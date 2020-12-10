Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Антверпен
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
30
Бута
26
Желен
Жереми
38
Арун
Фарис
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
30 БутаЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
41 Чеваун ТиамВратарь
- Защитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|3
|0.6
|2.
|Винисиус Карлос
|2
|0.4
|3.
|Сон Хынмин
|2
|0.4
|4.
|Кейн Гарри
|1
|0.2
|5.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.2
|6.
|Уинкс Гарри
|1
|0.2
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.2
|8.
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.2
|9.
|Дэвис Бен
|0
|0
|10.
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|3
|0.6
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.4
|3.
|Де Лат Ричи
|1
|0.2
|4.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.2
|5.
|Хонгла Мартин
|1
|0.2
|6.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|7.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|8.
|Бенавенте Кристиан
|0
|0
|9.
|Миёши Коджи
|0
|0
|10.
|Юклеред Симен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Моура
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Алли Деле
|1
|0
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|2
|0
|2.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0
|7.
|Юклеред Симен
|1
|0
|8.
|Нана Ампома
|1
|0
|9.
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Антверпен
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =4 -5Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен
Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Антверпен
Исход игры
Тоттенхэм
96.8% (151)
Ничья
1.9% (3)
Антверпен
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
42.67% (64)
Нет
57.33% (86)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
41.7% (65)
2:1 Тоттенхэм
24.4% (38)
3:1 Тоттенхэм
12.8% (20)
3:0 Тоттенхэм
7.1% (11)
1:0 Тоттенхэм
5.1% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
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