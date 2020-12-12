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  3. Италия
Торино
2:3
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
24' Гол
Пуссетто Игнасио
37' Желтая карточка
Лянко Войнович
37' Желтая карточка
Перейра Роберто
51' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:2
54' Гол
Де Пауль Родриго
1:2
66' Гол
Белотти Андреа
2:2
67' Гол
Бонаццоли Федерико
2:3
69' Гол
Несторовски Илья
76' Желтая карточка
Муссо Хуан
81' Желтая карточка
Бекао Родриго
88' Желтая карточка
Лукич Саша
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
23
Пуссетто
Игнасио
9
Делофеу
Херард
Торино
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 8 (2) 0.73
2. Лукич Саша 3 0.27
3. Бонаццоли Федерико 1 0.09
4. Мейте Суалихо 1 0.09
5. Н'Кулу Николя 1 0.09
6. Дзадза Симоне 1 0.09
7. Линетти Кароль 1 0.09
8. Бремер Глейсон 1 0.09
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.09
10. Верди Симоне 0 0
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.3
2. Пуссетто Игнасио 3 0.3
3. Окака Стефано 2 0.2
4. Форестьери Фернандо 1 0.1
5. Самир Каэтано 1 0.1
6. Арслан Толгай-Али 1 0.1
7. Несторовски Илья 1 0.1
8. Перейра Роберто 0 0
9. Делофеу Херард 0 0
10. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Лукич Саша 3 0
3. Лянко Войнович 3 0
4. Верди Симоне 2 0
5. Бонаццоли Федерико 2 0
6. Войвода Мергим 2 0
7. Синго Уилфрид 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 4 0
3. Муссо Хуан 3 0
4. Перейра Роберто 2 0
5. Пуссетто Игнасио 2 0
6. Окака Стефано 1 0
7. Самир Каэтано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Удинезе 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино
Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Торино Серия A
Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
12. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Торино 53% (80)
X 34.4% (52)
Удинезе 12.6% (19)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 120.00 12.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.26 2.81
  29.62 4.86 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
6.50 1.11 6.80 1.10 4.90 1.53 2.25 1.69 1.88 1.98 1.50 2.55 1.70 2.17 1.32 3.35 1.12 6.10 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 14.50 1.11 6.50 1.01 22.00
8.30 1.08 6.75 1.11 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.70 1.07 8.70 1.01 17.00
5.84 1.15 2.84 1.45 4.95 1.19 3.23 1.37 2.58 1.54 1.93 1.95 2.84 1.45 2.36 1.63 1.88 1.99 1.57 2.50 1.42 3.00 1.10 8.39 2.01 1.87 1.65 2.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.68 2.20 1.48 2.63 1.08 7.70 1.04 10.00
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.88 2.00 1.55 2.54 1.23 4.34 1.51 2.72 1.39 3.13 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.57 1.57 2.31 1.21 4.20 1.29 3.35
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.44 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Торино 2:3 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Торино 2:3 Удинезе

Исход игры
Торино
53% (80)
Ничья
34.4% (52)
Удинезе
12.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (64)
Меньше
56.76% (84)
Обе команды забьют
Да
72.97% (108)
Нет
27.03% (40)
Популярный счёт
2:1 Торино
31.1% (47)
1:1 Ничья
29.8% (45)
1:0 Торино
14.6% (22)
1:2 Удинезе
4.6% (7)
0:1 Удинезе
4% (6)
2:0 Торино
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
2:3 Удинезе
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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