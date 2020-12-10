34' Желтая карточкаЭсити Андерсон
74' Желтая карточкаКолак Антонио-Мирко
15
Креспо
Хосе
10
Мург
Томас
29
Санчес
Пепе
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
28 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|3
|0.5
|2.
|Живкович Андрия
|2
|0.33
|3.
|Шваб Штефан
|1
|0.17
|4.
|Варела Фернанду
|1
|0.17
|5.
|Мург Томас
|1
|0.17
|6.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.17
|3.
|Соро Альберто
|1
|0.17
|4.
|Видаль Молина
|1
|0.17
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0.17
|6.
|Монторо Анхель
|0
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|8.
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Гомес
|3
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|4.
|Живкович Андрия
|2
|0
|5.
|Креспо Хосе
|1
|0
|6.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|7.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|9.
|Алвес Родриго
|1
|0
|10.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0
|3.
|Монторо Анхель
|1
|0
|4.
|Гоналон Максим
|1
|0
|5.
|Видаль Молина
|1
|0
|6.
|Силва Руи
|1
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|8.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|9.
|Милья Луис
|1
|0
|10.
|Санчес Герман
|1
|0
|11.
|Суарес Луис III
|1
|0
|12.
|Перес Неуэн
|1
|0
|13.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
|Гранада
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония
Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|2.
|Гранада
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Омония
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Омония
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Гранада
Исход игры
ПАОК
40% (62)
Ничья
41.9% (65)
Гранада
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 ПАОК
18.1% (28)
1:0 ПАОК
17.4% (27)
1:2 Гранада
10.3% (16)
0:1 Гранада
3.2% (5)
2:0 ПАОК
2.6% (4)
1:3 Гранада
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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