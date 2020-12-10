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ПАОК
0:0
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
34' Желтая карточка
Эсити Андерсон
74' Желтая карточка
Колак Антонио-Мирко
86' Желтая карточка
Санчес Герман
86' Желтая карточка
Перес Неуэн
89' Желтая карточка
Суарес Луис III
89' Желтая карточка
Дуглас Гомес
89' Желтая карточка
Креспо Хосе
90'+5
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
24
Эсити
Андерсон
70
Куциас
Георгиос
25
Колак
Антонио-Мирко
11
Цолис
Христос
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
3
Перес
Неуэн
29
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
24
Кенеди
Роберт
5
Милья
Луис
8
Этеки
Ян
26
Соро
Альберто
23
Видаль
Молина
10
Пуэртас
Антонио
ПАОК
4-3-3
Гранада
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 3 0.5
2. Живкович Андрия 2 0.33
3. Шваб Штефан 1 0.17
4. Варела Фернанду 1 0.17
5. Мург Томас 1 0.17
6. Эль-Каддури Омар 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.17
3. Соро Альберто 1 0.17
4. Видаль Молина 1 0.17
5. Эррера Янгель 1 0.17
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 4 0
2. Яннулис Димитрис 3 0
3. Креспо Хосе 2 0
4. Эль-Каддури Омар 2 0
5. Живкович Андрия 2 0
6. Бисесвар Диего 1 0
7. Ингасон Сверрир 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
9. Алвес Родриго 1 0
10. Колак Антонио-Мирко 1 0
11. Циггарас Теохарис 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Мачис Дарвин 2 0
2. Санчес Герман 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Суарес Луис III 2 0
5. Перес Неуэн 2 0
6. Монторо Анхель 1 0
7. Гоналон Максим 1 0
8. Видаль Молина 1 0
9. Силва Руи 1 0
10. Дуарте Домингуш 1 0
11. Вальехо Хесус 1 0
12. Милья Луис 1 0
13. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 25% (2) 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 0
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК
ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония
Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада 0:0 ПАОК Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 4 0 2 12 - 9 12
2. Гранада Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
3. ПАОК Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
4. Омония Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
2. ПАОК Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. Гранада Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Омония Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. ПСВ Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. ПАОК Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Омония Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
ПАОК 40% (62)
X 41.9% (65)
Гранада 18.1% (28)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 1.87 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 1.38 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.30 3.15
  6.14 1.30 7.94

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.42 2.85 6.70 1.08 1.04 10.00 2.44 1.65 1.99 1.87 1.03 12.00 1.72 2.21 1.38 3.05 1.02 13.00 1.08 7.00 1.02 13.00 1.03 13.00 1.02 15.00 0.00 21.00
8.30 1.08 7.30 1.10 2.83 1.44 2.27 1.65 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.40 1.09 8.40 1.07 8.60 1.01 18.25
1.34 3.36 1.18 4.98 1.28 3.72 1.70 2.21 1.15 5.53 1.42 2.93 1.52 2.60 1.39 3.09 1.10 7.32 1.53 2.60 1.45 2.85 1.22 4.34 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.25 3.90 1.73 2.11 1.12 6.10 1.08 7.70 1.07 8.40
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.30 1.10 7.10 1.07 8.50
1.62 2.36 1.36 3.20 1.12 6.58 1.35 3.26 1.26 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.59 1.58 2.18 1.19 4.00
3.30 1.33 2.31 1.61 1.52 2.53 1.20 4.85 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Гранада

Исход игры
ПАОК
40% (62)
Ничья
41.9% (65)
Гранада
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 ПАОК
18.1% (28)
1:0 ПАОК
17.4% (27)
1:2 Гранада
10.3% (16)
0:1 Гранада
3.2% (5)
2:0 ПАОК
2.6% (4)
1:3 Гранада
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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