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Динамо Загреб
 
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Стадион:
ЦСКА Москва
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
28
Теофил-Катерин
Кевин
32
Гвардиол
Йошко
22
Леовац
Марин
97
Якич
Кристиян
5
Адеми
Ариян
20
Кастрати
Лирим
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
11
Гавранович
Марио
35
Акинфеев
Игорь
22
Марадишвили
Константин
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
42
Щенников
Георгий
98
Обляков
Иван
25
Бистрович
Кристиян
19
Зайнутдинов
Бактиёр
7
Ахметов
Ильзат
17
Сигурдссон
Арнор
99
Шкурин
Илья
Динамо Загреб
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 0.4
2. Петкович Бруно 2 (1) 0.4
3. Иванушец Лука 1 0.2
4. Атьемвен Айяйи 1 0.2
5. Адеми Ариян 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.2
2. Влашич Никола 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Леовац Марин 1 0
3. Теофил-Катерин Кевин 1 0
4. Якич Кристиян 1 0
5. Майер Ловро 1 0
6. Кастрати Лирим 1 0
7. Франьич Бартол 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Ахметов Ильзат 1 0
5. Влашич Никола 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0
8. Эджуке Чидера 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб
Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Лига Европы Динамо Загреб 0:0 ЦСКА Москва Товарищеские матчи

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Вольфсбергер Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Фейеноорд Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. ЦСКА Москва Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Вольфсбергер Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Динамо Загреб 70.1% (110)
    X 18.5% (29)
    ЦСКА Москва 11.5% (18)
    Все прогнозы
    1.87 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    ЦСКА Москва
    1.87
    3.80
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.80 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.65 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.74 4.60
      1.87 3.60 4.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.50 1.57 2.04 1.83 1.79 2.10 1.71 2.21 1.40 2.95 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 20.00
    9.60 1.06 8.00 1.08 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 15.00
    3.38 1.34 2.96 1.43 2.51 1.56 2.03 1.85 1.76 2.12 1.60 2.42 1.47 2.78 1.32 3.51 1.12 6.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.96 1.39 3.00 1.14 6.40
    2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
    2.90 1.44 2.39 1.61 1.87 2.00 1.55 2.55 1.40 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.28
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Загреб
    70.1% (110)
    Ничья
    18.5% (29)
    ЦСКА Москва
    11.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (70)
    Меньше
    53.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    60.93% (92)
    Нет
    39.07% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    29.3% (46)
    1:0 Динамо Загреб
    21.7% (34)
    1:1 Ничья
    15.3% (24)
    2:0 Динамо Загреб
    12.7% (20)
    1:2 ЦСКА Москва
    8.9% (14)
    3:1 Динамо Загреб
    2.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    3:0 Динамо Загреб
    1.3% (2)
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