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Дандолк
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макмиллан Дэвид 2 (2) 0.4
2. Шилдс Крис 1 (1) 0.2
3. Мюррей Шон 1 0.2
4. Хобан Патрик 1 0.2
5. Флорес Джордан 1 0.2
6. Маунтни Джон 0 0
7. Гэннон Шон 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.6
2. Уиллок Джо 2 0.4
3. Нкетиа Эдди 2 0.4
4. Нелсон Райс 1 0.2
5. Смит-Роу Эмил 1 0.2
6. Мари Пабло 1 0.2
7. Ляказетт Александр 1 0.2
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.2
9. Луис Давид 1 0.2
10. Балогун Фоларин 1 0.2
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
13. Сака Букайо 0 0

Карточки

Дандолк
# Игрок      
1. Даммигэн Кэмерон 2 0
2. Клири Дэниел 2 0
3. Гартлэнд Брайан 1 0
4. Хор Шон II 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Луис Давид 1 0
5. Эльнени Мохамед 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Нкетиа Эдди 1 0
8. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дандолк 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3)
 Арсенал 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шемрок Роверс 2:4 Дандолк Мольде 3:1 Дандолк Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена
Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 3:0 Дандолк Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Мольде Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
3. Рапид Вена Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
4. Дандолк Заявка 5 0 0 5 6 - 15 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Мольде Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Дандолк Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дандолк - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Дандолк 1.8% (1)
    X 8.8% (5)
    Арсенал 89.5% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дандолк
    Ничья
    Арсенал
    21.00
    9.00
    1.19
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 17.00 8.00 1.15
    Бонус: 5 000 ₽ 18.00 8.70 1.19
    Бонус: 5 000 ₽ 21.00 9.00 1.15
      16.19 7.70 1.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Дандолк» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дандолк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дандолк» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 5.80 1.13 5.20 1.16 2.95 1.40 2.40 1.61 2.05 1.87 1.83 2.04 1.48 2.65 1.35 3.25 1.17 5.10 1.12 5.70 1.02 9.60 1.03 10.00
    6.25 1.13 5.25 1.17 2.88 1.43 2.31 1.63 1.80 2.12 1.46 2.76 1.33 3.38 1.15 5.35 1.13 6.05 1.05 10.75
    6.30 1.12 2.87 1.41 2.59 1.50 2.29 1.62 1.97 1.85 1.76 2.06 1.59 2.36 1.44 2.78 1.29 3.55 1.11 6.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.47 1.74 2.10 1.31 3.45
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.57 1.29 2.89 1.42 2.07 1.77 1.72 2.12 1.50 2.58 1.31 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.58 1.70 2.08 1.41 2.85
    5.85 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.64 2.26 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.16
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.27
    Где смотреть матч Дандолк - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Дандолк - Арсенал

    Исход игры
    Дандолк
    1.8% (1)
    Ничья
    8.8% (5)
    Арсенал
    89.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (29)
    Нет
    48.21% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    31.6% (18)
    0:2 Арсенал
    28.1% (16)
    0:3 Арсенал
    17.5% (10)
    1:3 Арсенал
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
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