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ЦСКА София
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 3 0.6
2. Джеко Эдин 1 0.2
3. Мхитарян Генрих 1 0.2
4. Перес Бруно 1 0.2
5. Верету Жордан 1 (1) 0.2
6. Педро Родригес 1 0.2
7. Кумбулла Мараш 1 0.2
8. Ибаньес Рожер 1 0.2
9. Калафьори Рикардо 1 0.2
10. Спинаццола Леонардо 0 0
11. Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Вион Тибо 2 0
2. Занев Петар 1 0
3. Матей Юрген 1 0
4. Яга Амос 1 0
5. Синклейр Джером 1 0
6. Жеферсон Телес 1 0
7. Йомов Георгий 1 0
8. Бузатто Густаво 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Жуан Жезус 1 0
8. Диавара Амаду 1 0
9. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0
 Рома 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ботев Пловдив 0:3 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома
Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Рома 0:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Янг Бойз Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. ЧФР Клуж Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
4. ЦСКА София Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3. ЧФР Клуж Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА София - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    ЦСКА София 0% (0)
    X 14.8% (8)
    Рома 85.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА София
    Ничья
    Рома
    5.60
    4.00
    1.74
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.60 3.60 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.00 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.94 1.74
      4.87 3.92 1.70

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА София» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА София» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА София» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.20 3.65 1.29 2.28 1.66 1.99 1.82 1.74 2.17 1.49 2.70 1.23 3.90 1.17 4.70 1.06 7.60 1.05 8.20 1.01 14.50
    12.50 1.03 11.25 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.82 2.01 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.09 7.80
    4.75 1.19 2.76 1.46 2.28 1.64 2.04 1.81 1.79 2.05 1.62 2.32 1.50 2.59 1.19 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.67 1.52 2.50 1.19 4.80
    3.30 1.33 2.22 1.66 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.55
    2.95 1.41 2.33 1.62 1.79 2.07 1.54 2.50 1.37 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.91 1.83 1.42 2.80 1.29 3.40
    4.85 1.18 3.32 1.33 1.94 1.86 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.25
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.39
    Где смотреть матч ЦСКА София - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА София - Рома

    Исход игры
    ЦСКА София
    0% (0)
    Ничья
    14.8% (8)
    Рома
    85.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (27)
    Меньше
    49.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    38.9% (21)
    0:2 Рома
    27.8% (15)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:1 Рома
    7.4% (4)
    1:3 Рома
    7.4% (4)
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