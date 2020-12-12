  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
4:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
3' Желтая карточка
Хабот Юлиан
1:0
7' Гол
Мессьяс Жуниор
1:1
18' Гол
Фариас Диего
22' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
33' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
34' Желтая карточка
Эдуардо Энрике
2:1
49' Гол
Реца Аркадиуш
3:1
56' Гол
Эдуардо Энрике
64' Желтая карточка
Маджоре Джулио
70' Желтая карточка
Магальян Лисандро
4:1
90' Гол
Мессьяс Жуниор
90'+8
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
95
Эдуардо
Энрике
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
91
Пикколи
Роберто
17
Фариас
Диего
Кротоне
3-5-2
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.27
2. Мессьяс Жуниор 3 0.27
3. Молина Сальваторе 1 0.09
4. Реца Аркадиуш 1 0.09
5. Ривьер Эммануэль 1 0.09
6. Эдуардо Энрике 1 0.09
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 4 (1) 0.36
2. Галабинов Андрей 3 0.27
3. Фариас Диего 2 0.18
4. Побега Томмазо 2 0.18
5. Гьяси Эммануэль 1 0.09
6. Верде Даниэле 1 0.09
7. Хабот Юлиан 1 0.09
8. Агудело Кевин 1 0.09
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Терци Клаудио 0 0
12. Рафаэл Биттенкур 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 5 0
2. Чигарини Лука 3 1
3. Марроне Лука 4 0
4. Луперто Себастьяно 2 1
5. Петриччоне Якопо 1 1
6. Реца Аркадиуш 2 0
7. Перейра Педру II 2 0
8. Куомо Джузеппе 2 0
9. Рисполи Андреа 1 0
10. Маццотта Антонио 1 0
11. Бенали Ахмед 1 0
12. Сими Нванкво 1 0
13. Молина Сальваторе 1 0
14. Вулич Милош 1 0
15. Мессьяс Жуниор 1 0
16. Эдуардо Энрике 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 4 1
2. Эстевес Науэль 4 0
3. Хабот Юлиан 4 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Бастони Симоне 2 0
7. Зут Йерун 1 0
8. Фариас Диего 1 0
9. Сала Джакопо 1 0
10. Гьяси Эммануэль 1 0
11. Дейола Алессандро 1 0
12. Бартоломей Паоло 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Маджоре Джулио 1 0
15. Агудело Кевин 1 0
16. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)
 Специя 0 33.33% (5) 26.67% (4) 0 26.67% (4) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне
Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта
Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Специя: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Кротоне 1:2 Специя Серия B Специя 1:2 Кротоне Серия B Специя 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:3 Специя Серия B
Кротоне 0:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B Специя 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Специя Серия B Кротоне 0:2 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе 2:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
11. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
12. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино 0:2 Заявка 11 1 3 7 17 - 26 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе 2:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино 0:2 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Удинезе 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино 0:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кротоне 27.3% (41)
X 39.3% (59)
Специя 33.3% (50)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 18.00 80.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.35 2.96
  3.45 2.47 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 7.20 1.07 7.77 1.08 2.46 1.59 2.06 1.85 4.05 1.23 1.73 2.18 1.41 3.00 1.68 2.18 1.11 6.60 1.82 1.97 1.01 13.00 1.12 6.10 0.00 20.00 1.09 7.20
9.70 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.10 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 14.50
3.51 1.33 3.08 1.42 2.61 1.55 2.09 1.83 3.94 1.27 3.34 1.35 2.73 1.49 2.04 1.84 1.74 2.18 1.51 2.65 1.41 3.01 1.63 2.36 1.53 2.61 1.31 3.60 1.10 7.63 1.50 2.68 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
1.83 1.98 2.04 1.77 1.11 6.50 1.40 2.90 1.03 12.00
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
2.95 1.45 2.42 1.62 1.88 2.03 1.55 2.60 1.40 3.18 1.26 3.98 1.14 6.19 1.25 4.20 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Кротоне 4:1 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 4:1 Специя

Исход игры
Кротоне
27.3% (41)
Ничья
39.3% (59)
Специя
33.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
34.69% (51)
Меньше
65.31% (96)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (51)
1:2 Специя
19.3% (29)
1:0 Кротоне
12.7% (19)
2:1 Кротоне
11.3% (17)
0:1 Специя
8% (12)
0:2 Специя
4% (6)
0:0 Ничья
4% (6)
2:0 Кротоне
1.3% (2)
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