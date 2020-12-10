Хоффенхайм
4:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Prezero Arena
Гент
1:0
21' ГолБейер Максимилиан
2:0
26' ГолСков Роберт
45' Желтая карточкаЙон Марко
3:0
49' ГолБейер Максимилиан
4:0
64' ГолКрамарич Андрей
73' Желтая карточкаБезус Роман
4:1
81' ГолФортуна Нуриу
38
Пош
Штефан
15
Адамс
Касим
30
Йон
Марко
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
21'
26'
2:0
45'
49'
3:0
57'
64'
73'
81'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|0.67
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.33
|3.
|Бейер Максимилиан
|2
|0.33
|4.
|Адамян Саркис
|2
|0.33
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.33
|6.
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|0.33
|7.
|Сков Роберт
|1
|0.17
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0.17
|9.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.17
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|12.
|Бебу Ила
|0
|0
|13.
|Самассеку Диади
|0
|0
|14.
|Богард Мелайро
|0
|0
|15.
|Йон Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|1
|0.17
|2.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.17
|3.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.17
|4.
|Ботака Жордан
|0
|0
|5.
|Дорш Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|3
|0
|2.
|Фогт Кевин
|2
|0
|3.
|Руди Себастьян
|1
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|7.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|2.
|Яремчук Роман
|2
|0
|3.
|Букари Осман
|2
|0
|4.
|Кумс Свен
|1
|0
|5.
|Безус Роман
|1
|0
|6.
|Марре Сулейман
|1
|0
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|8.
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|9.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|Гент
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт
Гент Последние 20 матчей: +5 =2 -13Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда
Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 13
|7
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:1 Гент
Исход игры
Хоффенхайм
91.7% (143)
Ничья
4.5% (7)
Гент
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
46% (69)
Нет
54% (81)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
35.3% (55)
2:1 Хоффенхайм
30.8% (48)
1:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:1 Хоффенхайм
6.4% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Гент
1.3% (2)
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