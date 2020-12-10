Хоффенхайм
4:1
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
Гент
1:0
21' ГолБейер Максимилиан
2:0
26' ГолСков Роберт
44' Желтая карточкаЙон Марко
3:0
49' ГолБейер Максимилиан
4:0
64' ГолКрамарич Андрей
73' Желтая карточкаБезус Роман
4:1
81' ГолФортуна Нуриу
90' Желтая карточкаАмаде Альфонс
38
Пош
Штефан
15
Адамс
Касим
30
Йон
Марко
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
33
Клаусс
Жоао
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
21'
26'
2:0
44'
49'
3:0
57'
64'
73'
81'
4:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|0.67
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.33
|3.
|Бейер Максимилиан
|2
|0.33
|4.
|Адамян Саркис
|2
|0.33
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.33
|6.
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|0.33
|7.
|Сков Роберт
|1
|0.17
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0.17
|9.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.17
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|12.
|Бебу Ила
|0
|0
|13.
|Самассеку Диади
|0
|0
|14.
|Богард Мелайро
|0
|0
|15.
|Йон Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.17
|2.
|Яремчук Роман
|1
|0.17
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.17
|4.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.17
|5.
|Ботака Жордан
|0
|0
|6.
|Дорш Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|3
|0
|2.
|Фогт Кевин
|2
|0
|3.
|Руди Себастьян
|1
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|7.
|Амаде Альфонс
|1
|0
|8.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|2.
|Яремчук Роман
|2
|0
|3.
|Букари Осман
|2
|0
|4.
|Кумс Свен
|1
|0
|5.
|Безус Роман
|1
|0
|6.
|Марре Сулейман
|1
|0
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|8.
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|9.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|0
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|Гент
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт
Гент Последние 20 матчей: +5 =2 -13Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда
Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 13
|7
|4.
|Гент
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Гент
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:1 Гент
Исход игры
Хоффенхайм
91.7% (143)
Ничья
4.5% (7)
Гент
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
46% (69)
Нет
54% (81)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
35.3% (55)
2:1 Хоффенхайм
30.8% (48)
1:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:1 Хоффенхайм
6.4% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Гент
1.3% (2)
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