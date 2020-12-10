Брага
Позже
Стадион: Брага Мунисипал
Заря
16
Карму
Давид
34
Раул
Силва
15
Орта
Андре
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|3
|0.6
|2.
|Галено Вандерсон
|2
|0.4
|3.
|Орта Рикарду
|2
|0.4
|4.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.2
|5.
|Гайтан Николас
|1
|0.2
|6.
|Франсержио Родригес
|1
|0.2
|7.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.2
|8.
|Тормена Витор
|1
|0.2
|9.
|Медейруш Юри
|0
|0
|10.
|Раул Силва
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.2
|2.
|Громов Артём
|1
|0.2
|3.
|Кабаев Владислав
|1
|0.2
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0.2
|5.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.2
|6.
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.2
|7.
|Фаворов Денис
|0
|0
|8.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|9.
|Назарина Егор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|2.
|Карму Давид
|3
|0
|3.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|4.
|Каштру Андре
|1
|0
|5.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|6.
|Секейра Нуну
|1
|0
|7.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|8.
|Раул Силва
|1
|0
|9.
|Виана Бруно
|1
|0
|10.
|Шеттине Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|4.
|Цыганик Андрей
|1
|0
|5.
|Назарина Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|0
|33.33% (4)
|Заря
|0
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|83.33% (5)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер
Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту
Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря
Последние игры между собой
Брага: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|3.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|4.
|АЕК
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|АЕК
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брага - Заря
Исход игры
Брага
90.3% (140)
Ничья
9.7% (15)
Заря
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.43% (85)
Меньше
42.57% (63)
Обе команды забьют
Да
60.14% (89)
Нет
39.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
39.4% (61)
2:0 Брага
23.2% (36)
1:0 Брага
9.7% (15)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Брага
7.1% (11)
3:0 Брага
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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