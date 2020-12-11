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  3. Италия
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
8' Пенальти
Берарди Доменико
9' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
11'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
8
Лопес
Максим
27
Гараслин
Лукаш
10
Джуричич
Филип
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
29
Ионице
Артур
9
Лападула
Джанлука
17
Капрари
Джанлука
Сассуоло
4-2-3-1
Беневенто
4-3-3

Ход матча

8'
Берарди Доменико
1:0
9'
 
Хетемай Перпарим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.5
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.4
3. Джуричич Филип 3 0.3
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.2
5. Кирикеш Влад 1 0.1
6. Дефрель Грегоре 1 0.1
7. Бога Жереми 1 0.1
8. Бурабия Мехди 1 0.1
9. Лопес Максим 1 0.1
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.3
2. Капрари Джанлука 3 0.3
3. Кальдирола Лука 2 0.2
4. Летиция Гаэтано 2 0.2
5. Инсинье Роберто 1 0.1
6. Импрота Риккардо 1 0.1
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 4 0
2. Лопес Максим 3 0
3. Кирикеш Влад 2 0
4. Феррари Джанмарко 2 0
5. Обьянг Педро 1 0
6. Джуричич Филип 1 0
7. Бурабия Мехди 1 0
8. Берарди Доменико 1 0
9. Айхан Кан 1 0
10. Марлон 1 0
11. Кирьякопулос Георгиос 1 0
12. Траоре Хамед 1 0
13. Рожерио да Силва 1 0
14. Распадори Джакомо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 4 0
2. Скьяттарелла Паскуале 4 0
3. Импрота Риккардо 3 0
4. Фулон Дам 3 0
5. Капрари Джанлука 1 1
6. Маджио Кристиан 2 0
7. Ионице Артур 2 0
8. Кальдирола Лука 2 0
9. Барба Федерико 2 0
10. Хетемай Перпарим 1 0
11. Дабо Брайан 1 0
12. Инсинье Роберто 1 0
13. Летиция Гаэтано 1 0
14. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 5.26% (1) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)
 Беневенто 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя
Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло 2:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло 0:0 Заявка 11 5 5 1 20 - 12 20
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Беневенто 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 21 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Сассуоло 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Беневенто 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
9. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сассуоло 88.9% (136)
X 8.5% (13)
Беневенто 2.6% (4)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Беневенто
1.74
4.30
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.00 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.30 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 4.70
  1.74 4.14 4.82

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 14.00 1.01 11.00 1.03 4.40 1.18 3.90 1.25 2.18 1.73 2.03 1.87 1.79 2.12 2.00 1.80 1.38 3.25 1.38 3.00 1.13 6.40 1.14 5.55 1.03 10.00 1.04 10.00
17.75 1.01 16.25 1.01 5.25 1.17 4.70 1.20 2.53 1.52 1.96 1.86 1.72 2.45 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.95 1.08 8.10 1.02 14.75
5.38 1.18 2.43 1.62 2.15 1.77 1.89 2.02 1.68 2.30 1.55 2.59 1.55 2.61 1.23 4.55 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.70 1.47 2.70 1.45 1.28 4.20 1.37 3.05 1.08 7.77
4.05 1.24 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.17 4.60
3.13 1.41 2.48 1.59 1.88 2.03 1.61 2.44 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.08 1.70 1.59 2.35 1.35 3.05
5.50 1.16 4.20 1.23 2.11 1.73 1.51 2.56 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Беневенто

Исход игры
Сассуоло
88.9% (136)
Ничья
8.5% (13)
Беневенто
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
59.73% (89)
Нет
40.27% (60)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
39.9% (61)
1:0 Сассуоло
22.2% (34)
2:0 Сассуоло
15% (23)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Сассуоло
6.5% (10)
1:2 Беневенто
2% (3)
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