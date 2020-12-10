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Селтик
3:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лилль
0'
2' Желтая карточка
Иконе Жонатан
1:0
22' Гол
Жюльен Кристофер
1:1
24' Гол
Иконе Жонатан
2:1
28' Пенальти
Макгрегор Каллум
58' Желтая карточка
Климала Патрик
58' Желтая карточка
Шека
70' Желтая карточка
Даффи Шейн
2:2
71' Гол
Веа Тимоти
3:2
75' Гол
Тернбулл Дэвид
84' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
90' Желтая карточка
Соро Исмаила
90'+3
65
Хазард
Конор
4
Даффи
Шейн
2
Жюльен
Кристофер
35
Айер
Кристоффер
30
Фримпонг
Жереми
42
Макгрегор
Каллум
12
Соро
Исмаила
14
Тернбулл
Дэвид
93
Лашальт
Диего
27
Эльюнусси
Мохамед
11
Климала
Патрик
16
Меньян
Майк
27
Ниассе
Шейх
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
29
Брадарич
Домагой
10
Иконе
Жонатан
24
Сумаре
Бубакари
8
Шека
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
Селтик
3-5-1-1
Лилль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 3 0.5
2. Эдуар Одсонн 2 0.33
3. Рогич Томас 1 0.17
4. Тернбулл Дэвид 1 0.17
5. Гриффитс Лей 1 0.17
6. Жюльен Кристофер 1 0.17
7. Макгрегор Каллум 1 (1) 0.17
8. Кристи Райан 0 0
9. Айети Альбиан 0 0
10. Айер Кристоффер 0 0
11. Фримпонг Жереми 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 6 (1) 1
2. Иконе Жонатан 3 0.5
3. Йилмаз Бурак 2 0.33
4. Веа Тимоти 1 0.17
5. Бамба Джонатан 1 0.17
6. Челик Зеки 1 0.17
7. Дэвид Джонатан 0 0
8. Сумаоро Адама 0 0
9. Сумаре Бубакари 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Ботман Свен 0 0

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Кристи Райан 3 0
2. Лашальт Диего 2 0
3. Браун Скотт 1 0
4. Даффи Шейн 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Бэйн Скотт 1 0
7. Рогич Томас 1 0
8. Айети Альбиан 1 0
9. Нтчам Оливье 1 0
10. Климала Патрик 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Брадарич Домагой 2 0
4. Ботман Свен 2 0
5. Пье Жереми 1 0
6. Бамба Джонатан 1 0
7. Саншеш Ренату 1 0
8. Сумаре Бубакари 1 0
9. Иконе Жонатан 1 0
10. Челик Зеки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Лилль 0 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 41.67% (5) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Селтик 1:1 Сент-Джонстон Милан 4:2 Селтик Селтик 0:2 Росс Каунти Спарта Прага 4:1 Селтик
Хиберниан 2:2 Селтик Мотеруэлл 1:4 Селтик Селтик 1:4 Спарта Прага Селтик 2:0 Абердин Лилль 2:2 Селтик Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл
Лилль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан
Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест

Последние игры между собой

Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль 2:2 Селтик Лига Европы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
2. Лилль 2:3 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 6
4. Селтик 3:2 Заявка 6 1 1 4 10 - 19 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
2. Лилль 2:3 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Селтик 3:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Лилль 2:3 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Селтик 3:2 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
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Прогнозы 156
Селтик 20.5% (32)
X 32.7% (51)
Лилль 46.8% (73)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Лилль
4.15
4.37
7.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.30 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.40 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.58 1.97
  1.27 4.37 23.08

Самый высокий коэффициент на матч «Селтик» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Селтик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Селтик» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
7.77 1.08 9.00 1.05 2.85 1.42 3.00 1.39 1.62 2.27 1.80 2.08 1.59 2.48 3.00 1.38 1.18 4.90 1.40 2.90 1.03 9.70 1.85 1.95 1.01 16.50 1.12 6.10 1.02 13.00
11.00 1.04 9.60 1.06 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.84 1.62 2.33 1.42 2.91 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.00
2.81 1.45 2.44 1.58 2.07 1.79 1.76 2.12 1.58 2.45 1.76 2.12 1.54 2.53 1.54 2.57 2.78 1.46 2.29 1.65 1.79 2.08 1.50 2.66 1.36 3.23 1.62 2.36 1.37 3.17 1.48 2.71 1.62 2.36 1.36 3.21 1.11 6.80 1.11 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.15 1.70 2.11 1.73 1.19 4.60 1.16 5.30 1.02 13.00 1.48 2.63 1.04 10.00
3.00 1.39 2.05 1.77 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.40
1.93 1.93 1.59 2.41 1.26 3.94 1.19 4.91 1.44 2.85 1.28 3.73 1.29 3.65 1.15 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.06 1.30 3.25 1.28 3.35
4.25 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Селтик 3:2 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Селтик 3:2 Лилль

Исход игры
Селтик
20.5% (32)
Ничья
32.7% (51)
Лилль
46.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
80.67% (121)
Нет
19.33% (29)
Популярный счёт
1:2 Лилль
31.4% (49)
1:1 Ничья
26.9% (42)
2:1 Селтик
11.5% (18)
0:1 Лилль
9.6% (15)
1:0 Селтик
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Лилль
2.6% (4)
2:0 Селтик
1.9% (3)
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