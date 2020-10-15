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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Антверпен

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 3 0.6
2. Винисиус Карлос 2 0.4
3. Сон Хынмин 2 0.4
4. Кейн Гарри 1 0.2
5. Алли Деле 1 (1) 0.2
6. Уинкс Гарри 1 0.2
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.2
8. Бэйл Гарет 1 (1) 0.2
9. Дэвис Бен 0 0
10. Н'Домбеле Тангай 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 3 0.6
2. Геркенс Питер 2 0.4
3. Де Лат Ричи 1 0.2
4. Бенсон Манюэль 1 0.2
5. Хонгла Мартин 1 0.2
6. Лукаку Джордан 0 0
7. Мбокани Дьёмерси 0 0
8. Бенавенте Кристиан 0 0
9. Миёши Коджи 0 0
10. Юклеред Симен 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Алли Деле 1 0
5. Н'Домбеле Тангай 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 2 0
2. Верстрате Биргер 2 0
3. Рафаэлов Лиор 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0
9. Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Антверпен 0 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен
Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Тоттенхэм Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
3. ЛАСК Заявка 5 2 1 2 8 - 11 7
4. Лудогорец Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Антверпен Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. ЛАСК Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Антверпен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Тоттенхэм 92.6% (50)
    X 5.6% (3)
    Антверпен 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Антверпен
    1.43
    5.60
    8.23
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.30 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.30 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.60 8.00
      1.35 5.19 8.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 5.30 1.14 4.60 1.20 2.55 1.48 2.12 1.77 1.85 2.01 1.66 2.25 1.35 3.05 1.28 3.70 1.11 5.80 1.09 6.40 1.02 11.00
    5.50 1.15 4.40 1.22 2.60 1.51 2.06 1.78 1.73 2.36 1.37 3.15 1.27 3.84 1.12 6.35 1.10 7.20 1.03 13.25
    5.64 1.14 2.69 1.47 2.41 1.58 2.11 1.74 1.85 1.99 1.67 2.23 1.51 2.57 1.27 3.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.67 2.20 1.25 3.75
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
    3.38 1.33 2.71 1.47 1.98 1.86 1.67 2.24 1.46 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.68 1.57 2.31 1.35 3.10
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.40
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Антверпен

    Исход игры
    Тоттенхэм
    92.6% (50)
    Ничья
    5.6% (3)
    Антверпен
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    45.28% (24)
    Нет
    54.72% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    50% (27)
    2:1 Тоттенхэм
    24.1% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    13% (7)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
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