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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Антверпен
12
Харт
Джо
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
8
Уинкс
Гарри
18
Ло
Чельсо
Джовани
3
Регилон
Серхио
9
Бэйл
Гарет
27
Лукас
Моура
45
Винисиус
Карлос
1
Бейраванд
Алиреза
30
Бута
4
Сек
Абдулай
26
Желен
Жереми
21
Батубинсика
Дилан
94
Лукаку
Джордан
28
Бенсон
Манюэль
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
11
Рафаэлов
Лиор
24
Бенавенте
Кристиан
Тоттенхэм
3-4-2-1
Антверпен
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 3 0.6
2. Винисиус Карлос 2 0.4
3. Сон Хынмин 2 0.4
4. Кейн Гарри 1 0.2
5. Алли Деле 1 (1) 0.2
6. Уинкс Гарри 1 0.2
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.2
8. Бэйл Гарет 1 (1) 0.2
9. Дэвис Бен 0 0
10. Н'Домбеле Тангай 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 3 0.6
2. Геркенс Питер 2 0.4
3. Де Лат Ричи 1 0.2
4. Бенсон Манюэль 1 0.2
5. Хонгла Мартин 1 0.2
6. Лукаку Джордан 0 0
7. Мбокани Дьёмерси 0 0
8. Бенавенте Кристиан 0 0
9. Миёши Коджи 0 0
10. Юклеред Симен 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Алли Деле 1 0
5. Н'Домбеле Тангай 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 2 0
2. Верстрате Биргер 2 0
3. Рафаэлов Лиор 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0
9. Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Антверпен 0 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен
Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Тоттенхэм Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
3. ЛАСК Заявка 5 2 1 2 8 - 11 7
4. Лудогорец Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Антверпен Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. ЛАСК Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Антверпен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Тоттенхэм 96.8% (151)
    X 1.9% (3)
    Антверпен 1.3% (2)
    -1
    выиграет Тоттенхэм, со счетом 2:1
    Класс должен дать бой.
    Olegshtompel #
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Антверпен
    1.32
    6.10
    9.97
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.65 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.10 9.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.10 11.50
      1.32 5.48 9.97

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.20 2.80 1.44 2.26 1.69 1.95 1.91 1.76 2.14 1.42 2.85 1.31 3.45 1.14 5.30 1.11 5.90 1.02 10.00 1.02 10.50
    5.95 1.14 4.90 1.19 2.76 1.46 2.18 1.70 1.80 2.23 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.90 1.12 6.60 1.04 12.00
    6.01 1.14 2.68 1.49 2.39 1.61 2.09 1.79 1.83 2.06 1.65 2.31 1.51 2.66 1.27 3.89 1.11 7.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.42 1.74 2.10 1.31 3.45
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    3.56 1.32 2.85 1.45 2.05 1.83 1.71 2.20 1.50 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00
    5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Антверпен

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.8% (151)
    Ничья
    1.9% (3)
    Антверпен
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (73)
    Меньше
    51.33% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    42.67% (64)
    Нет
    57.33% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    41.7% (65)
    2:1 Тоттенхэм
    24.4% (38)
    3:1 Тоттенхэм
    12.8% (20)
    3:0 Тоттенхэм
    7.1% (11)
    1:0 Тоттенхэм
    5.1% (8)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    1.3% (2)
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