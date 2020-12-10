Лудогорец
1:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Лудогорец Арена
ЛАСК
44' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
0:0
45' Не забитый пенальтиГойгингер Томас
1:0
46' ГолМану Элвис
54' Желтая карточкаВизингер Филип
1:1
56' ГолВизингер Филип
61' Красная карточкаСантана Алекс
1:2
62' ПенальтиРеннер Рене
63' Желтая карточкаБалик Гусейн
1:3
67' ГолМадсен Мадс Эмиль
90' Желтая карточкаРамсебнер Кристиан
23
Илиев
Пламен
32
Жосуэ
Са
25
Баджи
Стефан
95
Каули
13
Чибота
Мавис
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 РенанВратарь
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
44'
45'
0:0
46'
1:0
54'
56'
1:1
61'
62'
1:2
63'
67'
77'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 8
-
10 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|4 (1)
|0.67
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.17
|3.
|Десподов Кирилл
|1
|0.17
|4.
|Марин Игинио
|1
|0.17
|5.
|Сантана Алекс
|0
|0
|6.
|Каули
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0.33
|2.
|Михорль Петер
|1
|0.17
|3.
|Грубер Андреас
|1
|0.17
|4.
|Филипович Петар
|1
|0.17
|5.
|Визингер Филип
|1
|0.17
|6.
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.17
|7.
|Рагуц Марко
|1
|0.17
|8.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.17
|9.
|Реннер Рене
|1 (1)
|0.17
|10.
|Гойгингер Томас
|0
|0
|11.
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|12.
|Андраде Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григоре Драгош
|1
|1
|2.
|Сантана Алекс
|1
|1
|3.
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|4.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|5.
|Моци Козмин
|1
|0
|6.
|Абель Анисе
|1
|0
|7.
|Баджи Стефан
|1
|0
|8.
|Десподов Кирилл
|1
|0
|9.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|10.
|Вердон Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михорль Петер
|3
|0
|2.
|Визингер Филип
|3
|0
|3.
|Холланд Джеймс
|1
|1
|4.
|Гргич Лукас
|1
|1
|5.
|Траунер Гернот
|0
|1
|6.
|Шлагер Александер
|1
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|10.
|Андраде Андреас
|1
|0
|11.
|Балик Гусейн
|1
|0
|12.
|Карамоко Мамуду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|ЛАСК
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6Славия София 0:2 Лудогорец Антверпен 3:1 Лудогорец Лудогорец 2:1 Ботев Враца Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ЛАСК
|3:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|4.
|Лудогорец
|1:3 Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 19
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Антверпен
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|3:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|4.
|Лудогорец
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лудогорец 1:3 ЛАСК
Исход игры
Лудогорец
20.6% (32)
Ничья
31% (48)
ЛАСК
48.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
54.67% (82)
Меньше
45.33% (68)
Обе команды забьют
Да
80% (120)
Нет
20% (30)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
35.5% (55)
1:1 Ничья
25.2% (39)
2:1 Лудогорец
9.7% (15)
0:1 ЛАСК
7.7% (12)
1:0 Лудогорец
4.5% (7)
2:0 Лудогорец
4.5% (7)
1:3 ЛАСК
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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