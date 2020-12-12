Торино
0:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Удинезе
0:1
24' ГолПуссетто Игнасио
37' Желтая карточкаЛянко Войнович
37' Желтая карточкаПерейра Роберто
51' Желтая карточкаВойвода Мергим
0:2
54' ГолДе Пауль Родриго
88
Ринкон
Томас
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
37'
37'
51'
54'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|7 (2)
|0.64
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.27
|3.
|Мейте Суалихо
|1
|0.09
|4.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.09
|5.
|Дзадза Симоне
|1
|0.09
|6.
|Линетти Кароль
|1
|0.09
|7.
|Бремер Глейсон
|1
|0.09
|8.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.09
|9.
|Верди Симоне
|0
|0
|10.
|Войвода Мергим
|0
|0
|11.
|Ринкон Томас
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.3
|2.
|Окака Стефано
|2
|0.2
|3.
|Де Пауль Родриго
|2 (1)
|0.2
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.1
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.1
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.1
|7.
|Перейра Роберто
|0
|0
|8.
|Делофеу Херард
|0
|0
|9.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Лянко Войнович
|3
|0
|3.
|Верди Симоне
|2
|0
|4.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|5.
|Лукич Саша
|2
|0
|6.
|Синго Уилфрид
|2
|0
|7.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|9.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|10.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|11.
|Белотти Андреа
|1
|0
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0
|13.
|Гояк Амер
|1
|0
|14.
|Войвода Мергим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|3
|0
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0
|4.
|Муссо Хуан
|2
|0
|5.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|6.
|Окака Стефано
|1
|0
|7.
|Самир Каэтано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|Удинезе
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино
Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе
Последние игры между собой
Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|19.
|Торино
|0:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 26
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 0:2 Удинезе
Исход игры
Торино
53% (80)
Ничья
34.4% (52)
Удинезе
12.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (64)
Меньше
56.76% (84)
Обе команды забьют
Да
72.97% (108)
Нет
27.03% (40)
Популярный счёт
2:1 Торино
31.1% (47)
1:1 Ничья
29.8% (45)
1:0 Торино
14.6% (22)
1:2 Удинезе
4.6% (7)
0:1 Удинезе
4% (6)
2:0 Торино
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Удинезе
1.3% (2)
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