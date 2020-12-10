34' Желтая карточкаЭсити Андерсон
74' Желтая карточкаКолак Антонио-Мирко
86' Желтая карточкаСанчес Герман
86' Желтая карточкаПерес Неуэн
89' Желтая карточкаСуарес Луис III
89' Желтая карточкаДуглас Гомес
89' Желтая карточкаКреспо Хосе
15
Креспо
Хосе
10
Мург
Томас
29
Санчес
Пепе
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
28 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
34'
86'
86'
89'
89'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|3
|0.5
|2.
|Живкович Андрия
|2
|0.33
|3.
|Шваб Штефан
|1
|0.17
|4.
|Варела Фернанду
|1
|0.17
|5.
|Мург Томас
|1
|0.17
|6.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.17
|3.
|Соро Альберто
|1
|0.17
|4.
|Видаль Молина
|1
|0.17
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0.17
|6.
|Монторо Анхель
|0
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|8.
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Гомес
|4
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|3.
|Креспо Хосе
|2
|0
|4.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|5.
|Живкович Андрия
|2
|0
|6.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|7.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|9.
|Алвес Родриго
|1
|0
|10.
|Колак Антонио-Мирко
|1
|0
|11.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|2.
|Санчес Герман
|2
|0
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Суарес Луис III
|2
|0
|5.
|Перес Неуэн
|2
|0
|6.
|Монторо Анхель
|1
|0
|7.
|Гоналон Максим
|1
|0
|8.
|Видаль Молина
|1
|0
|9.
|Силва Руи
|1
|0
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|11.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|12.
|Милья Луис
|1
|0
|13.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
|Гранада
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония
Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|2.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|ПАОК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Омония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|ПАОК
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Гранада
Исход игры
ПАОК
40% (62)
Ничья
41.9% (65)
Гранада
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (60)
2:1 ПАОК
18.1% (28)
1:0 ПАОК
17.4% (27)
1:2 Гранада
10.3% (16)
0:1 Гранада
3.2% (5)
2:0 ПАОК
2.6% (4)
1:3 Гранада
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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