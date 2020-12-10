Стандард
2:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Морис Дюфран
Бенфика
1:0
12' ГолРаскин Николас
1:1
16' ГолЭвертон Соарес
55' Желтая карточкаJoao Ferreira2
2:1
60' ГолТапсоба Абдул
65' Желтая карточкаЦимирот Гойко
2:2
67' ПенальтиПицци Луиш
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
15
Шамир
Эден
77
Лейте
Элтон
71
Тавареш
Нуну
38
Педриньо
II
28
Вайгль
Юлиан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
12'
1:0
16'
1:1
55'
60'
2:1
65'
67'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.33
|2.
|Тапсоба Абдул
|2
|0.33
|3.
|Чоп Дуйе
|1
|0.17
|4.
|Лайфис Константинос
|1
|0.17
|5.
|Раскин Николас
|1
|0.17
|6.
|Жанс Лоран
|0
|0
|7.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|8.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пицци Луиш
|5 (2)
|0.83
|2.
|Нуньес Дарвин
|5
|0.83
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.17
|4.
|Эвертон Соарес
|1
|0.17
|5.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.17
|6.
|Вертонген Ян
|1
|0.17
|7.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.17
|8.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.17
|9.
|Адель Таарабт
|0
|0
|10.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|11.
|Серви Франко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|2.
|Уларе Обби
|1
|1
|3.
|Фаи Коллинс
|2
|0
|4.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|5.
|Болевич Александар
|1
|0
|6.
|Николя Гавори
|1
|0
|7.
|Бокади Мервей
|1
|0
|8.
|Бодар Арно
|1
|0
|9.
|Раскин Николас
|1
|0
|10.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Вертонген Ян
|1
|0
|3.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|4.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|5.
|Габриэл III
|1
|0
|6.
|Joao Ferreira2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Бенфика
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +8 =6 -6Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех
Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика
Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе
Последние игры между собой
Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Бенфика
|2:2 Заявка
|6
|3
|3
|0
|18 - 9
|12
|3.
|Стандард
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|4.
|Лех
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Стандард
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Лех
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Стандард 2:2 Бенфика
Исход игры
Стандард
6.5% (10)
Ничья
18.1% (28)
Бенфика
75.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (110)
Меньше
26.67% (40)
Обе команды забьют
Да
86% (129)
Нет
14% (21)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
52.3% (81)
1:1 Ничья
12.9% (20)
1:3 Бенфика
7.7% (12)
0:1 Бенфика
6.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (8)
0:2 Бенфика
4.5% (7)
2:1 Стандард
3.9% (6)
1:0 Стандард
1.9% (3)
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