15 1.10 7.20
    5.36 1.16 2.51 1.54 2.25 1.66 1.99 1.85 1.75 2.09 1.61 2.34 1.24 4.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.53 1.62 2.28 1.25 4.10
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.20 1.36 2.55 1.52 1.90 1.93 1.62 2.33 1.42 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.73 1.51 2.44 1.31 3.25
    5.20 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.48
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    Прогнозы на матч Рапид Вена - Мольде

    Исход игры
    Рапид Вена
    72.4% (42)
    Ничья
    24.1% (14)
    Мольде
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (41)
    Нет
    28.07% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    43.1% (25)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    1:0 Рапид Вена
    15.5% (9)
    2:0 Рапид Вена
    6.9% (4)
    0:1 Мольде
    3.4% (2)
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