Андерлехт
1:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Генк
1:0
59' ПенальтиНмеча Лукас
67' Желтая карточкаЛукуми Джон
68' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
79' Желтая карточкаМурильо Микаэль
79' Желтая карточкаОнуачу Пол
83' Желтая карточкаДессерс Сириль
90' Желтая карточкаВлап Михел
20
Миазга
Мэтт
12
Мукайру
Пол
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
59'
1:0
67'
79'
79'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|7 (3)
|0.44
|2.
|Тау Перси
|4
|0.25
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.13
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.13
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.13
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.13
|8.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.13
|9.
|Мукайру Пол
|1
|0.06
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.06
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.88
|2.
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.63
|3.
|Ито Дзюнъя
|4
|0.25
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.25
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.06
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.06
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.06
|8.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|9.
|Уронен Йере
|0
|0
|10.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|11.
|Куэста Карлос
|0
|0
|12.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Цуль Петер
|3
|0
|3.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|4.
|Требель Адриен
|2
|0
|5.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|6.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|7.
|Влап Михел
|2
|0
|8.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|10.
|Димата Ландри
|2
|0
|11.
|Амузу Френсис
|2
|0
|12.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|13.
|Куллен Джош
|1
|0
|14.
|Тау Перси
|1
|0
|15.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|16.
|Кана Марко
|1
|0
|17.
|Докю Жереми
|1
|0
|18.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|19.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|20.
|Колассен Антуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|4
|0
|2.
|Лукуми Джон
|4
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|6.
|Куэста Карлос
|1
|1
|7.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|12.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|8% (2)
|8% (2)
|28% (7)
|20% (5)
|24% (6)
|12% (3)
|Генк
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|20% (7)
|20% (7)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =10 -3Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт
Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|38 - 34
|28
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|5.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 25
|25
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|20
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Остенде
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|14.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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