30' Желтая карточкаДюмфрис Дензел
1:0
35' ГолМален Дониэлл
2:0
63' ПенальтиДюмфрис Дензел
2:0
70' Не забитый пенальтиГомес Хорди
73' Желтая карточкаЛанг Адам
78' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
83' Желтая карточкаДюриш Михал
3:0
90' ГолПиру Йоэл
4:0
90' ГолПиру Йоэл
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
29
Пиру
Йоэл
22
Ланг
Адам
31
Кусулос
Янис
75
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
30'
35'
1:0
61'
63'
2:0
70'
2:0
73'
78'
83'
90'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.83
|2.
|Пиру Йоэл
|2
|0.33
|3.
|Мадуэке Нони
|1
|0.17
|4.
|Гакпо Коди
|1
|0.17
|5.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.17
|6.
|Гётце Марио
|1
|0.17
|7.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.17
|8.
|Макс Филипп
|0
|0
|9.
|Файн Адриан
|0
|0
|10.
|Томас Райян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|2 (1)
|0.33
|2.
|Асанте Эрнест
|1
|0.17
|3.
|Ботеак Эрик
|1
|0.17
|4.
|Какулис Андроникос
|1
|0.17
|5.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|6.
|Сене Кали
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|3.
|Гётце Марио
|1
|0
|4.
|Томас Райян
|1
|0
|5.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|6.
|Файн Адриан
|1
|0
|7.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|8.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|2
|1
|2.
|Ланг Адам
|3
|0
|3.
|Гомес Хорди
|2
|0
|4.
|Сене Кали
|2
|0
|5.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|6.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|9.
|Кику Франсишку
|1
|0
|10.
|Кусулос Янис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Омония
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК
Омония Последние 20 матчей: +8 =6 -6АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония
Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|2.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|ПАОК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Омония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|ПАОК
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСВ 4:0 Омония
Исход игры
ПСВ
98.7% (154)
Ничья
1.3% (2)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (60)
Меньше
60% (90)
Обе команды забьют
Да
30% (45)
Нет
70% (105)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
48.7% (76)
2:1 ПСВ
16.7% (26)
3:0 ПСВ
9.6% (15)
3:1 ПСВ
9.6% (15)
1:0 ПСВ
8.3% (13)
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