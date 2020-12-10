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Хоффенхайм
4:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
21' Гол
Бейер Максимилиан
2:0
26' Гол
Сков Роберт
44' Желтая карточка
Йон Марко
3:0
49' Гол
Бейер Максимилиан
4:0
64' Гол
Крамарич Андрей
73' Желтая карточка
Безус Роман
4:1
81' Гол
Фортуна Нуриу
90' Желтая карточка
Амаде Альфонс
90'+3
12
Пентке
Филипп
38
Пош
Штефан
15
Адамс
Касим
25
Акпогума
Кевин
30
Йон
Марко
20
Гачинович
Мийат
8
Гайгер
Деннис
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
35
Бейер
Максимилиан
33
Клаусс
Жоао
33
Руф
Дави
36
Арсланаджич
Дино
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
9
Безус
Роман
6
Овусу
Элиша
15
Мохаммади
Милад
20
Букари
Осман
34
Кляйндинст
Тим
Хоффенхайм
4-2-3-1
Гент
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 4 0.67
2. Баумгартнер Кристоф 2 0.33
3. Бейер Максимилиан 2 0.33
4. Адамян Саркис 2 0.33
5. Гриллич Флориан 2 0.33
6. Крамарич Андрей 2 (1) 0.33
7. Сков Роберт 1 0.17
8. Гачинович Мийат 1 0.17
9. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.17
10. Руди Себастьян 0 0
11. Гайгер Деннис 0 0
12. Бебу Ила 0 0
13. Самассеку Диади 0 0
14. Богард Мелайро 0 0
15. Йон Марко 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 1 0.17
2. Яремчук Роман 1 0.17
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.17
4. Фортуна Нуриу 1 0.17
5. Ботака Жордан 0 0
6. Дорш Никлас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 3 0
2. Фогт Кевин 2 0
3. Руди Себастьян 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0
7. Амаде Альфонс 1 0
8. Йон Марко 1 0
Гент
# Игрок      
1. Мохаммади Милад 2 0
2. Яремчук Роман 2 0
3. Букари Осман 2 0
4. Кумс Свен 1 0
5. Безус Роман 1 0
6. Марре Сулейман 1 0
7. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
8. Фортуна Нуриу 1 0
9. Нгадеу Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 0 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 29.41% (5)
 Гент 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт
Гент Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда
Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гент 1:4 Хоффенхайм Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Црвена Звезда Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
3. Слован Либерец Заявка 6 2 1 3 4 - 13 7
4. Гент Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Црвена Звезда Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Слован Либерец Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Гент Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Црвена Звезда Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Слован Либерец Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3
4. Гент Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Марко Джон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Сков Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бейер Максимилиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Хоффенхайм 91.7% (143)
X 4.5% (7)
Гент 3.8% (6)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 14.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.65 4.90
  1.58 4.03 5.89

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.03 14.00 1.01 4.00 1.24 4.80 1.18 5.80 1.13 2.21 1.71 1.92 1.94 3.70 1.27 1.41 2.90 2.22 1.65 1.13 5.40 1.16 5.10 1.03 10.00 1.06 12.00 1.01 15.00
5.95 1.14 4.90 1.19 2.76 1.46 2.18 1.70 1.76 2.18 1.42 2.91 1.35 3.26 1.14 5.85 1.12 6.55 1.04 12.00
3.75 1.28 2.84 1.44 2.23 1.69 5.86 1.14 1.70 2.20 1.49 2.68 2.83 1.45 3.23 1.36 2.70 1.49 2.16 1.74 1.72 2.18 1.97 1.89 1.62 2.36 1.27 3.84 1.14 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.50 1.53 2.90 1.42 1.27 3.70 1.31 3.35 1.57 2.40 1.06 8.80
4.30 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
2.24 1.68 1.84 2.03 1.42 2.94 1.28 3.74 1.21 4.53 1.49 2.69 1.27 3.83 1.36 3.20 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.08 1.69 1.55 2.33 1.33 3.10
5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.48
Где смотреть матч Хоффенхайм 4:1 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:1 Гент

Исход игры
Хоффенхайм
91.7% (143)
Ничья
4.5% (7)
Гент
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
46% (69)
Нет
54% (81)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
35.3% (55)
2:1 Хоффенхайм
30.8% (48)
1:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:0 Хоффенхайм
7.1% (11)
3:1 Хоффенхайм
6.4% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Гент
1.3% (2)
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