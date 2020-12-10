  1. Футбол
  2. Матчи
Байер Л
3:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Славия Прага
0'
1:0
8' Гол
Бэйли Леон
2:0
32' Гол
Бэйли Леон
39' Желтая карточка
Шик Патрик
3:0
59' Гол
Диаби Мусса
76'
36
Ломб
Никлас
16
Едвай
Тин
6
Драгович
Александр
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
11
Амири
Надим
15
Баумгартлингер
Юлиан
22
Синкгравен
Дэйли
38
Беллараби
Карим
14
Шик
Патрик
9
Бэйли
Леон
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
18
Боржил
Ян
6
Зима
Давид
19
Дорли
Оскар
27
Траоре
Ибрагим
23
Шевчик
Петр
12
Сима
Абдалла
32
Лингр
Ондржей
9
Олайинка
Питер
33
Муса
Петар
Байер Л
4-3-3
Славия Прага
4-2-3-1

Ход матча

8'
Бэйли Леон
(Беллараби Карим)
1:0
32'
Бэйли Леон
(Шик Патрик)
2:0
34'
 
Станчу Николае
Шевчик Петр
39'
Шик Патрик
 
46'
Гедикли Эмрехан
Шик Патрик
 
46'
Диаби Мусса
Бэйли Леон
 
53'
 
Тецл Станислав
Муса Петар
59'
Диаби Мусса
(Синкгравен Дэйли)
3:0
62'
Бендер Ларс
Баумгартлингер Юлиан
 
62'
Samed Onur
Синкгравен Дэйли
 
74'
Cem Turkmen
Амири Надим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйли Леон 5 0.83
2. Диаби Мусса 3 0.5
3. Беллараби Карим 2 0.33
4. Вирц Флориан 2 0.33
5. Аларио Лукас 2 0.33
6. Демирбай Керем 1 0.17
7. Амири Надим 1 0.17
8. Баумгартлингер Юлиан 1 0.17
9. Шик Патрик 1 0.17
10. Драгович Александр 1 0.17
11. Едвай Тин 0 0
12. Венделл Боргес 0 0
13. Синкгравен Дэйли 0 0
14. Паласиос Эксекиэль 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 3 0.5
2. Кухта Ян 2 0.33
3. Олайинка Питер 2 0.33
4. Станчу Николае 1 0.17
5. Лингр Ондржей 1 0.17
6. Провод Лукас 1 0.17
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Беллараби Карим 0 1
3. Бендер Ларс 1 0
4. Баумгартлингер Юлиан 1 0
5. Аларио Лукас 1 0
6. Венделл Боргес 1 0
7. Шик Патрик 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Кудела Ондрей 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0
6. Коларж Ондржей 1 0
7. Шевчик Петр 1 0
8. Говорка Давид 1 0
9. Олайинка Питер 1 0
10. Кухта Ян 1 0
11. Муса Петар 1 0
12. Провод Лукас 1 0
13. Зима Давид 1 0
14. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6)
 Славия Прага 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага
Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Славия Прага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Славия Прага 1:0 Байер Л Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 3:0 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
2. Славия Прага 0:3 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Ницца 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 3:0 Заявка 3 3 0 0 13 - 3 9
2. Славия Прага 0:3 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Ницца 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 3:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Славия Прага 0:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. Ницца 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
4. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Шик Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Шевчик Петр уходит с поля. Станчу Николае выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бэйли Леон бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бэйли Леон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Байер Л 92.9% (145)
X 5.1% (8)
Славия Прага 1.9% (3)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Славия Прага
1.75
5.89
5.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 20.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 17.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.15 5.90
  1.25 5.89 12.65

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.75 1.31 5.80 1.13 2.11 1.78 4.44 1.20 1.72 2.20 3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.14 5.55 1.10 6.50 1.02 15.00 1.01 12.00
14.50 1.02 13.25 1.03 4.80 1.19 3.68 1.29 2.41 1.70 1.84 1.99 1.53 2.53 1.24 4.15 1.20 4.90 1.08 8.00
4.63 1.20 2.69 1.49 5.87 1.14 2.72 1.48 2.32 1.64 2.73 1.47 2.71 1.48 2.24 1.68 1.76 2.12 1.49 2.68 1.36 3.24 1.14 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
3.50 1.30 2.33 1.62 2.20 1.66 1.42 2.85 1.35 3.15 1.03 12.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.40
3.25 1.35 2.68 1.49 2.10 1.77 1.67 2.27 1.99 1.88 1.63 2.33 1.27 3.80 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.90
4.65 1.18 3.26 1.34 1.93 1.87 1.42 2.88 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
2.70 1.35
Где смотреть матч Байер Л 3:0 Славия Прага онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Славия Прага

Исход игры
Байер Л
92.9% (145)
Ничья
5.1% (8)
Славия Прага
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.55% (102)
Меньше
32.45% (49)
Обе команды забьют
Да
68.21% (103)
Нет
31.79% (48)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
42.9% (67)
2:0 Байер Л
21.8% (34)
3:1 Байер Л
12.8% (20)
1:0 Байер Л
5.1% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Байер Л
3.2% (5)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный