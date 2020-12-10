Байер Л
3:0
Второй тайм: 76'
Стадион: БайАрена
Славия Прага
1:0
8' ГолБэйли Леон
2:0
32' ГолБэйли Леон
39' Желтая карточкаШик Патрик
3:0
59' ГолДиаби Мусса
36
Ломб
Никлас
16
Едвай
Тин
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
18
Боржил
Ян
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
12
Сима
Абдалла
33
Муса
Петар
- Основной состав
-
36 Ломб НикласВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
39 Cem Turkmen
-
32 Samed Onur
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Юрасек МатейПолузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Риго ТомашПолузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
8'
1:0
32'
2:0
39'
59'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйли Леон
|5
|0.83
|2.
|Диаби Мусса
|3
|0.5
|3.
|Беллараби Карим
|2
|0.33
|4.
|Вирц Флориан
|2
|0.33
|5.
|Аларио Лукас
|2
|0.33
|6.
|Демирбай Керем
|1
|0.17
|7.
|Амири Надим
|1
|0.17
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.17
|9.
|Шик Патрик
|1
|0.17
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.17
|11.
|Едвай Тин
|0
|0
|12.
|Венделл Боргес
|0
|0
|13.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|14.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|3
|0.5
|2.
|Кухта Ян
|2
|0.33
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.33
|4.
|Станчу Николае
|1
|0.17
|5.
|Лингр Ондржей
|1
|0.17
|6.
|Провод Лукас
|1
|0.17
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Беллараби Карим
|0
|1
|3.
|Бендер Ларс
|1
|0
|4.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0
|6.
|Венделл Боргес
|1
|0
|7.
|Шик Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|2.
|Боржил Ян
|1
|0
|3.
|Голеш Томаш
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|6.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|7.
|Шевчик Петр
|1
|0
|8.
|Говорка Давид
|1
|0
|9.
|Олайинка Питер
|1
|0
|10.
|Кухта Ян
|1
|0
|11.
|Муса Петар
|1
|0
|12.
|Провод Лукас
|1
|0
|13.
|Зима Давид
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|Славия Прага
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага
Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Славия Прага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|2.
|Славия Прага
|0:3 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|Славия Прага
|0:3 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Славия Прага
Исход игры
Байер Л
92.9% (145)
Ничья
5.1% (8)
Славия Прага
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.55% (102)
Меньше
32.45% (49)
Обе команды забьют
Да
68.21% (103)
Нет
31.79% (48)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
42.9% (67)
2:0 Байер Л
21.8% (34)
3:1 Байер Л
12.8% (20)
1:0 Байер Л
5.1% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Байер Л
3.2% (5)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
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