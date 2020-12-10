Вольфсбергер
Позже
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Фейеноорд
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.8
|2.
|Визингер Дарио
|1
|0.2
|3.
|Йовелич Деян
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.2
|2.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.2
|3.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.2
|4.
|Кекджу Оркун
|1
|0.2
|5.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|6.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|2
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|6.
|Кофлер Александр
|1
|0
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|8.
|Павелич Марио
|1
|0
|9.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|10.
|Визингер Дарио
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
|12.
|Ходжич Амар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|3
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|3
|0
|3.
|Йоргенсен Николай
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|6.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|7.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|8.
|Спайич Урош
|1
|0
|9.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|10.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|11.
|Бейло Юстин
|1
|0
|12.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб
Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =8 -3Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбергер - Фейеноорд
Исход игры
Вольфсбергер
33.1% (51)
Ничья
40.9% (63)
Фейеноорд
26% (40)
Тотал 2.5
Больше
49.32% (73)
Меньше
50.68% (75)
Обе команды забьют
Да
84.46% (125)
Нет
15.54% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (52)
2:1 Вольфсбергер
22.7% (35)
1:2 Фейеноорд
16.2% (25)
1:0 Вольфсбергер
7.1% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:1 Фейеноорд
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Фейеноорд
1.9% (3)
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