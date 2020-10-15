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Вильярреал
 
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Стадион:
Карабах

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.8
2. Бакка Карлос 3 0.6
3. Баэна Алехандро 2 0.4
4. Кубо Такефуса 1 0.2
5. Чуквезе Саму 1 0.2
6. Фойт Хуан 1 0.2
7. Пино Йереми 1 0.2
8. Ниньо Фер 1 0.2
9. Парехо Даниэль 0 0
10. Коста Хауме 0 0
11. Тригерос Мануэль 0 0
12. Эступиньян Первис 0 0
Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матич Урош 1 0.2
2. Зубир Абделла 1 0.2
3. Хайме Ромеро 1 0.2
4. Квабена Овусу 1 0.2
5. Андраде Патрик 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Пенья Рубен 2 0
4. Иборра Висенте 1 0
5. Педраса Альфонсо 1 0
6. Фойт Хуан 1 0
Карабах
# Игрок      
1. Озобич Филип 3 0
2. Гуррье Вильд-Дональд 2 0
3. Андраде Патрик 2 0
4. Квабена Овусу 2 0
5. Хайме Ромеро 1 0
6. Матич Урош 1 0
7. Гараев Гара 1 0
8. Гусейнов Аббас 1 0
9. Медина Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Карабах 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Карабах Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Сабаил 1:1 Карабах Карабах 2:3 Сивасспор Карабах 6:1 Сумгаит
Нефтчи 0:6 Карабах Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Карабах 1:3 Вильярреал Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 5 2 2 1 5 - 7 8
3. Сивасспор Заявка 5 2 0 3 9 - 10 6
4. Карабах Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Карабах Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Вильярреал 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Карабах 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Карабах
    1.27
    6.55
    11.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.30 10.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.40 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.55 11.75
      1.25 6.20 10.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Карабах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карабах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Карабах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.50 1.01 5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.18 1.73 1.90 1.96 1.72 2.20 1.39 3.00 1.29 3.60 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00
    5.70 1.14 4.70 1.20 2.66 1.49 2.12 1.74 1.72 2.25 1.39 3.05 1.28 3.72 1.13 6.15 1.11 6.90 1.03 12.50
    5.95 1.13 2.76 1.44 2.47 1.54 2.17 1.69 1.88 1.94 1.68 2.18 1.53 2.51 1.27 3.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.42 1.75 2.08 1.32 3.40
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60 1.20 4.60
    3.06 1.28 2.66 1.40 2.04 1.76 1.70 2.11 1.44 2.57
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15
    5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Где смотреть матч Вильярреал - Карабах онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Карабах

    Исход игры
    Вильярреал
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Карабах
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (16)
    Меньше
    69.81% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    11.32% (6)
    Нет
    88.68% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    61.1% (33)
    3:0 Вильярреал
    18.5% (10)
    2:1 Вильярреал
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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