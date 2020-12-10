Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Конец матча
Стадион: HaMoshava Stadium, Petah Tikva
Ницца
36' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
41' Желтая карточкаТаа Лоай
45' Желтая карточкаТюрам Кефрен
45' Желтая карточкаЙосефи Томер
1:0
72' ГолХатуэль Ротем
79' Желтая карточкаКельтенс Давид
90' Желтая карточкаЦедек Шир
69
Рахамим
Раз
22
Гамун
Ноам
20
Таа
Лоай
14
Твито
Дуду
17
Мадмон
Илай
15
Йосефи
Томер
24
Пельмар
Анди
33
Пионнье
Тэо
12
Колин
Расин
19
Тюрам
Кефрен
22
Лопеш
Рони
14
Ндой
Дан
- Основной состав
-
69 Рахамим РазВратарь
-
22 Гамун НоамЗащитник
- Защитник
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Левита ОадВратарь
-
33 Керен АмитВратарь
- Защитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
11 Сафури РамизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Маю ХишамПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Нападающий
-
36 Lorenzo Prso
-
-
34 Paul Wade
-
38 Noah Cretier
-
Главный тренер: Adrian Ursea
Ход матча
28'
41'
45'
45'
72'
1:0
79'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|4
|0.67
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|0.17
|3.
|Хатуэль Ротем
|1
|0.17
|4.
|Швиро Итамар
|1
|0.17
|5.
|Дадья Ор
|0
|0
|6.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4
|0.67
|2.
|Ндой Дан
|2
|0.33
|3.
|Камара Ассан
|1
|0.17
|4.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.17
|5.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|7.
|Лопеш Рони
|0
|0
|8.
|Нсоки Стенли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барейро Лукас
|3
|0
|2.
|Витор Мигел
|2
|0
|3.
|Таа Лоай
|2
|0
|4.
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|5.
|Кельтенс Давид
|2
|0
|6.
|Йосефи Томер
|2
|0
|7.
|Саллаллих Синтаеху
|1
|0
|8.
|Цедек Шир
|1
|0
|9.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|10.
|Агудело Джонатан
|1
|0
|11.
|Швиро Итамар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|0
|2.
|Будауи Хишем
|1
|1
|3.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|4.
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|1
|0
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|8.
|Гуйри Амин
|1
|0
|9.
|Бамбу Робсон
|1
|0
|10.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|11.
|Ндой Дан
|1
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хапоэль Беэр-Шева
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ницца
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бейтар Трамп 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ницца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 16
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хапоэль Беэр-Шева» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хапоэль Беэр-Шева» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
21.4% (33)
Ничья
36.4% (56)
Ницца
42.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
42.67% (64)
Меньше
57.33% (86)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:2 Ницца
23.4% (36)
0:1 Ницца
13% (20)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
11.7% (18)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
7.8% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Ницца
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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