Вильярреал
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Карабах
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|0.8
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.6
|3.
|Баэна Алехандро
|2
|0.4
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|0.2
|5.
|Чуквезе Саму
|1
|0.2
|6.
|Фойт Хуан
|1
|0.2
|7.
|Пино Йереми
|1
|0.2
|8.
|Ниньо Фер
|1
|0.2
|9.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|10.
|Коста Хауме
|0
|0
|11.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|12.
|Эступиньян Первис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матич Урош
|1
|0.2
|2.
|Зубир Абделла
|1
|0.2
|3.
|Хайме Ромеро
|1
|0.2
|4.
|Квабена Овусу
|1
|0.2
|5.
|Андраде Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|2
|0
|2.
|Фунес Мори
|2
|0
|3.
|Пенья Рубен
|2
|0
|4.
|Иборра Висенте
|1
|0
|5.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|6.
|Фойт Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озобич Филип
|3
|0
|2.
|Гуррье Вильд-Дональд
|2
|0
|3.
|Андраде Патрик
|2
|0
|4.
|Квабена Овусу
|2
|0
|5.
|Хайме Ромеро
|1
|0
|6.
|Матич Урош
|1
|0
|7.
|Гараев Гара
|1
|0
|8.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|9.
|Медина Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|Карабах
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Карабах Последние 20 матчей: +9 =5 -6Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Сабаил 1:1 Карабах Карабах 2:3 Сивасспор Карабах 6:1 Сумгаит
Нефтчи 0:6 Карабах Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 7
|8
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|4.
|Карабах
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Карабах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карабах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Карабах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал - Карабах
Исход игры
Вильярреал
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Карабах
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (16)
Меньше
69.81% (37)
Обе команды забьют
Да
11.32% (6)
Нет
88.68% (47)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
61.1% (33)
3:0 Вильярреал
18.5% (10)
2:1 Вильярреал
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!