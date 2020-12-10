  1. Футбол
  2. Матчи
Брага
 
Позже

Стадион:
Заря
12
Магальяйнш
Тьягу
2
Фильо
Жозе
Карлос
16
Карму
Давид
3
Тормена
Витор
34
Раул
Силва
27
Франсержио
Родригес
7
Новаиш
Жоау
15
Орта
Андре
90
Галено
Вандерсон
95
Шеттине
Гильерме
9
Руис
Абель
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
21
Иванисеня
Дмитрий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
27
Назарина
Егор
7
Кочергин
Владислав
80
Юрченко
Владлен
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
28
Громов
Артём
Брага
4-3-3
Заря
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 3 0.6
2. Галено Вандерсон 2 0.4
3. Орта Рикарду 2 0.4
4. Эсгаю Рикарду 1 0.2
5. Гайтан Николас 1 0.2
6. Франсержио Родригес 1 0.2
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
8. Тормена Витор 1 0.2
9. Медейруш Юри 0 0
10. Раул Силва 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.2
2. Громов Артём 1 0.2
3. Кабаев Владислав 1 0.2
4. Кочергин Владислав 1 0.2
5. Сайяд Аллахьяр 1 0.2
6. Юрченко Владлен 1 (1) 0.2
7. Фаворов Денис 0 0
8. Абу-Ханна Джоэл 0 0
9. Назарина Егор 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 3 0
2. Карму Давид 3 0
3. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
4. Каштру Андре 1 0
5. Франсержио Родригес 1 0
6. Секейра Нуну 1 0
7. Паулинью Жуан 1 0
8. Раул Силва 1 0
9. Виана Бруно 1 0
10. Шеттине Гильерме 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Кабаев Владислав 2 0
3. Кочергин Владислав 2 0
4. Цыганик Андрей 1 0
5. Назарина Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 0 0 33.33% (4)
 Заря 0 0 0 0 16.67% (1) 83.33% (5)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер
Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту
Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря
Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна

Последние игры между собой

Брага: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Заря 1:2 Брага Лига Европы Брага 2:2 Заря Лига Европы Заря 1:1 Брага Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Брага Заявка 5 3 1 1 12 - 10 10
3. Заря Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
4. АЕК Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Заря Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. АЕК Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
2. Лестер Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Заря Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном для "Зари" еврокубковом поединке этого сезона встретятся луганчане с "Брагой" на выезде. Турнирного значения этот поединок особого не имеет, так что можно футболистам играть в свое удовольствие на радость болельщикам. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 155
Брага 90.3% (140)
X 9.7% (15)
Заря 0% (0)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Заря
1.66
4.50
6.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.10 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.40 5.15
  1.64 4.09 5.48

Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.18 3.75 1.27 2.35 1.63 2.10 1.78 1.85 2.02 1.74 2.17 1.52 2.55 1.27 3.75 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
13.25 1.03 4.75 1.20 3.75 1.28 2.31 1.63 1.83 2.00 1.55 2.62 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10 1.07 8.90 1.02 14.50
5.09 1.18 2.38 1.62 2.11 1.77 1.85 2.02 1.65 2.31 1.53 2.59 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.37 1.59 1.57 2.39 1.21 4.40
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.09 1.40 2.44 1.59 1.85 2.03 1.59 2.45 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70 1.32 3.20
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.39
Где смотреть матч Брага - Заря онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Брага - Заря

Исход игры
Брага
90.3% (140)
Ничья
9.7% (15)
Заря
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.43% (85)
Меньше
42.57% (63)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
39.4% (61)
2:0 Брага
23.2% (36)
1:0 Брага
9.7% (15)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Брага
7.1% (11)
3:0 Брага
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный