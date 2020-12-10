Себальос опустился к центру поля, обыграл там двоих соперников, поднял голову, но в атаке никакого продолжения не увидел.

Совсем пропало движение у "канониров" в атаке, возникает ощущение, что начинают они уже экономить силы, хотя играть ещё двадцать минут.

Пепе что-то странное исполнил, сначала помешал пройти Смиту-Роу, а затем решил перебросить голкипера метров с тридцати, получилось выше створа.

Огромный объем работы проделывает сегодня Смит-Роу, на левом фланге обострял он ситуацию в первом тайме, сейчас второй фланг напрягает.

Шилдс в центре поля завалил Уиллока, была возможность у "канониров" убежать в контратаку, но ценой желтой карточки не позволил этого сделать сопернику защитник хозяев.

Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Энди Бойла на поле появился Брайан Гартлэнд.

Седрик на правом фланге красиво обыграл двоих соперников и выполнил подачу во вратарскую соперника, никого из партнёров там не оказалось.

Уиллок получил мяч в чужой штрафной, но не придумал, что же будет делать дальше, накрывают его в результате защитники.

С левого фланга пошла передача в штрафную хозяев на Нкетию, который здорово развернулся и сразу же пробил, но попал в защитника.

Длинная передача на Даффи, который прорвался по левому флангу и сыграл в штрафную на Макмиллана, а тот просто не попал по мячу.

Ещё и повреждение получил в этом эпизоде Макмиллан, оказывают помощь форварду "Дандолка", за заднюю поверхность бедра он держится, кажется, что потребуется замена.

Да, не сможет продолжить матч Дэвид Макмиллан, вместо него на поле появился Дэниэл Келли.

И тут же ещё одна замена у хозяев. Вместо Шона Гэннона на поле появился Джон Маунтни.

Угловой заработали гости. Пепе выполнил подачу в центр штрафной, но не добирается там до мяча Мустафи. Отбился "Дандолк".

Во второй раз за матч едва не отбирает мяч у последнего защитника Нкетиа, на этот раз обошлось для хозяев.

Много борьбы в центре поля в последние минуты, не уверен, стоит ли лондонцам идти в нее в таком матче, который ничего уже не значит.

Большими силами идут в атаку хозяева, стараются они использовать оба фланга, но даже подойти к штрафной площади "Арсенала" пока не удается.

С правого фланга пошла подача в штрафную площадь "Арсенала", забежал туда из глубины поля Лихи, но до мяча не добрался.

Мустафи хладнокровно сейчас сбросил головой мяч назад на голкипера, а ведь сразу три игрока "Дандолка" его прессинговали.

Жёлтая карточка для Джона Маунтни, наступил он шипами сзади на ногу Смиту-Роу, грубовато получилось, всё по делу.

Седрик подошёл к мячу и мощно пробил над стенкой в левый угол, спасает свою команду Роджерс, хотя по направлению не так опасно было.

Ещё одна замена у "Арсенала". Вместо Мохамеда Эльнени на поле появился Дани Себальос.

И не скажешь, что сегодня играют команды разного уровня, конечно, нельзя забывать, что далеко не основа сегодня у "Арсенала" на поле, но всё же.

Себальос из центра поля выполнял заброс на левый фланг, но получилось слишком сильно, не успевает к этой передаче Смит-Роу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Уиллок! Балогун поставил спину двоим соперникам, скинул мяч на Уиллока, который из пределов штрафной расстрелял голкипера хозяев.

Седрик решился на очередной дальний удар, плотно пробивает сегодня португалец, но на этот раз мяч прилетел точно в руки Роджерсу.

Смит-Роу прорывался по правому флангу, но его там сбивает Клири, за что и получает желтою карточку от главного арбитра.

По катящемуся мячу пробил Рунарссон, арбитр показывает голкиперу "Арсенала", что нужно ещё раз ввести сферу в игру.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:2.

45' К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

44' Уже доигрывают первый тайм команды, перекатывают мяч "канониры" в центре поля, даже не пытаясь продвинтуься вперед.

43' Хор решил пойти в обводку на своей половине поля, повезло, что нарушил на нем правила Смит-Роу, а ведь мог и отобрать мяч.

42' Длинная передача в штрафную хозяев на Пепе, но вовремя выскочил из ворот Роджерс и спокойно опередил нападающего "Арсенала".

41' Мэйтленд-Найлс с дальней дистанции пробил в правый нижний угол, в очередной раз спасает свою команду Роджерс.

40' Угловой на правом фланге заработали гости. Пепе выполнил подачу на дальнюю штангу, а оттуда скинул мяч в центре Седрик, но до удара дело не дошло.

39' Пепе пропустил мяч под ногой, уже не первый технический брак в исполнении футболистов "Арсенала" в сегодняшнем матче.

38' То через левый фланг, то через правый подходят "канониры" к штрафной площади "Дандолка", но проникнуть в нее не могут.

36' Пепе выполнил подачу на ближнюю штангу, куда выскочил из-за спин защитников Нкетиа, но подстроиться под удар не смог.

35' Неплохо! Седрик подключился к атаке и плотно выстрелил метров с тридцати, не без труда спасает свою команду Роджерс.

34' Ничего не происходит в последние минуты, гости владеют мячом на своей половине поля, а футболисты "Дандолка" этому и не препятствуют.

33' Мари протащил мяч до центра поля, а затем умудрился выполнить неточную передачу на два метра, сложнее было дать не в ноги, чем наоборот.

32' Остановилась сейчас вся оборона хозяев, уверены они были, что в положении "вне игры" находился Нкетиа, арбитр так не считает, в любом случае позиция была не очень опасная.

31' Эльнени вступил в отбор в центре поля, но переусердствовал, нарушив правила, а затем ещё и что-то в адрес арбитра сказал.

30' И ещё одна желтая карточка. Это Уиллок в центре поля отмахнулся от Макмиллана, недоволен решение арбитра полузащитник "канониров".

29' Очередная передача из глубины поля в исполнении "канониров", на этот раз пошел пас в направлении Смита-Роу, получилось неточно.

28' А вот и первая желтая карточка для гостей. Это Седрик на чужой половине поля влетел в ногу Лихи, еще и сам получил повреждение.

27' Длинная передача от Мустафи на Мэйтленда-Найлса, но не удалось защитнику "Арсенала" обработать мяч, техника подвела.

26' Седрик сыграл на Пепе, а тому сзади в ноги влетел Клири, арбитр ограничился устным предупреждением, очень спорно.

25' Гэннон выполнил отвратительную передачу поперек поля, могли убежать в контратаку "канониры", но своей ошибкой ответил и Пепе.

24' И сразу же пошли вперёд "канониры". С турнирной точки зрения эта игра для них ничего не значит, но терять очки с таким соперником явно не хочется.

23' Все три гола получились довольно-таки красивыми, хочется верить, что продолжат команды в том же темпе, всего лишь двадцать минут прошло.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Флорес! Как-то легко получилось. Перехватил Флорес мяч на чужой половине поля, обыгрался с Хором, вошёл в штрафную и мощно выстрелил в дальний угол. Рунарссон не выручил.

21' Мэйтленд-Найлс и Смит-Роу на левом фланге в мелкий пас прошли троих соперников, а далее последовала передача от последнего на Пепе, который из пределов штрафной выстрелил сильно выше створа.

20' И вновь Эльнени в центре эпизода, но на этот раз нарушил правила на своей половине поля полузащитник лонднонского клуба.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Эльнени! Ого! Смит-Роу откатил мяч на Эльнени, который метров с тридцати мощно выстрелил в дальнюю девятку, без шансов для голкипера.

18' Седрик скинул мяч в штрафную на Пепе, который разобрался с двумя соперниками, но вот пробить ему уже не позволили.

17' Отдали мяч "канониры" и даже не прессингуют соперника, лишь один Нкетиа бегает на чужой половине поля, впрочем для одного гола этого уже хватило.

16' Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, выбивает оттуда мяч Мустафи, но точно на Шилдса, который выстрелил выше ворот.

15' Эльнени из центра поля выполнил невнятную длинную передачу, на ровном месте потеряли мяч "канониры", хотя с таким соперником можно позволять себе ошибки.

14' Пожалуй, что самым активным был на первых минутах матча Нкетиа, если кто-то и должен был забить, то точно Эдди.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Нкетиа! Красиво! Отобрал мяч у Бойла Нкетиа, выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его перекинул.

12' Быстро разыграли стандарт футболисты "Арсенала", до подачи пока дело так и не дошло, но атака по-прежнему продолжается.

11' Подошёл к мячу Седрик и пробивал в ближний угол, но попал в живот Лихи, угловой исполнят лондонцы.

10' Первая жёлтая карточка в нашем матчей. Это Бойл завалил на газон Нкетиа на левом фланге, опасный стандарт исполнят гости.

9' Ничего не происходит на первых минутах, без риска играют команды, пытаясь присмотреться друг к другу, хочется верить, что более открыто начнут играть.

8' Смит-Роу пытался прорваться по левому флангу, но здорово поставил спину вингеру "канониров" Хор и не пустил того к мячу.

7' Артета что-то активно подсказывает своим подопечным, даже не садится испанец на первых минутах на скамейку запасных.

6' Едва не убежали в быструю контратаку футболисты "Дандолка", но успевает прервать длинную передачу Мэйтленд-Найлс.

5' Активно прессингуют хозяева "канониров", но никаких проблем "Арсеналу" это не доставляет, спокойно они начинают свою атаку.

4' Неплохо было! С правого фланга пошла подача на дальнюю штангу ворот хозяев, откуда скинул мяч во вратарскую Пепе, но далее нарушает правила Нкетиа.

3' Длинная передача на правый фланг в направлении Гэннона, но не пускает того к мячу Соареш, здорово сыгравший на опережение.

2' И с первых же минут побежали в атаку хозяева, через правый фланг проводят они свое наступление, до штрафной площади "Арсенала" мяч пока не доходил.