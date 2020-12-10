Селтик
3:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Селтик Парк
Лилль
2' Желтая карточкаИконе Жонатан
1:0
22' ГолЖюльен Кристофер
1:1
24' ГолИконе Жонатан
2:1
28' ПенальтиМакгрегор Каллум
58' Желтая карточкаКлимала Патрик
58' Желтая карточкаШека
70' Желтая карточкаДаффи Шейн
2:2
71' ГолВеа Тимоти
3:2
75' ГолТернбулл Дэвид
84' Желтая карточкаДэвид Джонатан
90' Желтая карточкаСоро Исмаила
65
Хазард
Конор
12
Соро
Исмаила
16
Меньян
Майк
27
Ниассе
Шейх
8
Шека
22
Веа
Тимоти
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
-
65 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Ход матча
22'
24'
1:1
28'
2:1
58'
58'
70'
71'
2:2
75'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.5
|2.
|Эдуар Одсонн
|2
|0.33
|3.
|Рогич Томас
|1
|0.17
|4.
|Тернбулл Дэвид
|1
|0.17
|5.
|Гриффитс Лей
|1
|0.17
|6.
|Жюльен Кристофер
|1
|0.17
|7.
|Макгрегор Каллум
|1 (1)
|0.17
|8.
|Кристи Райан
|0
|0
|9.
|Айети Альбиан
|0
|0
|10.
|Айер Кристоффер
|0
|0
|11.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|6 (1)
|1
|2.
|Иконе Жонатан
|3
|0.5
|3.
|Йилмаз Бурак
|2
|0.33
|4.
|Веа Тимоти
|1
|0.17
|5.
|Бамба Джонатан
|1
|0.17
|6.
|Челик Зеки
|1
|0.17
|7.
|Дэвид Джонатан
|0
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|9.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Ботман Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристи Райан
|3
|0
|2.
|Лашальт Диего
|2
|0
|3.
|Браун Скотт
|1
|0
|4.
|Даффи Шейн
|1
|0
|5.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|6.
|Бэйн Скотт
|1
|0
|7.
|Рогич Томас
|1
|0
|8.
|Айети Альбиан
|1
|0
|9.
|Нтчам Оливье
|1
|0
|10.
|Климала Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шека
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|4.
|Ботман Свен
|2
|0
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|7.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|8.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|9.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|10.
|Челик Зеки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Лилль
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +10 =4 -6Селтик 1:1 Сент-Джонстон Милан 4:2 Селтик Селтик 0:2 Росс Каунти Спарта Прага 4:1 Селтик
Хиберниан 2:2 Селтик Мотеруэлл 1:4 Селтик Селтик 1:4 Спарта Прага Селтик 2:0 Абердин Лилль 2:2 Селтик Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл
Лилль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Лилль
|2:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|4.
|Селтик
|3:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 19
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|2.
|Лилль
|2:3 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Селтик
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Селтик» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Селтик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Селтик» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Селтик 3:2 Лилль
Исход игры
Селтик
20.5% (32)
Ничья
32.7% (51)
Лилль
46.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
80.67% (121)
Нет
19.33% (29)
Популярный счёт
1:2 Лилль
31.4% (49)
1:1 Ничья
26.9% (42)
2:1 Селтик
11.5% (18)
0:1 Лилль
9.6% (15)
1:0 Селтик
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Лилль
2.6% (4)
2:0 Селтик
1.9% (3)
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