Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|2 (2)
|0.4
|2.
|Шилдс Крис
|1 (1)
|0.2
|3.
|Мюррей Шон
|1
|0.2
|4.
|Хобан Патрик
|1
|0.2
|5.
|Флорес Джордан
|1
|0.2
|6.
|Маунтни Джон
|0
|0
|7.
|Гэннон Шон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.6
|2.
|Уиллок Джо
|2
|0.4
|3.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.4
|4.
|Нелсон Райс
|1
|0.2
|5.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.2
|6.
|Мари Пабло
|1
|0.2
|7.
|Ляказетт Александр
|1
|0.2
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.2
|9.
|Луис Давид
|1
|0.2
|10.
|Балогун Фоларин
|1
|0.2
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|13.
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммигэн Кэмерон
|2
|0
|2.
|Клири Дэниел
|2
|0
|3.
|Гартлэнд Брайан
|1
|0
|4.
|Хор Шон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Луис Давид
|1
|0
|5.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|6.
|Парти Томас
|1
|0
|7.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|8.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дандолк
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|Арсенал
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Дандолк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шемрок Роверс 2:4 Дандолк Мольде 3:1 Дандолк Атлон Таун 0:11 Дандолк Дандолк 1:3 Рапид Вена
Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|4.
|Дандолк
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Мольде
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Дандолк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дандолк» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дандолк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дандолк» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дандолк - Арсенал
Исход игры
Дандолк
1.8% (1)
Ничья
8.8% (5)
Арсенал
89.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
51.79% (29)
Нет
48.21% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
31.6% (18)
0:2 Арсенал
28.1% (16)
0:3 Арсенал
17.5% (10)
1:3 Арсенал
8.8% (5)
1:1 Ничья
5.3% (3)
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