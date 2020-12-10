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Лудогорец
1:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
ЛАСК
0'
44' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
0:0
45' Не забитый пенальти
Гойгингер Томас
1:0
46' Гол
Ману Элвис
54' Желтая карточка
Визингер Филип
1:1
56' Гол
Визингер Филип
61' Красная карточка
Сантана Алекс
1:2
62' Пенальти
Реннер Рене
63' Желтая карточка
Балик Гусейн
1:3
67' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
90' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
90'+2
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
32
Жосуэ
Са
24
Вердон
Оливье
22
Икоко
Джордан
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
11
Десподов
Кирилл
95
Каули
13
Чибота
Мавис
28
Кешерю
Клаудиу
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
30
Андраде
Андреас
22
Чеберко
Евгений
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
7
Реннер
Рене
11
Райтер
Доминик
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
Лудогорец
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 4 (1) 0.67
2. Кешерю Клаудиу 1 0.17
3. Десподов Кирилл 1 0.17
4. Марин Игинио 1 0.17
5. Сантана Алекс 0 0
6. Каули 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 2 0.33
2. Михорль Петер 1 0.17
3. Грубер Андреас 1 0.17
4. Филипович Петар 1 0.17
5. Визингер Филип 1 0.17
6. Мадсен Мадс Эмиль 1 0.17
7. Рагуц Марко 1 0.17
8. Карамоко Мамуду 1 0.17
9. Реннер Рене 1 (1) 0.17
10. Гойгингер Томас 0 0
11. Ранфтль Райнхольд 0 0
12. Андраде Андреас 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Григоре Драгош 1 1
2. Сантана Алекс 1 1
3. Сисиньо Неусиано 2 0
4. Кешерю Клаудиу 1 0
5. Моци Козмин 1 0
6. Абель Анисе 1 0
7. Баджи Стефан 1 0
8. Десподов Кирилл 1 0
9. Текпетей Бернард 1 0
10. Вердон Оливье 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 3 0
2. Визингер Филип 3 0
3. Холланд Джеймс 1 1
4. Гргич Лукас 1 1
5. Траунер Гернот 0 1
6. Шлагер Александер 1 0
7. Гойгингер Томас 1 0
8. Эггештайн Йоханнес 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
10. Андраде Андреас 1 0
11. Балик Гусейн 1 0
12. Карамоко Мамуду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 16.67% (1) 0 0 50% (3) 33.33% (2) 0
 ЛАСК 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Славия София 0:2 Лудогорец Антверпен 3:1 Лудогорец Лудогорец 2:1 Ботев Враца Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен
Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК 4:3 Лудогорец Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
2. Антверпен 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ЛАСК 3:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
4. Лудогорец 1:3 Заявка 6 0 0 6 7 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Антверпен 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. ЛАСК 3:1 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
4. Лудогорец 1:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. ЛАСК 3:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Тоттенхэм 2:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Лудогорец 1:3 Заявка 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гойгингер Томас пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    44'
    Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лудогорец 20.6% (32)
X 31% (48)
ЛАСК 48.4% (75)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
ЛАСК
7.30
4.10
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.35 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 4.10 1.96
  7.30 3.46 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.90 1.12 13.50 1.01 2.27 1.62 4.70 1.19 1.42 2.85 2.17 1.74 2.15 1.75 1.88 1.98 1.12 6.10 1.39 3.00 2.40 1.57 1.12 5.70 1.27 3.70 1.02 11.00 1.04 10.00
16.50 1.01 15.25 1.02 5.70 1.15 4.70 1.20 2.74 1.51 2.12 1.74 1.70 2.18 1.40 3.00 1.30 3.60 1.14 6.00
6.46 1.12 2.43 1.58 2.11 1.77 1.77 2.09 1.56 2.47 1.44 2.85 1.48 2.72 1.71 2.19 1.56 2.48 1.14 5.87 1.55 2.52 2.05 1.80 1.95 1.89 1.10 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 2.55 1.51 1.08 7.77 1.25 3.90 1.05 9.50
3.76 1.27 2.65 1.48 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
1.36 3.20 1.19 4.76 1.55 2.50 1.36 3.21 1.26 3.90 1.43 2.89 1.23 4.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95
5.60 1.14 4.05 1.24 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.48 1.52
Где смотреть матч Лудогорец 1:3 ЛАСК онлайн

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Прогнозы на матч Лудогорец 1:3 ЛАСК

Исход игры
Лудогорец
20.6% (32)
Ничья
31% (48)
ЛАСК
48.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
54.67% (82)
Меньше
45.33% (68)
Обе команды забьют
Да
80% (120)
Нет
20% (30)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
35.5% (55)
1:1 Ничья
25.2% (39)
2:1 Лудогорец
9.7% (15)
0:1 ЛАСК
7.7% (12)
1:0 Лудогорец
4.5% (7)
2:0 Лудогорец
4.5% (7)
1:3 ЛАСК
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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