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Андерлехт
1:0
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
59' Пенальти
Нмеча Лукас
67' Желтая карточка
Лукуми Джон
68' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
79' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
79' Желтая карточка
Онуачу Пол
83' Желтая карточка
Дессерс Сириль
90' Желтая карточка
Влап Михел
90'+6
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
8
Куллен
Джош
51
Версхарен
Яри
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
12
Мукайру
Пол
7
Нмеча
Лукас
40
Амузу
Френсис
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
21
Уронен
Йере
10
Бонгонда
Тео
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
Андерлехт
4-3-3
Генк
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 7 (3) 0.44
2. Тау Перси 4 0.25
3. Докю Жереми 2 0.13
4. Мурильо Микаэль 2 0.13
5. Требель Адриен 2 0.13
6. Версхарен Яри 2 0.13
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.13
8. Димата Ландри 2 (1) 0.13
9. Мукайру Пол 1 0.06
10. Михайличенко Богдан 1 0.06
11. Коббо Элиас 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 14 (3) 0.88
2. Бонгонда Тео 10 (1) 0.63
3. Ито Дзюнъя 4 0.25
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.25
5. Меле Йоаким 1 0.06
6. Грошовски Патрик 1 0.06
7. Хейнен Бриан 1 0.06
8. Муньос Даниэль 0 0
9. Уронен Йере 0 0
10. Воутерс Дрис 0 0
11. Куэста Карлос 0 0
12. Ойен Люка 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Цуль Петер 3 0
3. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
4. Требель Адриен 2 0
5. Лоуренс Кемар 2 0
6. Люккассен Деррик 2 0
7. Влап Михел 2 0
8. Михайличенко Богдан 2 0
9. Нмеча Лукас 2 0
10. Димата Ландри 2 0
11. Амузу Френсис 2 0
12. Враньеш Огнен 1 0
13. Куллен Джош 1 0
14. Тау Перси 1 0
15. Миазга Мэтт 1 0
16. Кана Марко 1 0
17. Докю Жереми 1 0
18. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
19. Арнстад Кристиан 1 0
20. Колассен Антуан 1 0
Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 4 0
2. Лукуми Джон 4 0
3. Ито Дзюнъя 2 1
4. Уронен Йере 3 0
5. Бонгонда Тео 1 1
6. Куэста Карлос 1 1
7. Грошовски Патрик 2 0
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Муньос Даниэль 2 0
10. Тома Бастьен 0 1
11. Дессерс Сириль 1 0
12. Куасси Эбуэ 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 8% (2) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 24% (6) 12% (3)
 Генк 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт
Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк
Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт 2:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 9 1 5 38 - 34 28
4. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
5. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
6. АХ Лёвен Заявка 15 7 4 4 27 - 25 25
7. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Шарлеруа Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
9. Кортрейк Заявка 15 5 5 5 21 - 21 20
10. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
11. Остенде Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
12. Серкль Брюгге Заявка 15 6 0 9 22 - 27 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 15 2 4 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
16. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
4. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
12. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
14. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.70 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.76 2.53
  1.28 4.59 18.98

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 11.50 1.02 1.52 2.42 3.75 1.25 1.05 8.50 2.12 1.72 1.87 1.93 1.04 9.00 1.27 3.50 1.04 9.00 1.08 7.00 1.03 10.00 1.01 13.00
12.00 1.00 12.00 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.87 1.93 1.53 2.43 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.85 1.05 7.50
3.82 1.26 3.22 1.35 2.64 1.50 2.00 1.88 1.34 3.38 1.19 4.89 1.51 2.61 1.34 3.29 1.25 3.96 1.73 2.16 1.51 2.59 1.41 2.94 1.56 2.54 1.21 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.28 1.63 1.05 8.50 1.19 4.60 1.07 7.50
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.30 3.60 1.15 5.40 1.53 2.53 1.34 3.21 1.25 3.89 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Генк онлайн

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