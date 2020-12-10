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Слован Либерец
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Црвена Звезда
0'
27' Желтая карточка
Дегенек Милош
32' Желтая карточка
Юсуф Абдулла
49' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
51' Желтая карточка
Беран Михал
73' Желтая карточка
Гобелич Марко
78' Желтая карточка
Гаич Милан II
90'+4
34
Кноблох
Милан
18
Косцельник
Мартин
2
Югас
Якуб
30
Качараба
Тарас
3
Микула
Ян
10
Пешек
Якуб
23
Мара
Камсо
6
Садилек
Михал
8
Москейра
Джон
22
Беран
Михал
21
Юсуф
Абдулла
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
2
Гаич
Милан
II
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
20
Петрович
Ньегош
4
Иванич
Мирко
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
16
Фальчинелли
Диего
Слован Либерец
4-4-1-1
Црвена Звезда
3-5-2

Ход матча

27'
 
Дегенек Милош
32'
Юсуф Абдулла
 
49'
 
Фальчинелли Диего
51'
Беран Михал
 
53'
 
Николич Велько
Канга Каку
68'
Громада Якуб
Беран Михал
 
68'
Матоушек Ян
Пешек Якуб
 
71'
 
Гобелич Марко
Родич Милан
71'
 
Боакье Ричмонд
Иванич Мирко
73'
 
Гобелич Марко
75'
Рабушич Михал
Юсуф Абдулла
 
78'
 
Гаич Милан II
81'
 
Панков Радован
Дегенек Милош
81'
 
Эракович Страхиня
Бен-Набуан Эль-Фарду
89'
Фукала Михал
Москейра Джон
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 0.17
2. Качараба Тарас 1 0.17
3. Матоушек Ян 1 0.17
4. Мара Камсо 1 0.17
5. Пешек Якуб 0 0
6. Косцельник Мартин 0 0
7. Садилек Михал 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.33
2. Катай Александар 2 0.33
3. Фальчинелли Диего 1 0.17
4. Канга Каку 1 0.17
5. Милунович Неманья 1 0.17
6. Гаич Милан II 1 0.17
7. Петрович Ньегош 1 0.17
8. Родич Милан 0 0
9. Иванич Мирко 0 0
10. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Слован Либерец
# Игрок      
1. Косцельник Мартин 2 0
2. Мара Камсо 2 0
3. Беран Михал 2 0
4. Рабушич Михал 1 0
5. Юсуф Абдулла 1 0
6. Микула Ян 1 0
7. Садилек Михал 1 0
8. Матоушек Ян 1 0
9. Marios Pourzitidis 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Фальчинелли Диего 2 0
3. Милунович Неманья 2 0
4. Гобелич Марко 2 0
5. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
6. Катай Александар 1 0
7. Борян Милан 1 0
8. Канга Каку 1 0
9. Дегенек Милош 1 0
10. Гаич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Слован Либерец 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0 0
 Црвена Звезда 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Слован Либерец 1:1 Словацко Гент 1:2 Слован Либерец Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Слован Либерец 1:3 Яблонец
Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда
Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Слован Либерец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 4:1 Заявка 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
3. Слован Либерец 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 13 7
4. Гент 1:4 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 4:1 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Слован Либерец 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Гент 1:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 4:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Слован Либерец 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3
4. Гент 1:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Юсуф Абдулла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Дегенек Милош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion U Nisy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Слован Либерец 13.5% (21)
X 41.9% (65)
Црвена Звезда 44.5% (69)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слован Либерец
Ничья
Црвена Звезда
7.50
3.54
5.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 2.10 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 1.44 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.54 2.11
  10.16 1.28 5.57

Самый высокий коэффициент на матч «Слован Либерец» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Слован Либерец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Слован Либерец» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.50 2.55 8.20 1.06 1.06 8.80 2.85 1.42 1.03 12.00 1.73 2.18 1.55 2.55 1.01 15.00 1.15 5.40 1.04 10.00 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
10.75 1.05 9.20 1.06 3.75 1.28 2.79 1.45 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
1.31 3.51 1.17 5.23 1.33 3.38 1.72 2.17 1.18 5.08 1.41 2.98 1.54 2.53 1.41 2.97 1.12 6.43 1.68 2.24 1.47 2.73 1.52 2.56 1.32 3.46 1.10 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.25 3.90 1.95 1.86 1.15 5.30 1.13 5.90 1.01 15.00
3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.16 5.51 1.44 2.87 1.16 5.39 1.12 6.58 1.40 3.03 1.25 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.68 1.47 1.71 2.14 1.28 3.64 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
Где смотреть матч Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда онлайн

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Прогнозы на матч Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда

Исход игры
Слован Либерец
13.5% (21)
Ничья
41.9% (65)
Црвена Звезда
44.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
72.67% (109)
Нет
27.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
1:2 Црвена Звезда
22.6% (35)
0:1 Црвена Звезда
14.8% (23)
2:1 Слован Либерец
5.8% (9)
1:0 Слован Либерец
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:3 Црвена Звезда
2.6% (4)
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