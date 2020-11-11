ЦСКА София
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Стадион: Васил Левски
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|3
|0.6
|2.
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|3.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.2
|4.
|Перес Бруно
|1
|0.2
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.2
|6.
|Педро Родригес
|1
|0.2
|7.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.2
|8.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.2
|9.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.2
|10.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|11.
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вион Тибо
|2
|0
|2.
|Занев Петар
|1
|0
|3.
|Матей Юрген
|1
|0
|4.
|Яга Амос
|1
|0
|5.
|Синклейр Джером
|1
|0
|6.
|Жеферсон Телес
|1
|0
|7.
|Йомов Георгий
|1
|0
|8.
|Бузатто Густаво
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Жуан Жезус
|1
|0
|8.
|Диавара Амаду
|1
|0
|9.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Рома
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ботев Пловдив 0:3 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч ЦСКА София - Рома
Исход игры
ЦСКА София
0% (0)
Ничья
14.8% (8)
Рома
85.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (27)
Меньше
49.06% (26)
Обе команды забьют
Да
62.26% (33)
Нет
37.74% (20)
Популярный счёт
1:2 Рома
38.9% (21)
0:2 Рома
27.8% (15)
1:1 Ничья
13% (7)
0:1 Рома
7.4% (4)
1:3 Рома
7.4% (4)
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