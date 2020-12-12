3' Желтая карточкаХабот Юлиан
1:0
7' ГолМессьяс Жуниор
1:1
18' ГолФариас Диего
23' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
33' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
34' Желтая карточкаЭдуардо Энрике
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
22
Хабот
Юлиан
17
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
7'
1:0
18'
1:1
23'
33'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.27
|2.
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.18
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.09
|4.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.09
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|4 (1)
|0.36
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.27
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.18
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.18
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.09
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.09
|7.
|Хабот Юлиан
|1
|0.09
|8.
|Агудело Кевин
|1
|0.09
|9.
|Риччи Матео
|0
|0
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Терци Клаудио
|0
|0
|12.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Марроне Лука
|4
|0
|3.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|2
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|1
|1
|6.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|7.
|Перейра Педру II
|2
|0
|8.
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|10.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|12.
|Сими Нванкво
|1
|0
|13.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|14.
|Вулич Милош
|1
|0
|15.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|4
|1
|2.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|3.
|Хабот Юлиан
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Бастони Симоне
|2
|0
|7.
|Зут Йерун
|1
|0
|8.
|Фариас Диего
|1
|0
|9.
|Сала Джакопо
|1
|0
|10.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|11.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|12.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|13.
|Рамос Хуан
|1
|0
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0
|15.
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Специя
|0
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне
Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта
Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Специя: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 25
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 1:1 Специя
Исход игры
Кротоне
27.3% (41)
Ничья
39.3% (59)
Специя
33.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
34.69% (51)
Меньше
65.31% (96)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (51)
1:2 Специя
19.3% (29)
1:0 Кротоне
12.7% (19)
2:1 Кротоне
11.3% (17)
0:1 Специя
8% (12)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Специя
4% (6)
2:0 Кротоне
1.3% (2)
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