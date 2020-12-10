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ЦСКА София
3:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Рома
0'
1:0
5' Гол
Тьягу Родригеш
1:1
22' Гол
Миланезе Томмазо
2:1
34' Гол
Сове Али
3:1
55' Гол
Сове Али
78'
1
Бузатто
Густаво
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
11
Занев
Петар
30
Йомов
Георгий
21
Яга
Амос
3
Жеферсон
Телес
18
Мазику
Брэдли
20
Тьягу
Родригеш
22
Сове
Али
13
Санкаре
Юнусс
63
Боер
Пьетро
24
Кумбулла
Мараш
20
Фасио
Федерико
5
Жуан
Жезус
33
Перес
Бруно
62
Миланезе
Томмазо
42
Диавара
Амаду
67
Mory
Bamba
31
Перес
Карлес
11
Педро
Родригес
21
Майораль
Борха
ЦСКА София
3-4-1-2
Рома
3-4-2-1

Ход матча

5'
Тьягу Родригеш
(Санкаре Юнусс)
1:0
22'
1:1
Миланезе Томмазо
(Майораль Борха)
34'
Сове Али
(Жеферсон Телес)
2:1
46'
 
Смоллинг Крис
Кумбулла Мараш
55'
Сове Али
3:1
62'
 
Вильяр Гонсало
Миланезе Томмазо
63'
 
Карсдорп Рик
Mory Bamba
63'
Вион Тибо
Йомов Георгий
 
63'
Бельтраме Стефано
Санкаре Юнусс
 
74'
Ахмедов Ахмед
Сове Али
 
74'
Галабов Пламен
Яга Амос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сове Али 2 0.33
2. Тьягу Родригеш 1 0.17
3. Санкаре Юнусс 0 0
4. Жеферсон Телес 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 3 0.5
2. Джеко Эдин 1 0.17
3. Мхитарян Генрих 1 0.17
4. Перес Бруно 1 0.17
5. Миланезе Томмазо 1 0.17
6. Верету Жордан 1 (1) 0.17
7. Педро Родригес 1 0.17
8. Кумбулла Мараш 1 0.17
9. Ибаньес Рожер 1 0.17
10. Калафьори Рикардо 1 0.17
11. Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Вион Тибо 2 0
2. Занев Петар 1 0
3. Матей Юрген 1 0
4. Яга Амос 1 0
5. Синклейр Джером 1 0
6. Жеферсон Телес 1 0
7. Йомов Георгий 1 0
8. Бузатто Густаво 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Жуан Жезус 1 0
8. Диавара Амаду 1 0
9. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0
 Рома 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ботев Пловдив 0:3 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома
Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Рома 0:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 8 6
4. ЦСКА София 3:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. ЦСКА София 3:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:3 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. ЦСКА София 3:1 Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • Второй тайм
  • 80'
    Много во втором тайме атакует "Рома", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно. 
  • 79'
    Комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 78'
    Хватит ли сил у "Ромы" на финальный штурм? Римляне опять стали ошибаться на ровном месте. 
  • 77'
    На половине поля "Ромы" катают мяч игроки ЦСКА, но до удара или обостряющих действий дело не доходит. Осторожничают хозяева. 
  • Угловой
    76'
    "Рома" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • Замена
    75'
    И ещё одна перестановка. Яга устал, его заменил Галабов.
  • Замена
    75'
    Замена в составе ЦСКА. Сове уступил место Ахмедову.
  • Фол, нарушение
    74'
    Матей фолит у центрального круга.
  • 73'
    Провели неплохую контратаку болгары, однако до прострела или удара по воротам дело не довели.
  • Офсайд
    72'
    Позиционная атака римлян завершилась положением вне игры. Педро попал в офсайдную ловушку.
  • 71'
    Осторожная игра какая-то у нас пошла. Итальянцы вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.
  • 70'
    Вышедший на замену Карсдорп отправил мяч с правого фланга за боковую. Безобразно сыграл второй номер гостей.
  • 69'
    Хозяева наконец-то ответили своей стремительной контратакой по левому флангу, но ничего извлечь из нее не смогли.
  • 68'
    Пока "Рома" превосходит своего оппонента по владению. Но ЦСКА это ничуть не задевает, подопечные Акраповича спокойно держат оборону.
  • Дождь
    67'
    В Болгарии до сих пор идёт сильный дождь. Низом играть тяжело становится.
  • 66'
    Теперь от итальянских игроков зависит, встрепенется ли у нас игра. ЦСКА уже начинает потихоньку беречь силы, эмоции, свои ноги.
  • Замена
    65'
    И ещё одна замена у болгарского коллектива. Вион заменил Йомова.
  • Замена
    65'
    Замена и у ЦСКА. Бельтраме заменил Санкаре.
  • Замена
    64'
    Замена у "Ромы". Вильяр и Карсдорп вышли. Отдыхать отправились Миланезе и Бамба.
  • Травма, повреждение
    63'
    Бузатто прилёг на мокрый газон. Вратарь ЦСКА получает повреждение.
  • 62'
    Вновь "Рома" перешла в позиционное нападение. Однако в этом велика заслуга подопечных Бруно Акраповича, они решили выключить коллективный прессинг.
  • 61'
    "Рома" владеет мячом, но все больше в центре поля. Соперник хорошо прессингует, не позволяя просто проводить быстрые атаки.
  • 60'
    А теперь игроки "Ромы" сбились на навесы, только пока подачи оставляют желать лучшего.
  • 59'
    Бруно Перес решается на удар метров с 26, мяч летит на пустые трибуны.
  • 58'
    Очень хороший отрезок у ЦСКА, и гостям сейчас нужно постараться сбить темп и вернуть контроль мяча.
  • 57'
    Активизировался ЦСКА, хозяйничает на половине поля соперника. Пока есть силы, пытаются гости забить еще один мяч, чтобы снять все вопросы.
  • 2 гола - дубль!
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Сове!!!
    Вот это привоз. Сове перехватил пас на вратаря, после чего спокойно покатил мяч в угол.
  • 56'
    Все игроки из Болгарии находятся на своей половине поля, "Рома" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.
  • Угловой
    55'
    Два подряд угловых подали итальянцы, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    54'
    Вновь угловой зарабатывают игроки "Ромы". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 54'
    Прессингуют гости, заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Бруно Акрапович выражает недовольство.
  • Угловой
    53'
    "Рома" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер итальянцы разыгрывают неудачно.
  • 52'
    "Рома" по-прежнему более активна. Команда Фонсеки явно на взводе, поэтому прибавила в скорости после перерыва.
  • Фол, нарушение
    51'
    Санкаре нарушает правила на половине поля соперника.
  • 50'
    Не удается ЦСКА нащупать свою игру, гости очень уверенно начали тайм, практически перекрывая все зоны на своей половине поля.
  • 49'
    Теперь ЦСКА пытается взломать оборону "Ромы" через быстрые вертикальные передачи, но защитники справляются.
  • 48'
    "Рома" сейчас смотрится получше, чем в дебюте игры, но все равно никак не получается поддавить соперника и создать настоящие трудности для обороны ЦСКА.
  • Угловой
    47'
    Атака "Ромы" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки из Болгарии замысел соперника раскусили.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм только что стартовал.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв в Болгарии. ЦСКА - "Рома" 2:1.
  • 45'
    А ЦСКА предложенный "Ромой" темп игры сбивает, спокойно перекатывая мяч на своей половине поля.
  • Угловой
    44'
    Очередное наступление "Ромы" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.
  • 43'
    Так и катают мяч игроки "Ромы" словно чего-то выжидая. 
  • Угловой
    42'
    Ещё один угловой у ворот ЦСКА. И на этот раз защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался собственный защитник. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот ЦСКА, следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • 40'
    Судья дает футболистам играть жестко. Не иначе, чтоб потом вероломно выполнить свой план по желтым карточкам.
  • Фол, нарушение
    39'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.
  • Фол, нарушение
    39'
    А сейчас Санкаре нарушает правила в штрафной "Ромы".
  • Фол, нарушение
    38'
    Сове нарушает правила в атаке.
  • 37'
    Тем временем, игра опять перешла в центр поля. Игроки ЦСКА контролируют мяч за центральным кругом.
  • 36'
    Оборона "Ромы" - отдельная песня, конечно. Вроде бы по персоналиям все отлично, но ощущение, что защитники чуть ли не в первый раз друг друга видят.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сове!!!
    Ошибка в центре обороны приводит к выходу один на один. Сове великолепно разобрался в этом эпизоде.
  • 34'
    Вступает в игру Бузатто, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 33'
    Команды в эти минуты создают иллюзию футбола на встречных курсах без центра поля. Действительно, мяч там долго не задерживается, но вот реально опасных моментов до сих пор не было.
  • 32'
    Бруно Акрапович с бровки подгоняет своих, как может. Игра ЦСКА его не устраивает.
  • 31'
    С обоих флангов гости грузят мячи в штрафную, но до ударов дело не доходит. ЦСКА уже играет просто на отбой, никаких контратак.
  • 30'
    "Рома" много владеет мячом, но гости на болгарское счастье пока что игру совсем не обостряют.
  • 29'
    Слишком много вопросов оставляет пока игра. ЦСКА сильно не нагнетает. "Рома" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.
  • 28'
    Активный, но безуспешный прессинг защитникам ЦСКА устроила атакующая группа игроков "Ромы".
  • 27'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 26'
    ЦСКА очень высоко прессингует, но итальянцы здорово из-под давления вышли. А вот в атакующей трети атака снова захлебнулась.
  • 25'
    Каким-то озадаченным выглядит сейчас Акрапович, разладилось что-то у игроков его команды.
  • 24'
    Болгары вытягивают соперника на свою половину поля, но те сохраняют компактное расположение на поле.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Миланезе!!!
    И всё-таки гол забивают римляне. Контроль мяча воплотился в гол, благодаря удару Миланезе.
  • 23'
    Слегка сбивает темп ЦСКА, окончательно успокаивает игру, но в любой момент готов взорваться атакой.
  • 22'
    Не по тому сценарию, на который рассчитывали итальянцы, игра складывается. И не сказать, что они выглядят явно хуже, просто соперник эффективнее.
  • 21'
    Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут итальянцам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.
  • 20'
    "Рома" навалилась было на ворота ЦСКА, но дело закончилось несколькими заблокированными ударами.
  • 19'
    У "Ромы" впереди пока ничего не клеится. Хотя игру итальянцы максимально упрощают. Середину поля проходят за счет пары длинных передач, действуют забросами в штрафную.
  • 18'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 17'
    "Рома" использует аут на чужой половине поля, как полноценный стандарт, но розыгрыш у них опасным не получился.
  • 16'
    "Рома" делает акцент на контроль мяча, заставляя соперника прессинговать и тратить силы. Пока без продвижения к воротам.
  • 15'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Ромы", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 14'
    Теперь "Рома" ищет варианты в атаке, но с ними пока очень туго, хозяева перекрывают все направления.
  • 13'
    Вообще, "Рома" достаточно много позволяет сопернику у своей штрафной. Это может плохо кончиться.
  • Угловой
    12'
    Стремительная атака ЦСКА заканчивается угловым ударом, однако последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 11'
    Рубятся футболисты не на шутку, словно счет ничейный, а победа нужна каждой команде.
  • 10'
    Много борьбы в центре поля. "Рома" пока не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной.
  • Фол, нарушение
    9'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Ирфана Пельто, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил  Жуан.
  • 8'
    Фонсека, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
  • 7'
    Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты ЦСКА. Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Роме" не удалось ответить своим наступлением.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тьягу Родригеш!!!
    Прострел с левого фланга защита гостей отвела на линию штрафной, а там был Тьягу Родригеш, который в касание пробил низом. Боер не выручил.
  • 5'
    Вообще, достаточно веселая игра идет. Команды не особо упираются в обороне и стараются быстро расставаться с мячом.
  • 4'
    "Рома" уже решила все турнирные задачи в этой группе, основным игрокам сегодня предоставлен отдых. Смешанный состав на игру выставил Фонсека.
  • Угловой
    4'
    Теперь "Рома" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке.  Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • Угловой
    3'
    Извлечь выгоду из хозяевам гостям не получилось, но и игроки "Ромы" не смогли убежать в контратаку. 
  • Дождь
    2'
    ЦСКА получает право на угловой! У нас идет сильный дождь, любые удары и прострелы низом в штрафную таят в себе опасность.
  • 2'
    ЦСКА проводит матч в комплекте формы красного цвета, в белой футболисты из столицы Италии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Сове Али бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Миланезе Томмазо бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Тьягу Родригеш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.55 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 10.50 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.52 2.05
  1.54 3.80 7.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.02 9.30 1.06 3.90 1.29 3.00 1.38 2.20 1.72 7.20 1.09 1.83 2.04 5.80 1.13 4.20 1.22 3.05 1.37 2.65 1.47 1.75 2.05 1.35 3.15 1.09 7.20 1.07 8.40
10.25 1.05 8.80 1.07 3.72 1.28 2.88 1.43 1.98 1.92 1.55 2.49 1.38 3.10 1.17 5.15 1.14 6.00 1.04 11.00
3.98 1.26 3.05 1.41 2.34 1.64 6.35 1.12 1.77 2.11 2.76 1.47 3.08 1.39 3.85 1.27 3.23 1.36 2.60 1.52 1.95 1.92 2.41 1.59 2.00 1.86 1.56 2.48 1.37 3.14 1.28 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.15 1.35 1.93 1.82 1.42 2.85 1.13 5.90 1.92 1.87 1.27 3.70 1.24 4.00
2.91 1.41 1.97 1.84 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
3.05 1.41 2.51 1.56 1.97 1.90 1.59 2.43 2.80 1.45 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.67 1.68 2.23 1.41 2.96 1.15 5.76 1.11 7.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.44 1.68 2.18 1.27 3.40 1.28 3.40
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч ЦСКА София 3:1 Рома онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА София 3:1 Рома

Исход игры
ЦСКА София
3.8% (6)
Ничья
10.3% (16)
Рома
85.9% (134)
Тотал 2.5
Больше
49.33% (74)
Меньше
50.67% (76)
Обе команды забьют
Да
56% (84)
Нет
44% (66)
Популярный счёт
1:2 Рома
37.2% (58)
0:2 Рома
22.4% (35)
0:1 Рома
15.4% (24)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:3 Рома
5.8% (9)
1:0 ЦСКА София
1.9% (3)
0:3 Рома
1.9% (3)
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