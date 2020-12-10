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Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
36' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
41' Желтая карточка
Таа Лоай
45' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
45' Желтая карточка
Йосефи Томер
1:0
72' Гол
Хатуэль Ротем
79' Желтая карточка
Кельтенс Давид
90' Желтая карточка
Цедек Шир
90'+4
69
Рахамим
Раз
22
Гамун
Ноам
5
Цедек
Шир
20
Таа
Лоай
8
Кабха
Маруан
14
Твито
Дуду
77
Хатуэль
Ротем
17
Мадмон
Илай
3
Кельтенс
Давид
15
Йосефи
Томер
25
Варанн
Гаэтен
30
Кардинал
Йоан
24
Пельмар
Анди
33
Пионнье
Тэо
3
Бамбу
Робсон
12
Колин
Расин
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
27
Труйе
Алексис
22
Лопеш
Рони
14
Ндой
Дан
10
Клод-Морис
Алексис
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

28'
 
Маю Хишам
Колин Расин
36'
 
Шнайдерлин Морган
41'
Таа Лоай
 
45'
 
Тюрам Кефрен
45'
Йосефи Томер
 
46'
 
Бен-Сегир Салим
Лопеш Рони
46'
 
Будауи Хишем
Шнайдерлин Морган
65'
Швиро Итамар
Варанн Гаэтен
 
65'
Жозуэ Филипе
Йосефи Томер
 
72'
Хатуэль Ротем
1:0
76'
Сафури Рамиз
Швиро Итамар
 
79'
Кельтенс Давид
 
82'
 
Noah Cretier
Пионнье Тэо
84'
Саллаллих Синтаеху
Хатуэль Ротем
 
90'
Цедек Шир
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 4 0.67
2. Агудело Джонатан 1 0.17
3. Хатуэль Ротем 1 0.17
4. Швиро Итамар 1 0.17
5. Дадья Ор 0 0
6. Жозуэ Филипе 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 0.67
2. Ндой Дан 2 0.33
3. Камара Ассан 1 0.17
4. Клод-Морис Алексис 1 0.17
5. Аталь Юсеф 0 0
6. Рен-Аделед Жефф 0 0
7. Лопеш Рони 0 0
8. Нсоки Стенли 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Барейро Лукас 3 0
2. Витор Мигел 2 0
3. Таа Лоай 2 0
4. Жозуэ Филипе 2 0
5. Кельтенс Давид 2 0
6. Йосефи Томер 2 0
7. Саллаллих Синтаеху 1 0
8. Цедек Шир 1 0
9. Варанн Гаэтен 1 0
10. Агудело Джонатан 1 0
11. Швиро Итамар 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 0
2. Будауи Хишем 1 1
3. Нсоки Стенли 2 0
4. Данилюк Флавиус 2 0
5. Камара Ассан 1 0
6. Рен-Аделед Жефф 1 0
7. Лис-Мелу Пьерр 1 0
8. Гуйри Амин 1 0
9. Бамбу Робсон 1 0
10. Аталь Юсеф 1 0
11. Ндой Дан 1 0
12. Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хапоэль Беэр-Шева 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ницца 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бейтар Трамп 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага
Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца

Последние игры между собой

Хапоэль Беэр-Шева: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ницца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 5 0 1 21 - 8 15
2. Славия Прага Заявка 6 4 0 2 11 - 10 12
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
4. Ницца Заявка 6 1 0 5 8 - 16 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2. Славия Прага Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Ницца Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Славия Прага Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
3. Ницца Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Йосефи Томер получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Тюрам Кефрен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Таа Лоай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Колин Расин уходит с поля. Маю Хишам выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HaMoshava Stadium, Petah Tikva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Хапоэль Беэр-Шева 21.4% (33)
X 36.4% (56)
Ницца 42.2% (65)
Все прогнозы
3.3 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 2.12 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 2.01 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.66 2.09
  1.22 5.03 33.44

Самый высокий коэффициент на матч «Хапоэль Беэр-Шева» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хапоэль Беэр-Шева» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.45 1.55 8.10 1.06 1.28 3.60 2.70 1.50 2.17 1.74 1.05 9.50 1.74 2.17 1.47 2.75 1.03 12.00 1.14 5.80 1.01 15.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.47 2.72 1.32 3.45 1.14 6.00 1.11 6.80 1.03 13.25
2.19 1.71 1.81 2.05 1.42 2.92 1.29 3.67 1.55 2.52 1.31 3.50 1.40 3.02 1.50 2.65 1.14 5.85 1.59 2.42 1.48 2.74 1.51 2.66 1.12 6.59 1.11 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.91 1.89 1.01 15.00 1.13 6.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
1.74 2.14 1.45 2.81 1.17 5.21 1.12 6.39 1.33 3.41 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
21.4% (33)
Ничья
36.4% (56)
Ницца
42.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
42.67% (64)
Меньше
57.33% (86)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:2 Ницца
23.4% (36)
0:1 Ницца
13% (20)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
11.7% (18)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
7.8% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Ницца
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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