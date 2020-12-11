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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
15' Желтая карточка
Н'Дика Эван
42' Желтая карточка
Лакруа Максанс
59' Желтая карточка
Брекало Йосип
62' Желтая карточка
Брукс Джон
0:1
63' Пенальти
Дост Бас
1:1
76' Пенальти
Вегхорст Ваут
82' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
87' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
2:1
88' Гол
Вегхорст Ваут
90' Желтая карточка
Дост Бас
90'+5
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
20
Баку
Ридле
17
Филипп
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
3
Ильзанкер
Штефан
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
Вольфсбург
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

15'
 
Н'Дика Эван
42'
Лакруа Максанс
 
59'
Брекало Йосип
 
62'
Брукс Джон
 
63'
0:1
Дост Бас
71'
Бялек Бартош
Брекало Йосип
 
76'
Вегхорст Ваут
1:1
82'
Шлагер Ксавер
 
85'
 
Баркок Аймен
Роде Себастьян
85'
 
Да Коста Данни
Дурм Эрик
87'
Вегхорст Ваут
 
88'
Вегхорст Ваут
(Шлагер Ксавер)
2:1
90'
 
Юнес Амин
Ильзанкер Штефан
90'
Клаус Феликс
Филипп Максимилиан
 
90'
 
Дост Бас
90'
Виллиам Фуртадо
Баку Ридле
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.82
2. Арнольд Максимилиан 2 0.18
3. Баку Ридле 2 0.18
4. Штеффен Ренато 1 0.09
5. Брекало Йосип 1 0.09
6. Шлагер Ксавер 1 0.09
7. Брукс Джон 1 0.09
8. Бялек Бартош 1 0.09
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 7 (2) 0.64
2. Дост Бас 4 (1) 0.36
3. Камада Даити 2 0.18
4. Баркок Аймен 1 0.09
5. Абрахам Давид 1 0.09
6. Роде Себастьян 1 0.09
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Костич Филип 0 0
9. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 4 0
2. Брукс Джон 3 0
3. Арнольд Максимилиан 3 0
4. Лакруа Максанс 2 0
5. Отавио Пауло 2 0
6. Гилавоги Жошуа 1 0
7. Вегхорст Ваут 1 0
8. Герардт Янник 1 0
9. Филипп Максимилиан 1 0
10. Брекало Йосип 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Дост Бас 3 0
2. Ильзанкер Штефан 3 0
3. Абрахам Давид 3 0
4. Роде Себастьян 3 0
5. Соу Джибриль 3 0
6. Н'Дика Эван 3 0
7. Хасебе Макото 2 0
8. Камада Даити 2 0
9. Баркок Аймен 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Костич Филип 1 0
12. Юнес Амин 1 0
13. Дурм Эрик 1 0
14. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 11.11% (2) 44.44% (8) 11.11% (2) 5.56% (1) 0 27.78% (5)
 Айнтрахт Фр 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 43.75% (7) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Штуттгарт Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Вольфсбург 67.3% (103)
X 26.1% (40)
Айнтрахт Фр 6.5% (10)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 3.75 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 12.00 51.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.68 2.94
  14.87 3.92 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.90 1.17 3.60 1.28 2.00 1.80 1.80 2.00 1.37 3.05 2.17 1.81 1.10 6.80 1.73 2.18 1.16 5.10 1.22 4.20 1.16 5.10 1.10 6.20 1.09 7.30 1.02 11.50 1.01 12.50
15.00 1.02 13.75 1.03 5.35 1.17 4.30 1.23 2.51 1.59 2.02 1.81 1.61 2.34 1.33 3.36 1.27 3.84 1.11 6.80
7.17 1.11 3.24 1.37 2.31 1.66 2.24 1.69 1.84 2.04 1.42 2.99 1.40 3.07 1.52 2.63 1.89 1.99 1.65 2.32 1.52 2.64 1.17 5.36 1.19 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10 1.25 4.00
3.60 1.29 2.48 1.53 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
1.57 2.50 1.33 3.45 1.10 7.54 1.56 2.51 1.40 3.05 1.40 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.82 1.97 1.40 2.90 1.23 4.05
5.35 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Вольфсбург
67.3% (103)
Ничья
26.1% (40)
Айнтрахт Фр
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
70.67% (106)
Меньше
29.33% (44)
Обе команды забьют
Да
87.33% (131)
Нет
12.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
51% (78)
1:1 Ничья
16.3% (25)
2:2 Ничья
8.5% (13)
1:0 Вольфсбург
7.8% (12)
1:2 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
2:0 Вольфсбург
3.9% (6)
3:1 Вольфсбург
2.6% (4)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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