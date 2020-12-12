  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Торино
0:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
24' Гол
Пуссетто Игнасио
37' Желтая карточка
Лянко Войнович
37' Желтая карточка
Перейра Роберто
51' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:2
54' Гол
Де Пауль Родриго
63'
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
23
Пуссетто
Игнасио
9
Делофеу
Херард
Торино
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

24'
0:1
Пуссетто Игнасио
(Делофеу Херард)
37'
Лянко Войнович
 
37'
 
Перейра Роберто
43'
 
Бекао Родриго
Нюйтинк Брэм
46'
Иццо Армандо
Н'Кулу Николя
 
46'
Бонаццоли Федерико
Дзадза Симоне
 
46'
Лукич Саша
Мейте Суалихо
 
51'
Войвода Мергим
 
54'
0:2
Де Пауль Родриго
(Перейра Роберто)
61'
 
Мандрагора Роландо
Уолас Соуза
62'
 
Несторовски Илья
Делофеу Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 7 (2) 0.64
2. Лукич Саша 3 0.27
3. Мейте Суалихо 1 0.09
4. Н'Кулу Николя 1 0.09
5. Дзадза Симоне 1 0.09
6. Линетти Кароль 1 0.09
7. Бремер Глейсон 1 0.09
8. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.09
9. Верди Симоне 0 0
10. Войвода Мергим 0 0
11. Ринкон Томас 0 0
12. Бонаццоли Федерико 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.3
2. Окака Стефано 2 0.2
3. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.2
4. Форестьери Фернандо 1 0.1
5. Самир Каэтано 1 0.1
6. Арслан Толгай-Али 1 0.1
7. Перейра Роберто 0 0
8. Делофеу Херард 0 0
9. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Лянко Войнович 3 0
3. Верди Симоне 2 0
4. Бонаццоли Федерико 2 0
5. Лукич Саша 2 0
6. Синго Уилфрид 2 0
7. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
8. Н'Кулу Николя 1 0
9. Дзадза Симоне 1 0
10. Родригес Рикардо 1 0
11. Белотти Андреа 1 0
12. Линетти Кароль 1 0
13. Гояк Амер 1 0
14. Войвода Мергим 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Перейра Роберто 2 0
4. Муссо Хуан 2 0
5. Пуссетто Игнасио 2 0
6. Окака Стефано 1 0
7. Самир Каэтано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4)
 Удинезе 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино
Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Торино Серия A
Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе 2:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
11. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
12. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино 0:2 Заявка 11 1 3 7 17 - 26 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе 2:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино 0:2 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Удинезе 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино 0:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Торино 53% (80)
X 34.4% (52)
Удинезе 12.6% (19)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Удинезе
9.50
4.05
2.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.95 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.05 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.26 2.81
  11.43 3.97 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 6.80 1.10 4.90 1.53 2.25 1.69 1.88 1.98 1.50 2.55 1.70 2.17 1.32 3.35 1.12 6.10 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 14.50 1.01 15.00 1.01 22.00
8.30 1.08 6.75 1.11 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.70 1.07 8.70 1.01 17.00
5.84 1.15 2.84 1.45 4.95 1.19 3.23 1.37 2.58 1.54 1.93 1.95 2.84 1.45 2.36 1.63 1.88 1.99 1.57 2.50 1.42 3.00 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.68 2.20 1.48 2.63 1.08 7.70 1.04 10.00
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.88 2.00 1.55 2.54 1.23 4.34 1.51 2.72 1.39 3.13 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.57 1.57 2.31 1.21 4.20 1.29 3.35
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.44 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Торино 0:2 Удинезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Торино 0:2 Удинезе

Исход игры
Торино
53% (80)
Ничья
34.4% (52)
Удинезе
12.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (64)
Меньше
56.76% (84)
Обе команды забьют
Да
72.97% (108)
Нет
27.03% (40)
Популярный счёт
2:1 Торино
31.1% (47)
1:1 Ничья
29.8% (45)
1:0 Торино
14.6% (22)
1:2 Удинезе
4.6% (7)
0:1 Удинезе
4% (6)
2:0 Торино
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Удинезе
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный