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ПСВ
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Омония
0'
30' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
1:0
35' Гол
Мален Дониэлл
2:0
63' Пенальти
Дюмфрис Дензел
2:0
70' Не забитый пенальти
Гомес Хорди
73' Желтая карточка
Ланг Адам
76'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
31
Макс
Филипп
18
Росарио
Пабло
10
Ихаттарен
Мохаммед
8
Хендрикс
Йоррит
37
Ледесма
Ричард
29
Пиру
Йоэл
9
Мален
Дониэлл
40
Фабиано
Фрейтас
22
Ланг
Адам
6
Люфтнер
Михаэл
31
Кусулос
Янис
21
Ционис
Маринос
8
Гомеш
Витор
4
Абдуллахи
Шеху
70
Сантос
Тьяго
III
5
Кику
Франсишку
75
Лойзу
Лойзос
7
Сене
Кали
ПСВ
4-3-3
Омония
3-5-2

Ход матча

18'
Файн Адриан
Ледесма Ричард
 
30'
Дюмфрис Дензел
 
35'
Мален Дониэлл
(Макс Филипп)
1:0
46'
Боскальи Оливье
Макс Филипп
 
46'
Сангаре Ибрахим
Росарио Пабло
 
46'
Гакпо Коди
Мален Дониэлл
 
61'
 
Лекьякс Ян
Кику Франсишку
61'
 
Гомес Хорди
Кусулос Янис
61'
 
Дюриш Михал
Сене Кали
63'
Дюмфрис Дензел
2:0
70'
2:0
Гомес Хорди
73'
 
Ланг Адам

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.83
2. Мадуэке Нони 1 0.17
3. Гакпо Коди 1 0.17
4. Гётце Марио 1 0.17
5. Захави Эран 1 (1) 0.17
6. Макс Филипп 0 0
7. Томас Райян 0 0
8. Дюмфрис Дензел 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 2 (1) 0.33
2. Асанте Эрнест 1 0.17
3. Ботеак Эрик 1 0.17
4. Какулис Андроникос 1 0.17
5. Лекьякс Ян 0 0
6. Сене Кали 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Дюмфрис Дензел 2 0
2. Сангаре Ибрахим 2 0
3. Гётце Марио 1 0
4. Томас Райян 1 0
5. Файн Адриан 1 0
6. Жуниор Мауро 1 0
7. Тезе Джордан 1 0
Омония
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 1
2. Гомес Хорди 2 0
3. Ланг Адам 2 0
4. Сене Кали 2 0
5. Лекьякс Ян 1 0
6. Асанте Эрнест 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ботеак Эрик 1 0
9. Кику Франсишку 1 0
10. Кусулос Янис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2) 0 12.5% (1)
 Омония 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК
Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ
Омония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония
Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония 1:2 ПСВ Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
2. Гранада 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
3. ПАОК 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
4. Омония 0:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. ПАОК 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. Гранада 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Омония 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. ПСВ 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. ПАОК 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Омония 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мален Дониэлл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Дюмфрис Дензел получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Ледесма Ричард уходит с поля. Файн Адриан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
ПСВ 98.7% (154)
X 1.3% (2)
Омония 0% (0)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Омония
1.32
6.10
47.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.50 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 10.50 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.10 10.25
  1.26 5.42 14.23

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.06 12.50 1.02 4.75 1.18 3.95 1.25 1.95 1.85 2.17 1.74 1.91 1.95 1.73 2.18 1.27 3.70 1.29 3.60 1.07 8.40 1.08 6.90 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 15.00
13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.38 1.60 1.88 1.94 1.58 2.54 1.30 3.60 1.22 4.40 1.09 7.60 1.08 8.30 1.02 14.50
5.15 1.17 2.89 1.43 3.56 1.30 2.36 1.62 2.46 1.57 2.02 1.85 1.55 2.51 1.36 3.22 1.26 3.92 1.51 2.61 1.11 7.00 1.10 6.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 2.55 1.51 1.33 3.25 1.30 3.90 1.02 13.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.01 1.85 1.65 2.29 1.30 3.62 1.21 4.54 1.48 2.71 1.31 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.44 2.75 1.28 3.45
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч ПСВ 2:0 Омония онлайн

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Прогнозы на матч ПСВ 2:0 Омония

Исход игры
ПСВ
98.7% (154)
Ничья
1.3% (2)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
30% (45)
Нет
70% (105)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
48.7% (76)
2:1 ПСВ
16.7% (26)
3:0 ПСВ
9.6% (15)
3:1 ПСВ
9.6% (15)
1:0 ПСВ
8.3% (13)
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