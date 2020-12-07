Динамо Загреб
Позже
Стадион: Максимир
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2
|0.4
|2.
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.4
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|4.
|Атьемвен Айяйи
|1
|0.2
|5.
|Адеми Ариян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|0.2
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Леовац Марин
|1
|0
|3.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|4.
|Якич Кристиян
|1
|0
|5.
|Майер Ловро
|1
|0
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|7.
|Франьич Бартол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Васин Виктор
|1
|0
|4.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|5.
|Влашич Никола
|1
|0
|6.
|Обляков Иван
|1
|0
|7.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|8.
|Эджуке Чидера
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб
Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Загреб - ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Загреб
73.6% (39)
Ничья
20.8% (11)
ЦСКА Москва
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
28.3% (15)
1:1 Ничья
20.8% (11)
2:0 Динамо Загреб
18.9% (10)
1:0 Динамо Загреб
17% (9)
1:2 ЦСКА Москва
5.7% (3)
3:1 Динамо Загреб
3.8% (2)
3:0 Динамо Загреб
3.8% (2)
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