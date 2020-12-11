Вольфсбург
2:1
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Айнтрахт Фр
15' Желтая карточкаН'Дика Эван
42' Желтая карточкаЛакруа Максанс
59' Желтая карточкаБрекало Йосип
62' Желтая карточкаБрукс Джон
0:1
63' ПенальтиДост Бас
1:1
76' ПенальтиВегхорст Ваут
82' Желтая карточкаШлагер Ксавер
87' Желтая карточкаВегхорст Ваут
2:1
88' ГолВегхорст Ваут
90' Желтая карточкаДост Бас
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
42'
59'
62'
63'
0:1
76'
1:1
82'
87'
88'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|9 (1)
|0.82
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.18
|3.
|Баку Ридле
|2
|0.18
|4.
|Штеффен Ренато
|1
|0.09
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.09
|6.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.09
|7.
|Брукс Джон
|1
|0.09
|8.
|Бялек Бартош
|1
|0.09
|9.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|13.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|7 (2)
|0.64
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.36
|3.
|Камада Даити
|2
|0.18
|4.
|Баркок Аймен
|1
|0.09
|5.
|Абрахам Давид
|1
|0.09
|6.
|Роде Себастьян
|1
|0.09
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|8.
|Костич Филип
|0
|0
|9.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|2.
|Брукс Джон
|3
|0
|3.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|5.
|Отавио Пауло
|2
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|7.
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|8.
|Герардт Янник
|1
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|10.
|Брекало Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дост Бас
|3
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|3.
|Абрахам Давид
|3
|0
|4.
|Роде Себастьян
|3
|0
|5.
|Соу Джибриль
|3
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|7.
|Хасебе Макото
|2
|0
|8.
|Камада Даити
|2
|0
|9.
|Баркок Аймен
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Костич Филип
|1
|0
|12.
|Юнес Амин
|1
|0
|13.
|Дурм Эрик
|1
|0
|14.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|11.11% (2)
|44.44% (8)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|0
|27.78% (5)
|Айнтрахт Фр
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|43.75% (7)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 10
|19
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 16
|16
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 22
|8
|15.
|Арминия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|12.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вольфсбург
67.3% (103)
Ничья
26.1% (40)
Айнтрахт Фр
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
70.67% (106)
Меньше
29.33% (44)
Обе команды забьют
Да
87.33% (131)
Нет
12.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
51% (78)
1:1 Ничья
16.3% (25)
2:2 Ничья
8.5% (13)
1:0 Вольфсбург
7.8% (12)
1:2 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
2:0 Вольфсбург
3.9% (6)
3:1 Вольфсбург
2.6% (4)
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