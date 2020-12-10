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Стандард
2:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Бенфика
0'
1:0
12' Гол
Раскин Николас
1:1
16' Гол
Эвертон Соарес
55' Желтая карточка
Joao Ferreira2
2:1
60' Гол
Тапсоба Абдул
65' Желтая карточка
Цимирот Гойко
2:2
67' Пенальти
Пицци Луиш
78'
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
26
Раскин
Николас
15
Шамир
Эден
32
Баликвиша
Мишель-Анже
23
Тапсоба
Абдул
77
Лейте
Элтон
82
Joao
Ferreira2
5
Вертонген
Ян
33
Жардел
Нивалдо
71
Тавареш
Нуну
38
Педриньо
II
28
Вайгль
Юлиан
49
Адель
Таарабт
7
Эвертон
Соарес
10
Вальдшмидт
Лука
9
Нуньес
Дарвин
Стандард
4-4-2
Бенфика
4-3-3

Ход матча

12'
Раскин Николас
(Жанс Лоран)
1:0
16'
1:1
Эвертон Соарес
(Адель Таарабт)
55'
 
Joao Ferreira2
59'
Фаи Коллинс
Шамир Эден
 
59'
Мулека Джексон
Баликвиша Мишель-Анже
 
60'
Тапсоба Абдул
(Фаи Коллинс)
2:1
64'
 
Пицци Луиш
Вальдшмидт Лука
65'
Цимирот Гойко
 
67'
2:2
Пицци Луиш
72'
Уларе Обби
Тапсоба Абдул
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 2 0.33
2. Тапсоба Абдул 2 0.33
3. Чоп Дуйе 1 0.17
4. Лайфис Константинос 1 0.17
5. Раскин Николас 1 0.17
6. Жанс Лоран 0 0
7. Фаи Коллинс 0 0
8. Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пицци Луиш 5 (2) 0.83
2. Нуньес Дарвин 5 0.83
3. Силва Рафа 1 0.17
4. Эвертон Соарес 1 0.17
5. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.17
6. Вертонген Ян 1 0.17
7. Вайгль Юлиан 1 0.17
8. Рамуш Гонсалу 1 0.17
9. Адель Таарабт 0 0
10. Жилберто Жуниор 0 0
11. Серви Франко 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Дюссенн Ноэ 3 0
2. Уларе Обби 1 1
3. Фаи Коллинс 2 0
4. Бастьен Самюэль 2 0
5. Болевич Александар 1 0
6. Николя Гавори 1 0
7. Бокади Мервей 1 0
8. Бодар Арно 1 0
9. Раскин Николас 1 0
10. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Вертонген Ян 1 0
3. Шикинью Франциску 1 0
4. Гонсалвеш Диогу 1 0
5. Габриэл III 1 0
6. Joao Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Бенфика 6.67% (1) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех
Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика
Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе

Последние игры между собой

Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бенфика 3:0 Стандард Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Бенфика 2:2 Заявка 6 3 3 0 18 - 9 12
3. Стандард 2:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
4. Лех 0:2 Заявка 6 1 0 5 6 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:2 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
2. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Стандард 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Лех 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Бенфика 2:2 Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
3. Стандард 2:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
4. Лех 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Эвертон Соарес бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Раскин Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Стандард 6.5% (10)
X 18.1% (28)
Бенфика 75.5% (117)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Бенфика
6.33
4.75
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.20 3.55 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.05 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 4.75 1.67
  6.33 2.17 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 13.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 5.80 1.13 2.18 1.73 2.04 1.83 1.80 2.07 3.35 1.31 1.35 3.20 1.50 2.55 1.11 6.10 1.12 6.10 1.02 11.50 1.02 15.00 1.03 12.00
16.75 1.01 15.50 1.02 5.50 1.16 4.40 1.22 2.62 1.55 2.05 1.79 1.66 2.25 1.36 3.18 1.27 3.84 1.12 6.45
5.12 1.17 5.45 1.16 2.15 1.74 1.89 1.97 2.68 1.49 2.16 1.73 1.88 1.98 1.58 2.44 1.43 2.88 2.73 1.48 2.27 1.66 1.81 2.06 1.52 2.58 1.38 3.10 1.10 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.70 1.27 2.45 1.53 1.63 2.28 1.25 4.00 1.35 3.15 1.02 13.00 1.02 13.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.90
3.32 1.34 2.74 1.47 2.16 1.73 1.70 2.21 1.49 2.68 1.32 3.45 1.97 1.89 1.61 2.37 1.26 3.91 1.18 4.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.00
5.40 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.44
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
Где смотреть матч Стандард 2:2 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Стандард 2:2 Бенфика

Исход игры
Стандард
6.5% (10)
Ничья
18.1% (28)
Бенфика
75.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (110)
Меньше
26.67% (40)
Обе команды забьют
Да
86% (129)
Нет
14% (21)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
52.3% (81)
1:1 Ничья
12.9% (20)
1:3 Бенфика
7.7% (12)
0:1 Бенфика
6.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (8)
0:2 Бенфика
4.5% (7)
2:1 Стандард
3.9% (6)
1:0 Стандард
1.9% (3)
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