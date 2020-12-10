Лех
0:2
Второй тайм: 75'
Стадион: ИНЕА
Глазго Рейнджерс
8' Желтая карточкаЗунгу Бонгани
0:1
31' ГолИттен Седрик
57' Желтая карточкаБалогун Леон
0:2
72' ГолХаджи Янис
91
Бутко
Богдан
25
Тиба
Педру
26
Балогун
Леон
37
Арфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
18 Камара ГленНападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
14 Кент РайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Ход матча
31'
0:1
46'
57'
72'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|0.83
|2.
|Скурась Михал
|1
|0.17
|3.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|4.
|Тиба Педру
|0
|0
|5.
|Червински Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавернье Джеймс
|2 (2)
|0.33
|2.
|Морелос Альфредо
|2
|0.33
|3.
|Арфилд Скотт
|2
|0.33
|4.
|Руфе Кемар
|2
|0.33
|5.
|Голдсон Коннор
|1
|0.17
|6.
|Камара Глен
|1
|0.17
|7.
|Иттен Седрик
|1
|0.17
|8.
|Баришич Борна
|0
|0
|9.
|Кент Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|2
|1
|2.
|Мухар Карло
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Качарава Ника
|1
|0
|6.
|Кравец Василий
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балогун Леон
|2
|0
|2.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|3.
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|4.
|Джек Райан
|1
|0
|5.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|6.
|Руфе Кемар
|1
|0
|7.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|8.
|Камара Глен
|1
|0
|9.
|Хаджи Янис
|1
|0
|10.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|Глазго Рейнджерс
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика
Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Бенфика
|2:2 Заявка
|6
|3
|3
|0
|18 - 9
|12
|3.
|Стандард
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|4.
|Лех
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Стандард
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Лех
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лех 0:2 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Лех
7.7% (12)
Ничья
26.5% (41)
Глазго Рейнджерс
65.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
84.11% (127)
Нет
15.89% (24)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
45.8% (71)
1:1 Ничья
23.2% (36)
0:1 Глазго Рейнджерс
9% (14)
2:1 Лех
4.5% (7)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
1:3 Глазго Рейнджерс
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:0 Лех
1.9% (3)
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