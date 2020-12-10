  1. Футбол
  2. Матчи
Вольфсбергер
 
Позже

Стадион:
Фейеноорд
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
19
Шпранглер
Свен
10
Линдль
Михаэль
9
Йовелич
Деян
11
Визингер
Дарио
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
9
Йоргенсен
Николай
Вольфсбергер
4-3-1-2
Фейеноорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 0.8
2. Визингер Дарио 1 0.2
3. Йовелич Деян 1 (1) 0.2
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.2
2. Хапс Ридгесиано 1 0.2
3. Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
4. Кекджу Оркун 1 0.2
5. Нарсинг Лусиано 0 0
6. Тоорнстра Йенс 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Баумгартнер Доминик 2 0
5. Ляйтгеб Марио 1 0
6. Кофлер Александр 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Павелич Марио 1 0
9. Шерцер Йонатан 1 0
10. Визингер Дарио 1 0
11. Перец Элиэль 1 0
12. Ходжич Амар 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 3 1
2. Ниукоп Барт 3 0
3. Йоргенсен Николай 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Маласиа Тирелл 2 0
6. Боттегин Эрик 1 0
7. Тоорнстра Йенс 1 0
8. Спайич Урош 1 0
9. Хапс Ридгесиано 1 0
10. Тейшейра Жоау 1 0
11. Бейло Юстин 1 0
12. Гертрейда Лютсхарел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Фейеноорд 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб
Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Вольфсбергер Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Фейеноорд Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. ЦСКА Москва Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Вольфсбергер Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбергер - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Вольфсбергер 33.1% (51)
    X 40.9% (63)
    Фейеноорд 26% (40)
    Все прогнозы
    1.67 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбергер
    Ничья
    Фейеноорд
    3.11
    3.88
    2.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.65 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.88 2.24
      3.11 3.77 2.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.19 3.75 1.27 2.35 1.63 2.11 1.78 1.85 2.01 1.52 2.50 1.28 3.75 1.21 4.40 1.08 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
    14.50 1.02 13.50 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.19 4.55 1.08 8.30
    4.97 1.19 2.76 1.48 2.36 1.62 2.09 1.79 1.83 2.05 1.63 2.35 1.51 2.65 1.20 4.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.62 1.55 2.55 1.20 4.50
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.57 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
    2.92 1.44 2.30 1.65 1.78 2.11 1.55 2.55 1.37 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.46
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.47
    Где смотреть матч Вольфсбергер - Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Вольфсбергер - Фейеноорд

    Исход игры
    Вольфсбергер
    33.1% (51)
    Ничья
    40.9% (63)
    Фейеноорд
    26% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.32% (73)
    Меньше
    50.68% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    84.46% (125)
    Нет
    15.54% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.8% (52)
    2:1 Вольфсбергер
    22.7% (35)
    1:2 Фейеноорд
    16.2% (25)
    1:0 Вольфсбергер
    7.1% (11)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    0:1 Фейеноорд
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (4)
    0:2 Фейеноорд
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный