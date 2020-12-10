"Рома" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

На половине поля "Ромы" катают мяч игроки ЦСКА, но до удара или обостряющих действий дело не доходит. Осторожничают хозяева.

Хватит ли сил у "Ромы" на финальный штурм? Римляне опять стали ошибаться на ровном месте.

Комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

Много во втором тайме атакует "Рома", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.

Второй тайм только что стартовал.

Атака "Ромы" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки из Болгарии замысел соперника раскусили.

"Рома" сейчас смотрится получше, чем в дебюте игры, но все равно никак не получается поддавить соперника и создать настоящие трудности для обороны ЦСКА.

Теперь ЦСКА пытается взломать оборону "Ромы" через быстрые вертикальные передачи, но защитники справляются.

Не удается ЦСКА нащупать свою игру, гости очень уверенно начали тайм, практически перекрывая все зоны на своей половине поля.

"Рома" по-прежнему более активна. Команда Фонсеки явно на взводе, поэтому прибавила в скорости после перерыва.

"Рома" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер итальянцы разыгрывают неудачно.

Прессингуют гости, заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Бруно Акрапович выражает недовольство.

Вновь угловой зарабатывают игроки "Ромы". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

Два подряд угловых подали итальянцы, но толку от этого факта никакого.

Все игроки из Болгарии находятся на своей половине поля, "Рома" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Сове!!! Вот это привоз. Сове перехватил пас на вратаря, после чего спокойно покатил мяч в угол.

Активизировался ЦСКА, хозяйничает на половине поля соперника. Пока есть силы, пытаются гости забить еще один мяч, чтобы снять все вопросы.

Очень хороший отрезок у ЦСКА, и гостям сейчас нужно постараться сбить темп и вернуть контроль мяча.

Бруно Перес решается на удар метров с 26, мяч летит на пустые трибуны.

А теперь игроки "Ромы" сбились на навесы, только пока подачи оставляют желать лучшего.

"Рома" владеет мячом, но все больше в центре поля. Соперник хорошо прессингует, не позволяя просто проводить быстрые атаки.

Вновь "Рома" перешла в позиционное нападение. Однако в этом велика заслуга подопечных Бруно Акраповича, они решили выключить коллективный прессинг.

Замена у "Ромы". Вильяр и Карсдорп вышли. Отдыхать отправились Миланезе и Бамба.

Замена и у ЦСКА. Бельтраме заменил Санкаре.

И ещё одна замена у болгарского коллектива. Вион заменил Йомова.

Теперь от итальянских игроков зависит, встрепенется ли у нас игра. ЦСКА уже начинает потихоньку беречь силы, эмоции, свои ноги.

В Болгарии до сих пор идёт сильный дождь. Низом играть тяжело становится.

Пока "Рома" превосходит своего оппонента по владению. Но ЦСКА это ничуть не задевает, подопечные Акраповича спокойно держат оборону.

Хозяева наконец-то ответили своей стремительной контратакой по левому флангу, но ничего извлечь из нее не смогли.

Вышедший на замену Карсдорп отправил мяч с правого фланга за боковую. Безобразно сыграл второй номер гостей.

Осторожная игра какая-то у нас пошла. Итальянцы вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.

Провели неплохую контратаку болгары, однако до прострела или удара по воротам дело не довели.

И ещё одна перестановка. Яга устал, его заменил Галабов.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв в Болгарии. ЦСКА - "Рома" 2:1.

45' А ЦСКА предложенный "Ромой" темп игры сбивает, спокойно перекатывая мяч на своей половине поля.

44' Очередное наступление "Ромы" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.

43' Так и катают мяч игроки "Ромы" словно чего-то выжидая.

42' Ещё один угловой у ворот ЦСКА. И на этот раз защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался собственный защитник.

41' Угловой у ворот ЦСКА, следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

40' Судья дает футболистам играть жестко. Не иначе, чтоб потом вероломно выполнить свой план по желтым карточкам.

39' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.

39' А сейчас Санкаре нарушает правила в штрафной "Ромы".

38' Сове нарушает правила в атаке.

37' Тем временем, игра опять перешла в центр поля. Игроки ЦСКА контролируют мяч за центральным кругом.

36' Оборона "Ромы" - отдельная песня, конечно. Вроде бы по персоналиям все отлично, но ощущение, что защитники чуть ли не в первый раз друг друга видят.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сове!!!

Ошибка в центре обороны приводит к выходу один на один. Сове великолепно разобрался в этом эпизоде.

34' Вступает в игру Бузатто, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

33' Команды в эти минуты создают иллюзию футбола на встречных курсах без центра поля. Действительно, мяч там долго не задерживается, но вот реально опасных моментов до сих пор не было.

32' Бруно Акрапович с бровки подгоняет своих, как может. Игра ЦСКА его не устраивает.

31' С обоих флангов гости грузят мячи в штрафную, но до ударов дело не доходит. ЦСКА уже играет просто на отбой, никаких контратак.

30' "Рома" много владеет мячом, но гости на болгарское счастье пока что игру совсем не обостряют.

29' Слишком много вопросов оставляет пока игра. ЦСКА сильно не нагнетает. "Рома" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.

28' Активный, но безуспешный прессинг защитникам ЦСКА устроила атакующая группа игроков "Ромы".

27' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

26' ЦСКА очень высоко прессингует, но итальянцы здорово из-под давления вышли. А вот в атакующей трети атака снова захлебнулась.

25' Каким-то озадаченным выглядит сейчас Акрапович, разладилось что-то у игроков его команды.

24' Болгары вытягивают соперника на свою половину поля, но те сохраняют компактное расположение на поле.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Миланезе!!!

И всё-таки гол забивают римляне. Контроль мяча воплотился в гол, благодаря удару Миланезе.

23' Слегка сбивает темп ЦСКА, окончательно успокаивает игру, но в любой момент готов взорваться атакой.

22' Не по тому сценарию, на который рассчитывали итальянцы, игра складывается. И не сказать, что они выглядят явно хуже, просто соперник эффективнее.

21' Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут итальянцам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.

20' "Рома" навалилась было на ворота ЦСКА, но дело закончилось несколькими заблокированными ударами.

19' У "Ромы" впереди пока ничего не клеится. Хотя игру итальянцы максимально упрощают. Середину поля проходят за счет пары длинных передач, действуют забросами в штрафную.

18' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

17' "Рома" использует аут на чужой половине поля, как полноценный стандарт, но розыгрыш у них опасным не получился.

16' "Рома" делает акцент на контроль мяча, заставляя соперника прессинговать и тратить силы. Пока без продвижения к воротам.

15' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Ромы", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

14' Теперь "Рома" ищет варианты в атаке, но с ними пока очень туго, хозяева перекрывают все направления.

13' Вообще, "Рома" достаточно много позволяет сопернику у своей штрафной. Это может плохо кончиться.

12' Стремительная атака ЦСКА заканчивается угловым ударом, однако последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

11' Рубятся футболисты не на шутку, словно счет ничейный, а победа нужна каждой команде.

10' Много борьбы в центре поля. "Рома" пока не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной.

9' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Ирфана Пельто, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Жуан.

8' Фонсека, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.

7' Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты ЦСКА. Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Роме" не удалось ответить своим наступлением.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тьягу Родригеш!!!

Прострел с левого фланга защита гостей отвела на линию штрафной, а там был Тьягу Родригеш, который в касание пробил низом. Боер не выручил.

5' Вообще, достаточно веселая игра идет. Команды не особо упираются в обороне и стараются быстро расставаться с мячом.

4' "Рома" уже решила все турнирные задачи в этой группе, основным игрокам сегодня предоставлен отдых. Смешанный состав на игру выставил Фонсека.

4' Теперь "Рома" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

3' Извлечь выгоду из хозяевам гостям не получилось, но и игроки "Ромы" не смогли убежать в контратаку.

2' ЦСКА получает право на угловой! У нас идет сильный дождь, любые удары и прострелы низом в штрафную таят в себе опасность.

2' ЦСКА проводит матч в комплекте формы красного цвета, в белой футболисты из столицы Италии.