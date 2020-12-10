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Дандолк
1:3
Второй тайм: 77'

Стадион:
Арсенал
0'
10' Желтая карточка
Бойл Энди
0:1
12' Гол
Нкетиа Эдди
0:2
18' Гол
Эльнени Мохамед
1:2
22' Гол
Флорес Джордан
28' Желтая карточка
Седрик Соареш
30' Желтая карточка
Уиллок Джо
61' Желтая карточка
Маунтни Джон
1:3
67' Гол
Уиллок Джо
70' Желтая карточка
Клири Дэниел
77'
1
Роджерс
Гэри
4
Хор
Шон
II
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
2
Гэннон
Шон
5
Шилдс
Крис
6
Флорес
Джордан
15
Лихи
Даррах
7
Даффи
Майкл
11
Макэлени
Патрик
29
Макмиллан
Дэвид
13
Рунарссон
Рунар
21
Чамберс
Калум
22
Мари
Пабло
20
Мустафи
Шкодран
17
Седрик
Соареш
32
Смит-Роу
Эмил
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
25
Эльнени
Мохамед
28
Уиллок
Джо
30
Нкетиа
Эдди
19
Пепе
Николя
Дандолк
3-4-2-1
Арсенал
4-4-2

Ход матча

10'
Бойл Энди
 
12'
0:1
Нкетиа Эдди
18'
0:2
Эльнени Мохамед
(Смит-Роу Эмил)
22'
Флорес Джордан
(Даффи Майкл)
1:2
28'
 
Седрик Соареш
30'
 
Уиллок Джо
46'
Гартлэнд Брайан
Бойл Энди
 
54'
Келли Дэниэл
Макмиллан Дэвид
 
54'
Маунтни Джон
Гэннон Шон
 
61'
Маунтни Джон
 
62'
 
Себальос Дани
Эльнени Мохамед
62'
 
Балогун Фоларин
Нкетиа Эдди
67'
1:3
Уиллок Джо
(Балогун Фоларин)
70'
Клири Дэниел
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флорес Джордан 2 0.33
2. Макмиллан Дэвид 2 (2) 0.33
3. Шилдс Крис 1 (1) 0.17
4. Мюррей Шон 1 0.17
5. Хобан Патрик 1 0.17
6. Маунтни Джон 0 0
7. Гэннон Шон 0 0
8. Даффи Майкл 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.5
2. Нкетиа Эдди 3 0.5
3. Уиллок Джо 2 0.33
4. Смит-Роу Эмил 1 0.17
5. Нелсон Райс 1 0.17
6. Мари Пабло 1 0.17
7. Ляказетт Александр 1 0.17
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.17
9. Луис Давид 1 0.17
10. Эльнени Мохамед 1 0.17
11. Балогун Фоларин 1 0.17
12. Бельерин Эктор 0 0
13. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
14. Сака Букайо 0 0

Карточки

Дандолк
# Игрок      
1. Даммигэн Кэмерон 2 0
2. Клири Дэниел 2 0
3. Гартлэнд Брайан 1 0
4. Бойл Энди 1 0
5. Хор Шон II 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Нкетиа Эдди 1 0
9. Уиллок Джо 1 0
10. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дандолк 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3)
 Арсенал 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шемрок Роверс 2:4 Дандолк Мольде 3:1 Дандолк Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена
Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 3:0 Дандолк Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 6 6 0 0 19 - 4 18
2. Мольде 2:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
4. Дандолк 1:3 Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Мольде 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Мольде 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Рапид Вена 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    76'
    Шилдс в центре поля завалил Уиллока, была возможность у "канониров" убежать в контратаку, но ценой желтой карточки не позволил этого сделать сопернику защитник хозяев. 
  • 75'
    Огромный объем работы проделывает сегодня Смит-Роу, на левом фланге обострял он ситуацию в первом тайме, сейчас второй фланг напрягает.
  • 74'
    Пепе что-то странное исполнил, сначала помешал пройти Смиту-Роу, а затем решил перебросить голкипера метров с тридцати, получилось выше створа.
  • 73'
    Совсем пропало движение у "канониров" в атаке, возникает ощущение, что начинают они уже экономить силы, хотя играть ещё двадцать минут.
  • 71'
    Себальос опустился к центру поля, обыграл там двоих соперников, поднял голову, но в атаке никакого продолжения не увидел.
  • 70'
    По катящемуся мячу пробил Рунарссон, арбитр показывает голкиперу "Арсенала", что нужно ещё раз ввести сферу в игру.
  • Желтая карточка
    69'
    Смит-Роу прорывался по правому флангу, но его там сбивает Клири, за что и получает желтою карточку от главного арбитра.
  • 68'
    Седрик решился на очередной дальний удар, плотно пробивает сегодня португалец, но на этот раз мяч прилетел точно в руки Роджерсу.
  • Описание гола
    67'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Уиллок! Балогун поставил спину двоим соперникам, скинул мяч на Уиллока, который из пределов штрафной расстрелял голкипера хозяев.
  • 66'
    Себальос из центра поля выполнял заброс на левый фланг, но получилось слишком сильно, не успевает к этой передаче Смит-Роу.
  • 65'
    И не скажешь, что сегодня играют команды разного уровня, конечно, нельзя забывать, что далеко не основа сегодня у "Арсенала" на поле, но всё же.
  • Замена
    64'
    Ещё одна замена у "Арсенала". Вместо Мохамеда Эльнени на поле появился Дани Себальос.
  • Опасный момент
    63'
    Седрик подошёл к мячу и мощно пробил над стенкой в левый угол, спасает свою команду Роджерс, хотя по направлению не так опасно было.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Арсенала". Вместо Эдди Нкетии на поле появился Фоларин Балогун.
  • Желтая карточка
    61'
    Жёлтая карточка для Джона Маунтни, наступил он шипами сзади на ногу Смиту-Роу, грубовато получилось, всё по делу. 
  • 60'
    Мустафи хладнокровно сейчас сбросил головой мяч назад на голкипера, а ведь сразу три игрока "Дандолка" его прессинговали. 
  • 59'
    С правого фланга пошла подача в штрафную площадь "Арсенала", забежал туда из глубины поля Лихи, но до мяча не добрался. 
  • 58'
    Большими силами идут в атаку хозяева, стараются они использовать оба фланга, но даже подойти к штрафной площади "Арсенала" пока не удается.
  • 57'
    Много борьбы в центре поля в последние минуты, не уверен, стоит ли лондонцам идти в нее в таком матче, который ничего уже не значит.
  • 56'
    Во второй раз за матч едва не отбирает мяч у последнего защитника Нкетиа, на этот раз обошлось для хозяев. 
  • Угловой
    55'
    Угловой заработали гости. Пепе выполнил подачу в центр штрафной, но не добирается там до мяча Мустафи. Отбился "Дандолк".
  • Замена
    54'
    И тут же ещё одна замена у хозяев. Вместо Шона Гэннона на поле появился Джон Маунтни. 
  • Замена
    53'
    Да, не сможет продолжить матч Дэвид Макмиллан, вместо него на поле появился Дэниэл Келли.
  • 52'
    Ещё и повреждение получил в этом эпизоде Макмиллан, оказывают помощь форварду "Дандолка", за заднюю поверхность бедра он держится, кажется, что потребуется замена.
  • 51'
    Длинная передача на Даффи, который прорвался по левому флангу и сыграл в штрафную на Макмиллана, а тот просто не попал по мячу.
  • 50'
    С левого фланга пошла передача в штрафную хозяев на Нкетию, который здорово развернулся и сразу же пробил, но попал в защитника.
  • 49'
    Уиллок получил мяч в чужой штрафной, но не придумал, что же будет делать дальше, накрывают его в результате защитники.
  • 48'
    Седрик на правом фланге красиво обыграл двоих соперников и выполнил подачу во вратарскую соперника, никого из партнёров там не оказалось.
  • Замена
    47'
    Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Энди Бойла на поле появился Брайан Гартлэнд.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:2.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • 44'
    Уже доигрывают первый тайм команды, перекатывают мяч "канониры" в центре поля, даже не пытаясь продвинтуься вперед.
  • 43'
    Хор решил пойти в обводку на своей половине поля, повезло, что нарушил на нем правила Смит-Роу, а ведь мог и отобрать мяч.
  • 42'
    Длинная передача в штрафную хозяев на Пепе, но вовремя выскочил из ворот Роджерс и спокойно опередил нападающего "Арсенала".
  • Опасный момент
    41'
    Мэйтленд-Найлс с дальней дистанции пробил в правый нижний угол, в очередной раз спасает свою команду Роджерс. 
  • Угловой
    40'
    Угловой на правом фланге заработали гости. Пепе выполнил подачу на дальнюю штангу, а оттуда скинул мяч в центре Седрик, но до удара дело не дошло.
  • 39'
    Пепе пропустил мяч под ногой, уже не первый технический брак в исполнении футболистов "Арсенала" в сегодняшнем матче.
  • 38'
    То через левый фланг, то через правый подходят "канониры" к штрафной площади "Дандолка", но проникнуть в нее не могут.
  • Угловой
    36'
    Пепе выполнил подачу на ближнюю штангу, куда выскочил из-за спин защитников Нкетиа, но подстроиться под удар не смог.
  • Опасный момент
    35'
    Неплохо! Седрик подключился к атаке и плотно выстрелил метров с тридцати, не без труда спасает свою команду Роджерс.
  • 34'
    Ничего не происходит в последние минуты, гости владеют мячом на своей половине поля, а футболисты "Дандолка" этому и не препятствуют. 
  • 33'
    Мари протащил мяч до центра поля, а затем умудрился выполнить неточную передачу на два метра, сложнее было дать не в ноги, чем наоборот. 
  • 32'
    Остановилась сейчас вся оборона хозяев, уверены они были, что в положении "вне игры" находился Нкетиа, арбитр так не считает, в любом случае позиция была не очень опасная. 
  • 31'
    Эльнени вступил в отбор в центре поля, но переусердствовал, нарушив правила, а затем ещё и что-то в адрес арбитра сказал.
  • Желтая карточка
    30'
    И ещё одна желтая карточка. Это Уиллок в центре поля отмахнулся от Макмиллана, недоволен решение арбитра полузащитник "канониров". 
  • 29'
    Очередная передача из глубины поля в исполнении "канониров", на этот раз пошел пас в направлении Смита-Роу, получилось неточно.
  • Желтая карточка
    28'
    А вот и первая желтая карточка для гостей. Это Седрик на чужой половине поля влетел в ногу Лихи, еще и сам получил повреждение. 
  • 27'
    Длинная передача от Мустафи на Мэйтленда-Найлса, но не удалось защитнику "Арсенала" обработать мяч, техника подвела. 
  • 26'
    Седрик сыграл на Пепе, а тому сзади в ноги влетел Клири, арбитр ограничился устным предупреждением, очень спорно. 
  • 25'
    Гэннон выполнил отвратительную передачу поперек поля, могли убежать в контратаку "канониры", но своей ошибкой ответил и Пепе.
  • 24'
    И сразу же пошли вперёд "канониры". С турнирной точки зрения эта игра для них ничего не значит, но терять очки с таким соперником явно не хочется.
  • 23'
    Все три гола получились довольно-таки красивыми, хочется верить, что продолжат команды в том же темпе, всего лишь двадцать минут прошло.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Флорес! Как-то легко получилось. Перехватил Флорес мяч на чужой половине поля, обыгрался с Хором, вошёл в штрафную и мощно выстрелил в дальний угол. Рунарссон не выручил. 
  • 21'
    Мэйтленд-Найлс и Смит-Роу на левом фланге в мелкий пас прошли троих соперников, а далее последовала передача от последнего на Пепе, который из пределов штрафной выстрелил сильно выше створа.
  • 20'
    И вновь Эльнени в центре эпизода, но на этот раз нарушил правила на своей половине поля полузащитник лонднонского клуба.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Эльнени! Ого! Смит-Роу откатил мяч на Эльнени, который метров с тридцати мощно выстрелил в дальнюю девятку, без шансов для голкипера.  
  • 18'
    Седрик скинул мяч в штрафную на Пепе, который разобрался с двумя соперниками, но вот пробить ему уже не позволили. 
  • 17'
    Отдали мяч "канониры" и даже не прессингуют соперника, лишь один Нкетиа бегает на чужой половине поля, впрочем для одного гола этого уже хватило.
  • Угловой
    16'
    Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, выбивает оттуда мяч Мустафи, но точно на Шилдса, который выстрелил выше ворот.
  • 15'
    Эльнени из центра поля выполнил невнятную длинную передачу, на ровном месте потеряли мяч "канониры", хотя с таким соперником можно позволять себе ошибки.
  • 14'
    Пожалуй, что самым активным был на первых минутах матча Нкетиа, если кто-то и должен был забить, то точно Эдди.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Нкетиа! Красиво! Отобрал мяч у Бойла Нкетиа, выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его перекинул.
  • 12'
    Быстро разыграли стандарт футболисты "Арсенала", до подачи пока дело так и не дошло, но атака по-прежнему продолжается. 
  • 11'
    Подошёл к мячу Седрик и пробивал в ближний угол, но попал в живот Лихи, угловой исполнят лондонцы.
  • Желтая карточка
    10'
    Первая жёлтая карточка в нашем матчей. Это Бойл завалил на газон Нкетиа на левом фланге, опасный стандарт исполнят гости.
  • 9'
    Ничего не происходит на первых минутах, без риска играют команды, пытаясь присмотреться друг к другу, хочется верить, что более открыто начнут играть.
  • 8'
    Смит-Роу пытался прорваться по левому флангу, но здорово поставил спину вингеру "канониров" Хор и не пустил того к мячу.
  • 7'
    Артета что-то активно подсказывает своим подопечным, даже не садится испанец на первых минутах на скамейку запасных.
  • 6'
    Едва не убежали в быструю контратаку футболисты "Дандолка", но успевает прервать длинную передачу Мэйтленд-Найлс.
  • 5'
    Активно прессингуют хозяева "канониров", но никаких проблем "Арсеналу" это не доставляет, спокойно они начинают свою атаку.
  • 4'
    Неплохо было! С правого фланга пошла подача на дальнюю штангу ворот хозяев, откуда скинул мяч во вратарскую Пепе, но далее нарушает правила Нкетиа.
  • 3'
    Длинная передача на правый фланг в направлении Гэннона, но не пускает того к мячу Соареш, здорово сыгравший на опережение. 
  • 2'
    И с первых же минут побежали в атаку хозяева, через правый фланг проводят они свое наступление, до штрафной площади "Арсенала" мяч пока не доходил. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Уиллок Джо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Седрик Соареш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Флорес Джордан бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эльнени Мохамед бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Нкетиа Эдди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Бойл Энди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 30.00 16.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 16.50 7.70 1.19
  16.53 7.48 1.16

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 5.90 1.13 5.20 1.15 2.95 1.41 2.30 1.66 1.97 1.88 2.85 1.42 1.85 1.95 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 7.77 1.13 5.80 1.10 6.80
6.05 1.14 5.05 1.18 2.82 1.44 2.23 1.67 1.78 2.15 1.44 2.82 1.35 3.26 1.15 5.65 1.12 6.30 1.04 10.50
6.22 1.12 2.82 1.44 2.52 1.53 2.22 1.68 1.93 1.92 4.80 1.08 1.56 2.44 3.43 1.23 2.41 1.53 2.42 1.57 2.02 1.82 1.60 2.36 1.40 2.96 1.30 3.54 1.81 2.04 1.58 2.42 1.13 5.88 1.13 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
4.20 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.25 2.40 1.57 1.55 2.45 1.35 3.15 1.03 12.00
4.25 1.22 3.00 1.39 1.78 2.04 1.34 3.26 1.19 4.25
4.00 1.24 3.35 1.33 2.68 1.48 1.97 1.88 1.67 2.24 1.46 2.76 1.25 3.96 2.16 1.71 1.77 2.08 1.37 3.09 1.25 3.92 1.19 4.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.82 1.47 2.65 1.30 3.50
5.90 1.14 4.45 1.21 2.24 1.65 1.62 2.30 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.73
Букмекер Да Нет
5.40 1.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Дандолк 1:3 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Дандолк 1:3 Арсенал

Исход игры
Дандолк
0.6% (1)
Ничья
3.8% (6)
Арсенал
95.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
47.68% (72)
Нет
52.32% (79)
Популярный счёт
0:2 Арсенал
30.1% (47)
1:2 Арсенал
25.6% (40)
0:3 Арсенал
16.7% (26)
1:3 Арсенал
14.7% (23)
0:1 Арсенал
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:4 Арсенал
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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