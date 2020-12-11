Сассуоло
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Беневенто
1:0
8' ПенальтиБерарди Доменико
9' Желтая карточкаХетемай Перпарим
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Оддеи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.5
|2.
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.4
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.3
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.2
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.1
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.1
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.1
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.1
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.1
|10.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.3
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.3
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.2
|4.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.2
|5.
|Инсинье Роберто
|1
|0.1
|6.
|Импрота Риккардо
|1
|0.1
|7.
|Сау Марко
|0
|0
|8.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|4
|0
|2.
|Лопес Максим
|3
|0
|3.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|5.
|Обьянг Педро
|1
|0
|6.
|Джуричич Филип
|1
|0
|7.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|8.
|Берарди Доменико
|1
|0
|9.
|Айхан Кан
|1
|0
|10.
|Марлон
|1
|0
|11.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|12.
|Траоре Хамед
|1
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|14.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|4
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|3.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|4.
|Фулон Дам
|3
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|6.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|7.
|Ионице Артур
|2
|0
|8.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|9.
|Барба Федерико
|2
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|11.
|Дабо Брайан
|1
|0
|12.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|13.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|14.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
|Беневенто
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя
Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 12
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 21
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Беневенто
Исход игры
Сассуоло
88.9% (136)
Ничья
8.5% (13)
Беневенто
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
59.73% (89)
Нет
40.27% (60)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
39.9% (61)
1:0 Сассуоло
22.2% (34)
2:0 Сассуоло
15% (23)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Сассуоло
6.5% (10)
1:2 Беневенто
2% (3)
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