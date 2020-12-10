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ПАОК
0:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Гранада
0'
34' Желтая карточка
Эсити Андерсон
74' Желтая карточка
Колак Антонио-Мирко
75'
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
24
Эсити
Андерсон
70
Куциас
Георгиос
25
Колак
Антонио-Мирко
11
Цолис
Христос
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
3
Перес
Неуэн
29
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
24
Кенеди
Роберт
5
Милья
Луис
8
Этеки
Ян
26
Соро
Альберто
23
Видаль
Молина
10
Пуэртас
Антонио
ПАОК
4-3-3
Гранада
5-3-2

Ход матча

34'
Эсити Андерсон
 
46'
Циггарас Теохарис
Куциас Георгиос
 
46'
Живкович Андрия
Цолис Христос
 
63'
Дуглас Гомес
Эсити Андерсон
 
63'
Ваге Мусса
Лиратцис Элефтериос
 
67'
 
Нева Карлос
Санчес Пепе
67'
 
Суарес Луис III
Кенеди Роберт
74'
Колак Антонио-Мирко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 3 0.5
2. Живкович Андрия 2 0.33
3. Шваб Штефан 1 0.17
4. Варела Фернанду 1 0.17
5. Мург Томас 1 0.17
6. Эль-Каддури Омар 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.17
3. Соро Альберто 1 0.17
4. Видаль Молина 1 0.17
5. Эррера Янгель 1 0.17
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 3 0
2. Яннулис Димитрис 3 0
3. Эль-Каддури Омар 2 0
4. Живкович Андрия 2 0
5. Креспо Хосе 1 0
6. Бисесвар Диего 1 0
7. Ингасон Сверрир 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
9. Алвес Родриго 1 0
10. Циггарас Теохарис 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Мачис Дарвин 2 0
2. Эррера Янгель 2 0
3. Монторо Анхель 1 0
4. Гоналон Максим 1 0
5. Видаль Молина 1 0
6. Силва Руи 1 0
7. Дуарте Домингуш 1 0
8. Вальехо Хесус 1 0
9. Милья Луис 1 0
10. Санчес Герман 1 0
11. Суарес Луис III 1 0
12. Перес Неуэн 1 0
13. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 25% (2) 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 0
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК
ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония
Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада 0:0 ПАОК Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
2. Гранада 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
3. ПАОК 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
4. Омония 0:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. ПАОК 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. Гранада 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Омония 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. ПСВ 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. ПАОК 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Омония 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
ПАОК 40% (62)
X 41.9% (65)
Гранада 18.1% (28)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Гранада
3.83
3.30
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 2.40 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.87 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.30 3.15
  3.83 1.72 4.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.18 1.68 6.70 1.08 1.23 4.05 2.44 1.65 1.99 1.87 1.03 12.00 1.72 2.21 1.38 3.05 1.02 13.00 1.08 7.00 1.02 13.00 1.03 13.00 1.02 15.00 0.00 21.00
8.30 1.08 7.30 1.10 2.83 1.44 2.27 1.65 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.40 1.09 8.40 1.07 8.60 1.01 18.25
1.97 1.89 1.62 2.35 1.28 3.72 1.70 2.21 1.15 5.53 1.42 2.93 1.52 2.60 1.39 3.09 1.10 7.32 1.53 2.60 1.45 2.85 1.22 4.34 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.25 3.90 1.73 2.11 1.12 6.10 1.08 7.70 1.07 8.40
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.30 1.10 7.10 1.07 8.50
1.62 2.36 1.36 3.20 1.12 6.58 1.35 3.26 1.26 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.59 1.58 2.18 1.19 4.00
3.30 1.33 2.31 1.61 1.52 2.53 1.20 4.85 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Гранада

Исход игры
ПАОК
40% (62)
Ничья
41.9% (65)
Гранада
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 ПАОК
18.1% (28)
1:0 ПАОК
17.4% (27)
1:2 Гранада
10.3% (16)
0:1 Гранада
3.2% (5)
2:0 ПАОК
2.6% (4)
1:3 Гранада
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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