Слован Либерец
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: У Нисы
Црвена Звезда
27' Желтая карточкаДегенек Милош
32' Желтая карточкаЮсуф Абдулла
49' Желтая карточкаФальчинелли Диего
51' Желтая карточкаБеран Михал
73' Желтая карточкаГобелич Марко
78' Желтая карточкаГаич Милан II
10
Пешек
Якуб
23
Мара
Камсо
22
Беран
Михал
21
Юсуф
Абдулла
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пешек ЯкубПолузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
24 Фукала МихалЗащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Матоушек ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
19 Рондич ИмадНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
23 Родич МиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Чопич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
Ход матча
27'
32'
51'
73'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.17
|2.
|Качараба Тарас
|1
|0.17
|3.
|Матоушек Ян
|1
|0.17
|4.
|Мара Камсо
|1
|0.17
|5.
|Пешек Якуб
|0
|0
|6.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|7.
|Садилек Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.33
|2.
|Катай Александар
|2
|0.33
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.17
|4.
|Канга Каку
|1
|0.17
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0.17
|6.
|Гаич Милан II
|1
|0.17
|7.
|Петрович Ньегош
|1
|0.17
|8.
|Родич Милан
|0
|0
|9.
|Иванич Мирко
|0
|0
|10.
|Гобелич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Косцельник Мартин
|2
|0
|2.
|Мара Камсо
|2
|0
|3.
|Беран Михал
|2
|0
|4.
|Рабушич Михал
|1
|0
|5.
|Юсуф Абдулла
|1
|0
|6.
|Микула Ян
|1
|0
|7.
|Садилек Михал
|1
|0
|8.
|Матоушек Ян
|1
|0
|9.
|Marios Pourzitidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|3.
|Милунович Неманья
|2
|0
|4.
|Гобелич Марко
|2
|0
|5.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|6.
|Катай Александар
|1
|0
|7.
|Борян Милан
|1
|0
|8.
|Канга Каку
|1
|0
|9.
|Дегенек Милош
|1
|0
|10.
|Гаич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Слован Либерец
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Црвена Звезда
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7Слован Либерец 1:1 Словацко Гент 1:2 Слован Либерец Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Слован Либерец 1:3 Яблонец
Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =3 -2Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда
Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Слован Либерец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 13
|7
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|4:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|Гент
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Слован Либерец» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Слован Либерец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Слован Либерец» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда
Исход игры
Слован Либерец
13.5% (21)
Ничья
41.9% (65)
Црвена Звезда
44.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
72.67% (109)
Нет
27.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
1:2 Црвена Звезда
22.6% (35)
0:1 Црвена Звезда
14.8% (23)
2:1 Слован Либерец
5.8% (9)
1:0 Слован Либерец
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:3 Црвена Звезда
2.6% (4)
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