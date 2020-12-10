  1. Футбол
  2. Матчи
Лех
0:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
8' Желтая карточка
Зунгу Бонгани
0:1
31' Гол
Иттен Седрик
57' Желтая карточка
Балогун Леон
0:2
72' Гол
Хаджи Янис
75'
35
Беднарек
Филип
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
21
Скурась
Михал
25
Тиба
Педру
6
Мухар
Карло
38
Каминьски
Якуб
11
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
33
Маклохлан
Джон
16
Паттерсон
Нэйтан
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
7
Хаджи
Янис
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
11
Иттен
Седрик
15
Зунгу
Бонгани
Лех
4-4-1-1
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

8'
 
Зунгу Бонгани
12'
Сикора Ян
Скурась Михал
 
31'
0:1
Иттен Седрик
46'
Модер Якуб
Тиба Педру
 
46'
Кравец Василий
Каминьски Якуб
 
57'
 
Балогун Леон
64'
Аввад Мохаммад
Исхак Микаэль
 
64'
Рамирес Даниэль
Сикора Ян
 
66'
 
Тавернье Джеймс
Паттерсон Нэйтан
72'
0:2
Хаджи Янис
(Баришич Борна)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 5 0.83
2. Скурась Михал 1 0.17
3. Пухач Тымотеуш 0 0
4. Тиба Педру 0 0
5. Червински Алан 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавернье Джеймс 2 (2) 0.33
2. Морелос Альфредо 2 0.33
3. Арфилд Скотт 2 0.33
4. Руфе Кемар 2 0.33
5. Голдсон Коннор 1 0.17
6. Камара Глен 1 0.17
7. Иттен Седрик 1 0.17
8. Баришич Борна 0 0
9. Кент Райан 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 2 1
2. Мухар Карло 2 0
3. Бутко Богдан 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Качарава Ника 1 0
6. Кравец Василий 1 0
7. Рамирес Даниэль 1 0
8. Мархвиньски Филип 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Балогун Леон 2 0
2. Макгрегор Аллан 1 0
3. Тавернье Джеймс 1 0
4. Джек Райан 1 0
5. Голдсон Коннор 1 0
6. Руфе Кемар 1 0
7. Зунгу Бонгани 1 0
8. Камара Глен 1 0
9. Хаджи Янис 1 0
10. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0
 Глазго Рейнджерс 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех
Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика
Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Бенфика 2:2 Заявка 6 3 3 0 18 - 9 12
3. Стандард 2:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
4. Лех 0:2 Заявка 6 1 0 5 6 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:2 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
2. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Стандард 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Лех 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Бенфика 2:2 Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
3. Стандард 2:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
4. Лех 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • 12'
    Скурась Михал уходит с поля. Сикора Ян выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Зунгу Бонгани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лех 7.7% (12)
X 26.5% (41)
Глазго Рейнджерс 65.8% (102)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Глазго Рейнджерс
4.40
6.62
1.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 5.30 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.10 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.20 1.79
  32.25 6.62 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.08 11.00 1.01 2.50 1.53 3.65 1.29 1.30 3.50 2.06 1.81 1.81 2.06 1.79 2.10 1.05 9.50 1.25 3.95 1.05 9.50 1.07 7.50 1.01 15.00 1.02 14.00 1.01 15.00
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.34 1.67 1.80 2.03 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.30
2.17 1.72 1.79 2.07 1.41 2.99 1.28 3.77 1.21 4.53 1.50 2.65 1.42 2.94 1.51 2.62 1.18 4.94 1.15 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 2.26 1.63 1.25 3.90 1.19 4.60 1.02 13.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
1.77 2.10 1.47 2.73 1.18 4.98 1.13 6.13 1.42 2.93 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.42 2.70 1.28 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Лех 0:2 Глазго Рейнджерс онлайн

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Прогнозы на матч Лех 0:2 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Лех
7.7% (12)
Ничья
26.5% (41)
Глазго Рейнджерс
65.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
84.11% (127)
Нет
15.89% (24)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
45.8% (71)
1:1 Ничья
23.2% (36)
0:1 Глазго Рейнджерс
9% (14)
2:1 Лех
4.5% (7)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
1:3 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:0 Лех
1.9% (3)
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