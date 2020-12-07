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Динамо Загреб
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 0.4
2. Петкович Бруно 2 (1) 0.4
3. Иванушец Лука 1 0.2
4. Атьемвен Айяйи 1 0.2
5. Адеми Ариян 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.2
2. Влашич Никола 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Леовац Марин 1 0
3. Теофил-Катерин Кевин 1 0
4. Якич Кристиян 1 0
5. Майер Ловро 1 0
6. Кастрати Лирим 1 0
7. Франьич Бартол 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Ахметов Ильзат 1 0
5. Влашич Никола 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0
8. Эджуке Чидера 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб
Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Лига Европы Динамо Загреб 0:0 ЦСКА Москва Товарищеские матчи

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Вольфсбергер Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Фейеноорд Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. ЦСКА Москва Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Вольфсбергер Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Вольфсбергер Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Фейеноорд Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Динамо Загреб 73.6% (39)
    X 20.8% (11)
    ЦСКА Москва 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.30
    3.62
    3.36
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.60 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.60 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.62 3.36
      2.17 3.52 3.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.29 2.80 1.44 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.20 1.15 5.40 1.11 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    11.50 1.04 9.70 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.98 1.92 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.25 1.04 12.00
    3.89 1.26 2.95 1.41 2.26 1.65 1.93 1.90 1.73 2.13 1.53 2.53 1.36 3.15 1.13 5.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.80 1.45 2.85 1.15 5.50
    3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
    3.15 1.37 2.59 1.51 2.03 1.81 1.62 2.32 1.44 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Загреб
    73.6% (39)
    Ничья
    20.8% (11)
    ЦСКА Москва
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    28.3% (15)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    2:0 Динамо Загреб
    18.9% (10)
    1:0 Динамо Загреб
    17% (9)
    1:2 ЦСКА Москва
    5.7% (3)
    3:1 Динамо Загреб
    3.8% (2)
    3:0 Динамо Загреб
    3.8% (2)
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