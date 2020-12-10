Лестер
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Кинг Пауэр
АЕК
1:0
12' ГолЮндер Дженгиз
2:0
14' ГолБарнс Харви
25' Желтая карточкаХнид Нассим
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
12'
1:0
14'
2:0
25'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.5
|2.
|Барнс Харви
|3
|0.5
|3.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.33
|4.
|Варди Джейми
|2 (1)
|0.33
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.17
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.17
|7.
|Томас Люк
|1
|0.17
|8.
|Чодури Хамза
|1
|0.17
|9.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|10.
|Перес Айосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.33
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.33
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.17
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.17
|5.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|2.
|Ихеаначо Келечи
|2
|0
|3.
|Эванс Джонни
|1
|0
|4.
|Менди Нампалис
|1
|0
|5.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|6.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|7.
|Томас Люк
|1
|0
|8.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|4
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|3.
|Шахов Евгений
|1
|1
|4.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|5.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|6.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|7.
|Симоэш Андре
|1
|0
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|10.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
|11.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|12.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|АЕК
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер
Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер
АЕК Последние 20 матчей: +9 =2 -9АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря
Последние игры между собой
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Брага
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Заря
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|4.
|АЕК
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Брага
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заря
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|АЕК
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лестер 2:0 АЕК
Исход игры
Лестер
98.1% (155)
Ничья
1.9% (3)
АЕК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
29.8% (45)
Нет
70.2% (106)
Популярный счёт
2:0 Лестер
46.8% (74)
2:1 Лестер
19% (30)
3:0 Лестер
11.4% (18)
3:1 Лестер
7.6% (12)
1:0 Лестер
7.6% (12)
3:2 Лестер
1.3% (2)
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