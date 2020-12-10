10' Желтая карточкаБойл Энди
0:1
12' ГолНкетиа Эдди
0:2
18' ГолЭльнени Мохамед
1:2
22' ГолФлорес Джордан
28' Желтая карточкаСедрик Соареш
30' Желтая карточкаУиллок Джо
61' Желтая карточкаМаунтни Джон
1:3
67' ГолУиллок Джо
70' Желтая карточкаКлири Дэниел
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
22
Мари
Пабло
28
Уиллок
Джо
30
Нкетиа
Эдди
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лихи ДаррахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли ДэниэлНападающий
-
24 Уинн ДжеймиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мейси МэттВратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
41 Коттрелл БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Азиз МигельНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Ход матча
10'
12'
0:1
18'
0:2
22'
1:2
28'
30'
61'
67'
1:3
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флорес Джордан
|2
|0.33
|2.
|Макмиллан Дэвид
|2 (2)
|0.33
|3.
|Шилдс Крис
|1 (1)
|0.17
|4.
|Мюррей Шон
|1
|0.17
|5.
|Хобан Патрик
|1
|0.17
|6.
|Маунтни Джон
|0
|0
|7.
|Гэннон Шон
|0
|0
|8.
|Даффи Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.5
|2.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.5
|3.
|Уиллок Джо
|2
|0.33
|4.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.17
|5.
|Нелсон Райс
|1
|0.17
|6.
|Мари Пабло
|1
|0.17
|7.
|Ляказетт Александр
|1
|0.17
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.17
|9.
|Луис Давид
|1
|0.17
|10.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.17
|11.
|Балогун Фоларин
|1
|0.17
|12.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|13.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|14.
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммигэн Кэмерон
|2
|0
|2.
|Клири Дэниел
|2
|0
|3.
|Гартлэнд Брайан
|1
|0
|4.
|Бойл Энди
|1
|0
|5.
|Хор Шон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Седрик Соареш
|1
|0
|5.
|Луис Давид
|1
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|9.
|Уиллок Джо
|1
|0
|10.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дандолк
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|Арсенал
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шемрок Роверс 2:4 Дандолк Мольде 3:1 Дандолк Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена
Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|3.
|Рапид Вена
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|4.
|Дандолк
|1:3 Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Рапид Вена
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Дандолк
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дандолк» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дандолк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дандолк» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дандолк 1:3 Арсенал
Исход игры
Дандолк
0.6% (1)
Ничья
3.8% (6)
Арсенал
95.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
47.68% (72)
Нет
52.32% (79)
Популярный счёт
0:2 Арсенал
30.1% (47)
1:2 Арсенал
25.6% (40)
0:3 Арсенал
16.7% (26)
1:3 Арсенал
14.7% (23)
0:1 Арсенал
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:4 Арсенал
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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